Tragedia en el Gran Cañón: extienden cierres tras inundación y buscan a un desaparecido
Publicado el04/09/2026 a las 13:11
- Cierres en el Gran Cañón
- Buscan a una persona desaparecida
- Inundación destruyó infraestructura clave
El Gran Cañón mantiene cierres temporales este fin de semana después de una devastadora inundación repentina que dejó dos muertos y daños considerables en Arizona.
La emergencia golpeó Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, donde cerca de un centenar de visitantes tuvieron que ser evacuados mientras el agua avanzaba por la zona.
Las autoridades continúan además la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, mientras equipos especializados trabajan en la evaluación de los daños provocados por la corriente.
La situación coincide con el fin de semana largo por el Día del Trabajo, por lo que los viajeros deben revisar las restricciones antes de dirigirse a determinadas áreas del parque.
¿Qué zonas del Gran Cañón fueron dañadas por la inundación?
La fuerza del agua desplazó grandes rocas y escombros hacia el río Colorado y destruyó prácticamente todas las pasarelas ubicadas sobre Bright Angel Creek.
Senderos, puentes, servicios públicos y otras instalaciones también resultaron afectados, obligando al Servicio de Parques Nacionales (NPS) a mantener restringido el acceso.
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El organismo explicó que los equipos ya comenzaron labores de reparación y estabilización, aunque primero deben determinar la magnitud completa de los daños en la infraestructura.
“Es fundamental mantener un acceso seguro para el personal de respuesta y evitar que los visitantes entren en áreas peligrosas mientras continúan estos trabajos”, señaló el NPS.
Daños en el Gran Cañón afectan también el suministro de agua
Uno de los problemas más importantes está relacionado con la principal tubería que abastece de agua al parque, que también sufrió daños durante el temporal.
La afectación obligó a implementar restricciones de consumo mientras continúan los trabajos para recuperar un servicio esencial tanto para visitantes como para las operaciones del parque.
Las autoridades no solo enfrentan el reto de reparar las instalaciones, sino de hacerlo en un terreno donde todavía existen peligros asociados con los daños dejados por la inundación.
Por esa razón, los cierres buscan mantener alejados a los turistas de los puntos considerados inseguros y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia y recuperación.
¿Qué deben saber los turistas antes de visitar el Gran Cañón?
Quienes tengan previsto visitar el parque durante el fin de semana deben comprobar previamente qué senderos, instalaciones y sectores permanecen cerrados antes de iniciar su recorrido.
La recomendación cobra especial importancia debido al feriado del Día del Trabajo, una fecha que tradicionalmente genera desplazamientos y mayor actividad turística en Estados Unidos.
El impacto potencial es considerable: el Parque Nacional del Gran Cañón fue el cuarto parque nacional más visitado del país durante 2025, con más de 4.4 millones de visitas recreativas.
Mientras continúan las reparaciones y la búsqueda de la persona desaparecida, las autoridades mantienen como prioridad permitir las operaciones de respuesta sin exponer a más visitantes.
Gran Cañón: una emergencia que todavía no termina
Aunque la inundación ocurrió el sábado, sus consecuencias continúan condicionando las operaciones en algunas de las áreas afectadas y todavía no existe una recuperación completa.
El balance humano es el aspecto más grave de la emergencia: dos personas murieron y una continúa desaparecida, mientras alrededor de 100 turistas tuvieron que ser evacuados.
La destrucción de pasarelas y los daños en senderos y servicios muestran que el impacto fue más allá de una interrupción temporal de las actividades turísticas.
Hasta que las autoridades completen las evaluaciones, los visitantes deberán mantenerse atentos a las restricciones y evitar ingresar a cualquier zona que permanezca oficialmente cerrada, apuntó ‘EFE’, ‘Infobae‘ y el ‘NPS‘.