Tragedia en el Gran Cañón: extienden cierres tras inundación y buscan a un desaparecido

Cierres en el Gran Cañón

Buscan a una persona desaparecida

Inundación destruyó infraestructura clave

El Gran Cañón mantiene cierres temporales este fin de semana después de una devastadora inundación repentina que dejó dos muertos y daños considerables en Arizona.

La emergencia golpeó Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, donde cerca de un centenar de visitantes tuvieron que ser evacuados mientras el agua avanzaba por la zona.

Las autoridades continúan además la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, mientras equipos especializados trabajan en la evaluación de los daños provocados por la corriente.

La situación coincide con el fin de semana largo por el Día del Trabajo, por lo que los viajeros deben revisar las restricciones antes de dirigirse a determinadas áreas del parque.

¿Qué zonas del Gran Cañón fueron dañadas por la inundación?

La fuerza del agua desplazó grandes rocas y escombros hacia el río Colorado y destruyó prácticamente todas las pasarelas ubicadas sobre Bright Angel Creek.

Senderos, puentes, servicios públicos y otras instalaciones también resultaron afectados, obligando al Servicio de Parques Nacionales (NPS) a mantener restringido el acceso.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?

El organismo explicó que los equipos ya comenzaron labores de reparación y estabilización, aunque primero deben determinar la magnitud completa de los daños en la infraestructura.

“Es fundamental mantener un acceso seguro para el personal de respuesta y evitar que los visitantes entren en áreas peligrosas mientras continúan estos trabajos”, señaló el NPS.