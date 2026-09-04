Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy: ¿volverá a tener litigio por la muerte de sus tres hijos?

Juicio contra Lindsay Clancy

Jurado no logró unanimidad

Fiscalía evalúa nuevo proceso

El juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts, terminó sin veredicto después de siete días de deliberaciones.

Según ‘EFE’, el juez William Sullivan declaró nulo el proceso luego de que los 12 miembros del jurado comunicaran por tercera vez que no podían alcanzar una decisión unánime.

“Con gran pesar informamos de que no podemos llegar a una decisión unánime y que no seremos capaces de hacerlo”, señaló el jurado, según leyó Sullivan.

La decisión no significa que Clancy haya sido absuelta: los tres cargos de asesinato continúan vigentes y la Fiscalía deberá decidir ahora qué camino seguirá.

¿Por qué el juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy?

Antes de cerrar el proceso, la defensa intentó impedir la nulidad mediante un recurso de emergencia ante el máximo tribunal estatal, pero la estrategia no prosperó.

El abogado Kevin Reddington argumentó que uno de los integrantes del jurado no estaba siguiendo adecuadamente las instrucciones y bloqueaba un posible veredicto unánime.

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La jueza Dalila Argaez Wendlandt rechazó la petición y, posteriormente, Sullivan retomó la audiencia para formalizar la nulidad del juicio.

“De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no creo que me quede más remedio que declarar la nulidad del juicio en este momento”, afirmó Sullivan.