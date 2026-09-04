Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy: ¿volverá a tener litigio por la muerte de sus tres hijos?
Publicado el04/09/2026 a las 11:22
- Juicio contra Lindsay Clancy
- Jurado no logró unanimidad
- Fiscalía evalúa nuevo proceso
El juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts, terminó sin veredicto después de siete días de deliberaciones.
Según ‘EFE’, el juez William Sullivan declaró nulo el proceso luego de que los 12 miembros del jurado comunicaran por tercera vez que no podían alcanzar una decisión unánime.
“Con gran pesar informamos de que no podemos llegar a una decisión unánime y que no seremos capaces de hacerlo”, señaló el jurado, según leyó Sullivan.
La decisión no significa que Clancy haya sido absuelta: los tres cargos de asesinato continúan vigentes y la Fiscalía deberá decidir ahora qué camino seguirá.
¿Por qué el juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy?
Antes de cerrar el proceso, la defensa intentó impedir la nulidad mediante un recurso de emergencia ante el máximo tribunal estatal, pero la estrategia no prosperó.
El abogado Kevin Reddington argumentó que uno de los integrantes del jurado no estaba siguiendo adecuadamente las instrucciones y bloqueaba un posible veredicto unánime.
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La jueza Dalila Argaez Wendlandt rechazó la petición y, posteriormente, Sullivan retomó la audiencia para formalizar la nulidad del juicio.
“De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no creo que me quede más remedio que declarar la nulidad del juicio en este momento”, afirmó Sullivan.
¿De qué está acusada Lindsay Clancy?
Clancy, de 36 años y antigua enfermera, enfrenta tres cargos por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses.
Los niños murieron por estrangulamiento el 24 de enero de 2023 dentro de la vivienda familiar en Duxbury, Massachusetts. Después, Clancy intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.
La mujer no niega haber matado a sus hijos, pero se declaró no culpable de asesinato. Ese punto convirtió su estado mental en uno de los principales ejes del juicio.
Su defensa sostuvo que atravesaba una psicosis relacionada con el posparto y que no debía ser considerada penalmente responsable, mientras los fiscales argumentaron que actuó conscientemente.
¿Qué podía decidir el jurado en el caso Clancy?
Los miembros del jurado no estaban limitados a decidir entre una condena por asesinato en primer grado o una absolución total.
También podían considerar asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, además de determinar que Clancy no era penalmente responsable debido a su estado de salud mental.
Sin embargo, después de siete días de deliberaciones y varios avisos sobre el estancamiento, ninguna de esas posibilidades logró obtener el respaldo unánime necesario.
La Fiscalía consideró que el último mensaje del jurado hacía inevitable declarar nulo el juicio, mientras la defensa había solicitado que los integrantes continuaran deliberando.
¿Habrá un segundo juicio contra Lindsay Clancy?
Ahora existen varios escenarios: la Fiscalía puede volver a llevar a Clancy a juicio, abandonar el caso o alcanzar algún acuerdo con la defensa antes de comenzar otro proceso.
El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, evitó adelantar la decisión. “Hoy no se tomará ninguna decisión al respecto”, afirmó tras conocerse el desenlace.
Cruz señaló posteriormente que la determinación sobre un eventual nuevo juicio se conocerá “en breve”. Mientras tanto, Clancy deberá continuar bajo internamiento psiquiátrico.
El juez programó una audiencia para el 29 de septiembre, fecha que podría ofrecer mayor claridad sobre el futuro de un caso que, pese al juicio nulo, permanece abierto.
El color rosa también marcó el litigio
Otro elemento visible durante el proceso fue el color rosa utilizado por familiares y simpatizantes de Clancy como muestra pública de apoyo.
Reddington llegó a una de las jornadas decisivas usando una corbata rosa, mientras la madre de Clancy había declarado anteriormente ante el jurado vistiendo una prenda del mismo color.
También hubo personas vestidas de rosa durante manifestaciones frente al Tribunal Superior del condado de Plymouth, una imagen que recordó otro mediático proceso judicial de Massachusetts.
Los seguidores de Karen Read también utilizaron ese color como símbolo de solidaridad durante su caso, aunque ambos procesos responden a hechos y circunstancias judiciales diferentes, señaló ‘EFE’, ‘BBC‘ y ‘CNN en Español‘.