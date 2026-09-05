¿Se puede tramitar la Green Card desde México? Así funciona el proceso y quién puede hacerlo
Publicado el05/09/2026 a las 09:25
- Green Card desde México
- Entrevista ocurre en Ciudad Juárez
- Residencia exige vivir en EEUU
Vivir en México no impide iniciar un proceso para convertirse en residente permanente de Estados Unidos, pero obtener una Green Card desde el extranjero requiere cumplir una ruta específica.
El procedimiento se conoce como procesamiento consular y normalmente comienza con una petición que puede presentar, según la categoría migratoria, un familiar o empleador elegible en Estados Unidos.
Una vez que USCIS aprueba la petición, el caso generalmente pasa al Centro Nacional de Visas (NVC), encargado de gestionar tarifas, formularios y documentos antes de programar la entrevista.
Sin embargo, tener una petición aprobada no significa recibir automáticamente la residencia: la disponibilidad de una visa y la elegibilidad individual también determinan cómo avanza cada caso.
Green Card desde México: estos son los pasos principales
Durante la etapa del NVC, el solicitante debe completar requisitos como el formulario DS-260, presentar documentos civiles y financieros y pagar las tarifas correspondientes.
Cuando el expediente está listo y puede programarse la cita, el solicitante recibe las instrucciones para la entrevista consular; en México, las visas de inmigrante son procesadas en Ciudad Juárez.
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Antes de la entrevista también debe realizarse un examen médico con un médico autorizado; el Departamento de Estado advierte que exámenes realizados por otros profesionales no son aceptados.
En Ciudad Juárez, además, los solicitantes deben completar los pasos previos indicados por el consulado, entre ellos registro, biométricos y la documentación original requerida para su caso.
La entrevista no garantiza recibir la residencia
El día de la cita, un oficial consular revisará el expediente y determinará si la persona cumple los requisitos para recibir una visa de inmigrante.
Entre los documentos generales aparecen el pasaporte vigente, confirmación del DS-260, carta de la cita y originales o copias certificadas de los documentos civiles exigidos.
El propio Departamento de Estado recomienda no vender propiedades, renunciar al empleo ni realizar compromisos de viaje definitivos antes de recibir efectivamente la visa de inmigrante.
Si la visa es aprobada, el proceso permitirá al beneficiario viajar a Estados Unidos para ser admitido como residente permanente, siempre que continúe siendo elegible al momento de ingresar.
Cuidado: la Green Card no es para vivir permanentemente en México
Aquí aparece una diferencia importante: tramitar el proceso desde México no significa que la residencia estadounidense esté diseñada para seguir viviendo habitualmente fuera de Estados Unidos.
Las ausencias prolongadas pueden generar cuestionamientos sobre si el residente abandonó su estatus, por lo que cada viaje y sus circunstancias pueden resultar relevantes para las autoridades migratorias.
Quienes anticipen una ausencia extensa pueden considerar un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131, pero USCIS exige estar físicamente en Estados Unidos al solicitar ese permiso.
Por ello, quienes tengan antecedentes migratorios, deportaciones, presencia ilegal u otras circunstancias particulares deberían revisar su situación con un abogado de inmigración antes de iniciar o abandonar Estados Unidos durante el proceso, señaló el sitio de USCIS, ‘La Nación‘ y ‘El Congresista‘.