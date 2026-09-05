¿Se puede tramitar la Green Card desde México? Así funciona el proceso y quién puede hacerlo

Green Card desde México

Entrevista ocurre en Ciudad Juárez

Residencia exige vivir en EEUU

Vivir en México no impide iniciar un proceso para convertirse en residente permanente de Estados Unidos, pero obtener una Green Card desde el extranjero requiere cumplir una ruta específica.

El procedimiento se conoce como procesamiento consular y normalmente comienza con una petición que puede presentar, según la categoría migratoria, un familiar o empleador elegible en Estados Unidos.

Una vez que USCIS aprueba la petición, el caso generalmente pasa al Centro Nacional de Visas (NVC), encargado de gestionar tarifas, formularios y documentos antes de programar la entrevista.

Sin embargo, tener una petición aprobada no significa recibir automáticamente la residencia: la disponibilidad de una visa y la elegibilidad individual también determinan cómo avanza cada caso.

Green Card desde México: estos son los pasos principales

Durante la etapa del NVC, el solicitante debe completar requisitos como el formulario DS-260, presentar documentos civiles y financieros y pagar las tarifas correspondientes.

Cuando el expediente está listo y puede programarse la cita, el solicitante recibe las instrucciones para la entrevista consular; en México, las visas de inmigrante son procesadas en Ciudad Juárez.

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Antes de la entrevista también debe realizarse un examen médico con un médico autorizado; el Departamento de Estado advierte que exámenes realizados por otros profesionales no son aceptados.

En Ciudad Juárez, además, los solicitantes deben completar los pasos previos indicados por el consulado, entre ellos registro, biométricos y la documentación original requerida para su caso.