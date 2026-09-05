Alerta en Walmart: retiran bayas congeladas Great Value por posible E. coli en 16 estados
Publicado el05/09/2026 a las 10:12
- Retiro de bayas Great Value
- FDA investiga 17 casos
- Seis personas fueron hospitalizadas
Una nueva alerta alimentaria alcanza los congeladores de consumidores en 16 estados de Estados Unidos tras ampliarse un retiro relacionado con una investigación por E. coli.
La empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile, retiró un lote de Great Value Organic Triple Berry Blend, vendido en establecimientos Walmart seleccionados.
La FDA informó que la medida afecta paquetes de 10 onzas y responde a una posible contaminación con Escherichia coli O145, una bacteria capaz de causar enfermedades graves.
La ampliación fue anunciada el 2 de septiembre y publicada por la FDA al día siguiente, mientras continúa una investigación federal relacionada con arándanos orgánicos congelados.
¿Qué bayas Great Value fueron retiradas de Walmart?
Los consumidores deben buscar Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla congelada que contiene fresas, moras y arándanos y viene en bolsas de 10 onzas.
El producto afectado lleva el código de lote 6040 01-6, ubicado en la parte frontal, UPC 7874211226 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.
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La distribución llegó a Walmart seleccionados en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.
La FDA recomienda no consumir el producto afectado. Los compradores pueden desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo adquirieron para solicitar un reembolso.
Brote de E. coli deja 17 enfermos y seis hospitalizados
La investigación de la FDA y los CDC registra actualmente 17 personas infectadas en dos estados, con enfermedades iniciadas entre mayo y agosto de 2026.
De 13 pacientes entrevistados, 11 reportaron haber consumido arándanos congelados, mientras seis personas fueron hospitalizadas y hasta ahora no se han registrado muertes.
Sin embargo, existe una distinción importante: la FDA no ha relacionado hasta ahora ninguna enfermedad específicamente con el lote Great Value incluido en esta ampliación del retiro.
La medida se adoptó como precaución después de información obtenida durante el rastreo del retiro anterior de productos fabricados por la misma compañía chilena.
¿Qué síntomas puede provocar la E. coli O145?
La E. coli O145 pertenece al grupo de bacterias productoras de toxina Shiga y puede provocar fuertes calambres abdominales, diarrea —incluso sanguinolenta—, náuseas y vómitos.
Los síntomas pueden comenzar pocos días después de consumir alimentos contaminados, aunque la FDA señala que en algunos casos pueden aparecer hasta nueve días después.
Algunas infecciones pueden provocar síndrome urémico hemolítico, una complicación potencialmente grave que puede causar insuficiencia renal y otros problemas de salud.
Niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden enfrentar mayores riesgos, según la información publicada por la FDA.
FDA pide revisar congeladores y no consumir las bayas
La recomendación cobra importancia porque un alimento congelado puede permanecer almacenado durante meses, incluso después de desaparecer de los estantes de las tiendas.
Asimismo, la FDA pide revisar cuidadosamente los congeladores y, si las bayas fueron guardadas sin su empaque original y no puede determinarse si están retiradas, recomienda desecharlas.
También aconseja limpiar y desinfectar recipientes o superficies que hayan estado en contacto con los productos retirados para reducir posibles riesgos de contaminación cruzada.
Quienes hayan consumido las bayas retiradas y desarrollen síntomas compatibles con una infección por E. coli deben comunicarse con un proveedor de atención médica.