Alerta en Walmart: retiran bayas congeladas Great Value por posible E. coli en 16 estados

Retiro de bayas Great Value

FDA investiga 17 casos

Seis personas fueron hospitalizadas

Una nueva alerta alimentaria alcanza los congeladores de consumidores en 16 estados de Estados Unidos tras ampliarse un retiro relacionado con una investigación por E. coli.

La empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile, retiró un lote de Great Value Organic Triple Berry Blend, vendido en establecimientos Walmart seleccionados.

La FDA informó que la medida afecta paquetes de 10 onzas y responde a una posible contaminación con Escherichia coli O145, una bacteria capaz de causar enfermedades graves.

La ampliación fue anunciada el 2 de septiembre y publicada por la FDA al día siguiente, mientras continúa una investigación federal relacionada con arándanos orgánicos congelados.

¿Qué bayas Great Value fueron retiradas de Walmart?

Los consumidores deben buscar Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla congelada que contiene fresas, moras y arándanos y viene en bolsas de 10 onzas.

El producto afectado lleva el código de lote 6040 01-6, ubicado en la parte frontal, UPC 7874211226 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.

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La distribución llegó a Walmart seleccionados en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.

La FDA recomienda no consumir el producto afectado. Los compradores pueden desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo adquirieron para solicitar un reembolso.