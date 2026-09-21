ONU pone a Nueva York bajo máxima seguridad: Trump y Mamdani se reúnen

La llegada de líderes mundiales activa cierres, controles y una alerta por tráfico que puede alterar durante varios días los desplazamientos por Manhattan.

El presidente Donald Trump se reunirá este lunes con el alcalde Zohran Mamdani en Gracie Mansion, coincidiendo con el inicio de una semana marcada por la Asamblea General de la ONU.

Por qué importa: El encuentro añade un componente político a una jornada que también traerá consecuencias inmediatas para quienes trabajan, conducen o se desplazan por Manhattan.

Trump y Mamdani vuelven a reunirse

La reunión ocurre antes del inicio del debate general de la 81ª Asamblea General, programado del 22 al 28 de septiembre en la sede de Naciones Unidas, según sitio oficial.

Trump y Mamdani llegan al encuentro con diferencias políticas conocidas, pero la cita ofrece otro espacio de diálogo entre la Casa Blanca y el gobierno de la mayor ciudad del país.

🇺🇸‼️ | Según reportes de The New York Times, el Presidente Donald Trump mantendrá un encuentro oficial este lunes con el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion para abordar asuntos clave que afectan a la ciudad, en una reunión previa al día sagrado… pic.twitter.com/scKNqQrofc — UHN Plus (@UHN_Plus) September 20, 2026

La agenda detallada del encuentro no ha sido divulgada, por lo que no está claro qué asuntos concretos discutirán ni si anunciarán acuerdos posteriormente.

Qué sigue: Desde el martes, jefes de Estado y de Gobierno expondrán ante Naciones Unidas sus posiciones sobre los principales desafíos internacionales.