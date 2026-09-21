ONU pone a Nueva York bajo máxima seguridad: Trump y Mamdani se reúnen
Publicado el21/09/2026 a las 05:37
La llegada de líderes mundiales activa cierres, controles y una alerta por tráfico que puede alterar durante varios días los desplazamientos por Manhattan.
El presidente Donald Trump se reunirá este lunes con el alcalde Zohran Mamdani en Gracie Mansion, coincidiendo con el inicio de una semana marcada por la Asamblea General de la ONU.
Por qué importa: El encuentro añade un componente político a una jornada que también traerá consecuencias inmediatas para quienes trabajan, conducen o se desplazan por Manhattan.
Trump y Mamdani vuelven a reunirse
La reunión ocurre antes del inicio del debate general de la 81ª Asamblea General, programado del 22 al 28 de septiembre en la sede de Naciones Unidas, según sitio oficial.
Trump y Mamdani llegan al encuentro con diferencias políticas conocidas, pero la cita ofrece otro espacio de diálogo entre la Casa Blanca y el gobierno de la mayor ciudad del país.
🇺🇸‼️ | Según reportes de The New York Times, el Presidente Donald Trump mantendrá un encuentro oficial este lunes con el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion para abordar asuntos clave que afectan a la ciudad, en una reunión previa al día sagrado… pic.twitter.com/scKNqQrofc
— UHN Plus (@UHN_Plus) September 20, 2026
La agenda detallada del encuentro no ha sido divulgada, por lo que no está claro qué asuntos concretos discutirán ni si anunciarán acuerdos posteriormente.
Qué sigue: Desde el martes, jefes de Estado y de Gobierno expondrán ante Naciones Unidas sus posiciones sobre los principales desafíos internacionales.
Manhattan enfrenta uno de sus peores tráficos debido a la asamblea de la ONU
Para miles de neoyorquinos, el efecto más inmediato de la Asamblea General estará fuera de las salas diplomáticas: en las calles.
El Departamento de Transporte de Nueva York declaró del 21 al 25 de septiembre como Gridlock Alert Days, cuando se esperan fuertes retrasos y cierres en Manhattan.
El dato: Durante la semana de la ONU, la velocidad promedio en Midtown históricamente cae por debajo de cuatro millas por hora, según NYC DOT.
- First Avenue estará cerrada entre las calles 41 y 48. También habrá restricciones entre First y Second Avenue y cierres intermitentes en la FDR Drive.
Las autoridades advirtieron además sobre posibles interrupciones en ferris y cierres móviles mientras las delegaciones recorren la ciudad.
Nueva York refuerza la seguridad por la ONU
El NYPD desplegará recursos terrestres, aéreos y marítimos, además de coordinar la operación con agencias federales encargadas de proteger a las delegaciones internacionales.
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La mayor presencia policial no responde, sin embargo, a una amenaza concreta conocida.
El límite: Las autoridades aseguran que actualmente no existe una amenaza específica y creíble contra la Asamblea General o Nueva York.
NYC DOT recomienda utilizar metro, autobuses, trenes, ferris, bicicleta o caminar cuando sea posible y reservar tiempo adicional para los desplazamientos.