Madre de Florida acusada de dejar solos a cuatro hijos, incluido un bebé, para irse de crucero
Publicado el 04/10/2026 a las 14:48
- Cuatro menores hallados sin supervisión.
- Madre detenida tras un crucero.
- Defensa niega las acusaciones policiales.
Cuatro menores, incluido un bebé de dos meses, fueron encontrados sin un adulto en una vivienda de North Miami Beach, según la policía.
Su madre, Nathalie Belizaire, de 29 años, enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil por presuntamente dejarlos mientras viajaba a las Bahamas.
Entre los hermanos también había un niño de dos años. Los agentes encontraron a los cuatro reunidos y escondidos en un baño.
La acusación se basa en la declaración jurada del arresto; Belizaire niega los señalamientos a través de su abogado.
Una publicación de WhatsApp alertó al padre del bebé
Esta mujer dejó a su bebé de dos meses, a su otro bebé de dos años, otros hijos de 4 y 9 años, solos en su casa, para irse a un crucero por el fin de semana.
Uno de los padres vió sus historias en el crucero y llamó a la policía, los 4 niños encerrados en el baño.
Hay gente que de verdad no merece estar viva.
Un bebé de DOS MESES, solo, para irse a un crucero. No entiendo nada.
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 1, 2026
El padre del bebé informó que vio el 24 de septiembre una publicación de WhatsApp que parecía mostrar la compra de un crucero.
Cuando habló con Belizaire, ella le habría dicho que dejaría a los niños con su bisabuela, según el documento policial.
El sábado 26 acudió al apartamento, observó la televisión encendida y escuchó voces de los menores, por lo que llamó al 911.
Policías y bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y forzaron la entrada para acceder a la vivienda y asistir a los niños.
Familiares dijeron que los niños no fueron entregados
🇺🇸 Una mujer de 29 años rompió en llanto ante el tribunal tras ser arrestada por abandonar a sus cuatro hijos, entre ellos un bebé, para irse a un crucero de cuatro días a las Bahamas. Los agentes encontraron a los menores escondidos en el baño y la madre ahora enfrenta cargos. https://t.co/wd2iHf0Aen
— Cadena USAᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CadenaUSA) September 30, 2026
La bisabuela declaró que esperaba recibir a los menores porque la madre saldría de viaje, pero aseguró que nunca los llevó.
El hermano de Belizaire también relató que recibió un mensaje el sábado por la noche solicitándole que revisara a los niños.
Los investigadores afirmaron que intentaron comunicarse con la madre en varias ocasiones sin conseguirlo mientras comprobaban la situación de los menores.
Estos testimonios forman parte de la versión policial y deberán evaluarse durante el proceso; por ahora no existe una sentencia de culpabilidad.
Arrestan a la madre al regresar del crucero[caption id="attachment_1695548" align="alignnone" width="1200"] Florida: acusan a madre de dejar cuatro niños por un crucero FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Las autoridades identificaron un boleto para un viaje de tres días a las Bahamas a bordo del Carnival Conquest, con salida el 25 de septiembre.
El lunes 28, investigadores acudieron a PortMiami para esperar el regreso de Belizaire y proceder con su detención.
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza la pusieron bajo custodia y posteriormente la entregaron a la Policía de North Miami Beach.
Los cargos corresponden a presunta negligencia infantil sin lesiones corporales graves, una precisión distinta de afirmar que los menores sufrieron daños físicos graves.
Fianza de US$10,000 y prohibición de acercarse a sus hijos
Durante la comparecencia del martes 29 de septiembre, el tribunal fijó una fianza de US$10,000 y ordenó que permaneciera alejada de los niños.
Según NBC South Florida, Belizaire pagó la fianza y salió de la cárcel esa noche; los menores estaban seguros bajo acogimiento temporal.
La audiencia de formulación de cargos está prevista para el 24 de noviembre, de acuerdo con PEOPLE, y todavía no había presentado una declaración formal.
Su liberación bajo fianza no resuelve las acusaciones: el caso continúa abierto y la defensa sostiene que ella rechaza la versión policial.
FUENTE: peopleenespanol , telemundo