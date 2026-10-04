Cuatro menores hallados sin supervisión.

Madre detenida tras un crucero.

Defensa niega las acusaciones policiales.

Cuatro menores, incluido un bebé de dos meses, fueron encontrados sin un adulto en una vivienda de North Miami Beach, según la policía.

Su madre, Nathalie Belizaire, de 29 años, enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil por presuntamente dejarlos mientras viajaba a las Bahamas.

Entre los hermanos también había un niño de dos años. Los agentes encontraron a los cuatro reunidos y escondidos en un baño.

La acusación se basa en la declaración jurada del arresto; Belizaire niega los señalamientos a través de su abogado.

Una publicación de WhatsApp alertó al padre del bebé

Esta mujer dejó a su bebé de dos meses, a su otro bebé de dos años, otros hijos de 4 y 9 años, solos en su casa, para irse a un crucero por el fin de semana. Uno de los padres vió sus historias en el crucero y llamó a la policía, los 4 niños encerrados en el baño. Hay gente que de verdad no merece estar viva. Un bebé de DOS MESES, solo, para irse a un crucero. No entiendo nada. — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 1, 2026



El padre del bebé informó que vio el 24 de septiembre una publicación de WhatsApp que parecía mostrar la compra de un crucero.

Cuando habló con Belizaire, ella le habría dicho que dejaría a los niños con su bisabuela, según el documento policial.

El sábado 26 acudió al apartamento, observó la televisión encendida y escuchó voces de los menores, por lo que llamó al 911.

Policías y bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y forzaron la entrada para acceder a la vivienda y asistir a los niños.