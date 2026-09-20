Joven hispano acusado de asesinar a su hermano de 11 puñaladas
Publicado el20/09/2026 a las 16:24
Un joven de 18 años enfrenta cargos de asesinato después de ser acusado de matar a su hermano mayor dentro de una vivienda en Norcross, en el condado de Gwinnett.
Joshua Ramos fue arrestado por la muerte de Joseph Celestino Ramos, quien fue encontrado sin vida la mañana del martes 15 de septiembre en una residencia ubicada en Hammond Drive.
Según documentos judiciales citados por medios locales, Joshua está acusado de haber apuñalado a su hermano en 11 ocasiones.
Encontraron a Joseph dentro de la vivienda
La Policía de Norcross respondió aproximadamente a las 10:52 a.m. tras recibir una llamada que alertaba sobre una persona apuñalada dentro de una residencia.
Cuando los agentes llegaron, encontraron a Joseph tendido boca abajo en el piso, sin pulso ni señales aparentes de vida.
Los servicios médicos fueron solicitados inmediatamente, pero la víctima ya había fallecido.
Mientras uno de los oficiales se dirigía a la vivienda, observó que Joshua Ramos estaba siendo esposado a varias casas de distancia del lugar donde ocurrió el crimen.
Joshua Ramos enfrenta tres cargos
Tras las primeras investigaciones, el joven fue arrestado y acusado de asesinato, agresión agravada con un arma y uso de un arma durante la comisión de un delito grave.
El capitán Robert Broud, del Departamento de Policía de Norcross, confirmó que Joseph había sido apuñalado varias veces, aunque la Policía no especificó públicamente el número de heridas.
La cifra de 11 puñaladas surge de documentos judiciales citados en reportes de medios.
De acuerdo con información proporcionada por familiares, Joshua y Joseph eran hermanos por parte de padre.
¿Qué provocó la muerte de Joseph?
Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué habría provocado el altercado entre los hermanos.
El reporte policial tampoco especifica qué tipo de arma habría sido utilizada durante el ataque.
La vivienda fue registrada para determinar si existían otras víctimas o posibles sospechosos. Posteriormente, la escena quedó bajo control de la División de Investigaciones Criminales.
El caso continúa bajo investigación.
Joseph dejó cuatro hijos
La muerte de Joseph ha provocado conmoción entre sus familiares y personas cercanas.
Joseph, de origen peruano, era padre de cuatro niños pequeños: Elijah, Elliot, Ezrah y Emilie.
Familiares y miembros de la comunidad iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos funerarios y brindar apoyo económico a sus hijos.
También se han organizado muestras de solidaridad y apoyo a la familia tras la tragedia.
Joshua Ramos permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Gwinnett mientras continúa el proceso judicial.
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