Joven hispano acusado de asesinar a su hermano de 11 puñaladas

Un joven de 18 años enfrenta cargos de asesinato después de ser acusado de matar a su hermano mayor dentro de una vivienda en Norcross, en el condado de Gwinnett.

Joshua Ramos fue arrestado por la muerte de Joseph Celestino Ramos, quien fue encontrado sin vida la mañana del martes 15 de septiembre en una residencia ubicada en Hammond Drive.

Según documentos judiciales citados por medios locales, Joshua está acusado de haber apuñalado a su hermano en 11 ocasiones.

Encontraron a Joseph dentro de la vivienda

La Policía de Norcross respondió aproximadamente a las 10:52 a.m. tras recibir una llamada que alertaba sobre una persona apuñalada dentro de una residencia.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a Joseph tendido boca abajo en el piso, sin pulso ni señales aparentes de vida.

Los servicios médicos fueron solicitados inmediatamente, pero la víctima ya había fallecido.

Mientras uno de los oficiales se dirigía a la vivienda, observó que Joshua Ramos estaba siendo esposado a varias casas de distancia del lugar donde ocurrió el crimen.

Joshua Ramos enfrenta tres cargos