“¿Los llevo al infierno?”: las polémicas frases de Trump que sacudieron la Asamblea General de la ONU
Publicado el22/09/2026 a las 07:11
Donald Trump volvió a utilizar la tribuna de las Naciones Unidas para lanzar algunas de sus declaraciones más contundentes.
Durante su discurso este martes 22 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente estadounidense centró buena parte de su intervención en Irán, pero también habló de Venezuela, Cuba, la economía estadounidense y los conflictos internacionales.
Estas fueron algunas de las frases que más llamaron la atención durante su intervención.
“¿Aniquilo a la República Islámica?”
PRESIDENT TRUMP: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before — maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic, and do it… pic.twitter.com/lgRIgzHY67
— Breaking911 (@Breaking911) September 22, 2026
El momento de mayor tensión llegó cuando Trump habló sobre el futuro de Irán y planteó dos escenarios completamente diferentes: alcanzar un acuerdo o continuar con la ofensiva.
“Tengo que tomar una gran decisión: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue… o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?”, afirmó Trump.
El mandatario fue todavía más lejos al preguntarse: “¿Los llevo al infierno sin ninguna posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura?”.
Trump insistió en que Estados Unidos no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares y sostuvo que espera que eventualmente pueda alcanzarse un acuerdo.
Trump cree que habrá acuerdo después de las elecciones
El presidente también vinculó las posibilidades de una negociación con las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.
Trump dijo creer que un acuerdo podría producirse después de esos comicios y sugirió que las autoridades iraníes están esperando conocer el resultado político en Estados Unidos.
“Lo que no entienden es que yo no me presento; ya lo hice y gané por goleada”, aseguró.
Mientras Trump pronunciaba su discurso, Irán mostraba señales de que todavía existe una posibilidad de negociación.
La delegación iraní que se encuentra en Nueva York tiene autoridad para mantener conversaciones diplomáticas y Teherán ha ofrecido reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Washington reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos.
Sin embargo, hasta el momento no existe una reunión programada entre Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.
Venezuela también apareció en el discurso
#AHORA | Trump:
“Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que EEUU ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ninguna parte del Hemisferio Occidental, y si es necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para proteger los vitales…
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 22, 2026
Trump también dedicó parte de su intervención a Venezuela y al enorme peso de las reservas petroleras de ambos países.
El mandatario habló sobre el escenario venezolano surgido después de la caída de Nicolás Maduro y destacó la importancia estratégica del petróleo.
“Cuando tenemos a Estados Unidos y Venezuela juntos, tenemos más del 60 % del petróleo del mundo”, afirmó.
Trump también utilizó la expresión “al vencedor le pertenece el botín” al hablar sobre Venezuela, una frase que ya había empleado anteriormente y que volvió a generar atención por la manera en que describió la relación entre ambos países.
Un mensaje directo para Cuba
El presidente Donald Trump acusó al gobierno cubano de haber coordinado durante décadas con grupos de izquierda y redes comunistas en Estados Unidos, entre los que mencionó al Partido Comunista de Estados Unidos, Antifa y los Socialistas Democráticos de América. “El comunismo… pic.twitter.com/i59WmzrDeg
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 22, 2026
Cuba tampoco quedó fuera del discurso.
“El comunismo nunca llegará a América, pero la libertad llegará a Cuba”, aseguró Trump ante los líderes reunidos en Nueva York.
Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene su presión sobre el gobierno cubano y en momentos de importantes cambios políticos en Venezuela.
Trump presume de la situación de Estados Unidos
El mandatario también utilizó la tribuna de Naciones Unidas para defender los resultados de su administración.
“Estados Unidos ha vuelto y nuestro país es más fuerte que nunca”, aseguró.
Trump afirmó que actualmente trabajan más estadounidenses que en cualquier otro momento y sostuvo que la frontera, que describió anteriormente como “la más peligrosa”, ahora sería “la más protegida”.
También aseguró que la delincuencia cayó a niveles históricos y destacó el aumento del gasto estadounidense en defensa.
Varias de las cifras utilizadas por Trump sobre delincuencia, empleo y seguridad fronteriza requieren contexto adicional y han sido objeto de cuestionamientos sobre la forma en que son presentadas.
“Mientras otros hablan de paz, yo he hecho la paz”
Trump también aprovechó su intervención para contrastar su política exterior con la de otros gobiernos.
“Mientras otros hablan de paz, yo he hecho la paz; mientras otros ignoraban las amenazas, yo las he enfrentado”, afirmó.
Finalmente, pidió a los países miembros de Naciones Unidas trabajar juntos “contra los enemigos de toda la humanidad”.
El discurso dejó así una combinación de amenazas militares, llamados a negociaciones y mensajes dirigidos tanto a aliados como a adversarios de Estados Unidos, con Irán nuevamente en el centro de la política exterior de Washington.
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