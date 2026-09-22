“¿Los llevo al infierno?”: las polémicas frases de Trump que sacudieron la Asamblea General de la ONU

Donald Trump volvió a utilizar la tribuna de las Naciones Unidas para lanzar algunas de sus declaraciones más contundentes.

Durante su discurso este martes 22 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente estadounidense centró buena parte de su intervención en Irán, pero también habló de Venezuela, Cuba, la economía estadounidense y los conflictos internacionales.

Estas fueron algunas de las frases que más llamaron la atención durante su intervención.

“¿Aniquilo a la República Islámica?”

PRESIDENT TRUMP: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before — maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic, and do it… pic.twitter.com/lgRIgzHY67 — Breaking911 (@Breaking911) September 22, 2026

El momento de mayor tensión llegó cuando Trump habló sobre el futuro de Irán y planteó dos escenarios completamente diferentes: alcanzar un acuerdo o continuar con la ofensiva.

“Tengo que tomar una gran decisión: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue… o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?”, afirmó Trump.

El mandatario fue todavía más lejos al preguntarse: “¿Los llevo al infierno sin ninguna posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura?”.

Trump insistió en que Estados Unidos no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares y sostuvo que espera que eventualmente pueda alcanzarse un acuerdo.