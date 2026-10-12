Trump vincula un posible retiro de aranceles a Colombia con su amistad con De la Espriella
Publicado el 12/10/2026 a las 19:53
- Trump contempla retirar aranceles colombianos.
- Cercanía presidencial impulsa expectativas comerciales.
- Sin fecha para aplicar cambios.
Donald Trump abrió este lunes 12 de octubre la posibilidad de eliminar el arancel del 12,5 % que afecta a ciertos productos colombianos importados por Estados Unidos.
El presidente respondió a periodistas frente a la Casa Blanca y relacionó esa opción con su cercanía con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
Aunque sus declaraciones generan expectativas comerciales, no anunció una decisión definitiva, una fecha de aplicación ni los productos que quedarían incluidos.
La diferencia resulta crucial para exportadores e importadores: una señal política favorable todavía no permite calcular operaciones bajo un nuevo esquema arancelario.
La amistad con De la Espriella entra en la discusión comercial
Trump plantea la posibilidad de retirar los aranceles a Colombia https://t.co/8OdlwxNeQZ
— ZonaCero (@zonacero) October 12, 2026
Trump describió al presidente colombiano como un aliado cercano, destacó su respaldo político y elogió su desempeño desde que asumió el cargo.
También atribuyó la victoria electoral de De la Espriella a su propio apoyo, una valoración del mandatario estadounidense sobre los comicios colombianos.
Sus palabras colocan la afinidad personal entre ambos gobernantes en el centro de una discusión con consecuencias económicas para empresas de los dos países.
El republicano hizo estas declaraciones antes de viajar a Ohio para apoyar a candidatos de su partido rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.
Colombia y Estados Unidos fortalecen su relación[caption id="attachment_1696529" align="alignnone" width="1200"] Trump plantea retirar aranceles a Colombia, pero sin fecha FOTO: EFE[/caption]
Desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia en agosto, Washington y Bogotá han mostrado un acercamiento después de las tensiones con Gustavo Petro.
La cooperación en seguridad ha ocupado un lugar destacado, con conversaciones sobre posibles operaciones contra el narcotráfico en territorio colombiano.
Ese fortalecimiento bilateral ayuda a explicar el tono favorable de Trump, pero no establece por sí mismo las condiciones de una eventual medida comercial.
Tampoco se anunció que la retirada de aranceles dependa formalmente de un acuerdo de seguridad o de compromisos específicos contra el narcotráfico.
Qué falta para concretar el alivio arancelario
La principal incógnita es si las declaraciones presidenciales se traducirán en una disposición oficial que modifique el tratamiento de las importaciones colombianas.
Un anuncio concreto tendría que precisar el alcance de la medida, los bienes beneficiados y el momento desde el cual comenzaría a aplicarse.
Hasta entonces, las empresas necesitan distinguir entre las expectativas diplomáticas y las condiciones efectivas bajo las que ingresan sus mercancías.
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Para los consumidores, cualquier posible beneficio dependerá de que el cambio se concrete y de cómo los negocios trasladen el ahorro a sus precios.
Flores, ropa y alimentos entre los sectores afectados
El gravamen alcanza determinados bienes colombianos, entre ellos flores, confecciones, calzado y alimentos procesados, según la información difundida sobre la medida.
Una eventual eliminación podría reducir el costo de entrada de esos productos al mercado estadounidense y mejorar las condiciones para comercializarlos.
Para negocios hispanos que trabajan con proveedores colombianos, el posible cambio merece seguimiento al momento de planificar compras, inventarios y contratos.
Sin embargo, retirar un arancel no garantiza una reducción equivalente en los precios finales, que también dependen del transporte, los contratos y los márgenes comerciales.