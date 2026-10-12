Trump contempla retirar aranceles colombianos.

Cercanía presidencial impulsa expectativas comerciales.

Sin fecha para aplicar cambios.

Donald Trump abrió este lunes 12 de octubre la posibilidad de eliminar el arancel del 12,5 % que afecta a ciertos productos colombianos importados por Estados Unidos.

El presidente respondió a periodistas frente a la Casa Blanca y relacionó esa opción con su cercanía con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

Aunque sus declaraciones generan expectativas comerciales, no anunció una decisión definitiva, una fecha de aplicación ni los productos que quedarían incluidos.

La diferencia resulta crucial para exportadores e importadores: una señal política favorable todavía no permite calcular operaciones bajo un nuevo esquema arancelario.

La amistad con De la Espriella entra en la discusión comercial

Trump plantea la posibilidad de retirar los aranceles a Colombia https://t.co/8OdlwxNeQZ — ZonaCero (@zonacero) October 12, 2026



Trump describió al presidente colombiano como un aliado cercano, destacó su respaldo político y elogió su desempeño desde que asumió el cargo.

También atribuyó la victoria electoral de De la Espriella a su propio apoyo, una valoración del mandatario estadounidense sobre los comicios colombianos.

Sus palabras colocan la afinidad personal entre ambos gobernantes en el centro de una discusión con consecuencias económicas para empresas de los dos países.

El republicano hizo estas declaraciones antes de viajar a Ohio para apoyar a candidatos de su partido rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.