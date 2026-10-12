María Celeste Arrarás arremete contra Trump por los $90 de Medicare: “No caigan en la trampa”

María Celeste cuestiona los $90 de Trump.

Unos 20.8 millones podrían recibirlos en octubre.

No todos los beneficiarios de Medicare califican.

María Celeste Arrarás Trump. María Celeste Arrarás lanzó una fuerte crítica contra el presidente Donald Trump por el pago único de 90 dólares anunciado para millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

A través de sus redes sociales, incluida TikTok, la periodista pidió a los adultos mayores no dejarse convencer por el dinero y acusó al mandatario de intentar ganar apoyo electoral con la medida.

“No vayan a caer en la trampa”, advirtió María Celeste, quien considera que el anuncio responde a intereses políticos y no representa una solución para las dificultades económicas de los jubilados.

María Celeste acusa a Trump de intentar comprar votos

En su mensaje, la comunicadora cuestionó que el gobierno anunciara el beneficio cuando faltan aproximadamente tres semanas para las elecciones legislativas.

“Trump ha decidido regalarle 90 dólares a cada persona mayor que recibe Medicare y no es porque tiene un gran corazón”, expresó, antes de asegurar que el presidente está preocupado por el resultado electoral.

María Celeste sostuvo que Trump busca evitar que los republicanos pierdan el control del Congreso, aunque esa interpretación corresponde a su opinión y no a un motivo oficialmente confirmado.

También acusó al mandatario de pretender “comprar esos votos como si fuera una república bananera”, una afirmación que acompañó de críticas a las decisiones de su administración.