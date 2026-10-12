María Celeste Arrarás arremete contra Trump por los $90 de Medicare: “No caigan en la trampa”
Publicado el 12/10/2026 a las 15:09
- María Celeste cuestiona los $90 de Trump.
- Unos 20.8 millones podrían recibirlos en octubre.
- No todos los beneficiarios de Medicare califican.
María Celeste Arrarás Trump. María Celeste Arrarás lanzó una fuerte crítica contra el presidente Donald Trump por el pago único de 90 dólares anunciado para millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
A través de sus redes sociales, incluida TikTok, la periodista pidió a los adultos mayores no dejarse convencer por el dinero y acusó al mandatario de intentar ganar apoyo electoral con la medida.
“No vayan a caer en la trampa”, advirtió María Celeste, quien considera que el anuncio responde a intereses políticos y no representa una solución para las dificultades económicas de los jubilados.
María Celeste acusa a Trump de intentar comprar votos
@mariacelestearraras1‼️Tácticas de Republica Bananera para comprar votos‼️♬ original sound - mariacelestearraras1
En su mensaje, la comunicadora cuestionó que el gobierno anunciara el beneficio cuando faltan aproximadamente tres semanas para las elecciones legislativas.
“Trump ha decidido regalarle 90 dólares a cada persona mayor que recibe Medicare y no es porque tiene un gran corazón”, expresó, antes de asegurar que el presidente está preocupado por el resultado electoral.
María Celeste sostuvo que Trump busca evitar que los republicanos pierdan el control del Congreso, aunque esa interpretación corresponde a su opinión y no a un motivo oficialmente confirmado.
También acusó al mandatario de pretender “comprar esos votos como si fuera una república bananera”, una afirmación que acompañó de críticas a las decisiones de su administración.
María Celeste Arrarás Trump: “90 dólares no es nada”: su reclamo por el costo de vida
La periodista argumentó que el pago resulta insuficiente frente a los gastos que enfrentan numerosos adultos mayores en Estados Unidos.
“Es como echar un grano de arena a un inmenso mar”, afirmó al referirse a los 90 dólares y compararlos con los costos de Medicare, la gasolina y los alimentos.
María Celeste también mencionó el aumento del precio de la carne y las dificultades que, según señaló, enfrentan algunos jubilados para mantener una alimentación balanceada.
“90 dólares no es nada, así que no gracias”, concluyó en su mensaje difundido en redes sociales.
¿Quiénes recibirán los $90 de Medicare?
Según informó Primera Hora el 6 de octubre, la administración de Trump anunció un pago único de 90 dólares para aproximadamente 20.8 millones de beneficiarios de Medicare.
Sin embargo, el dinero no está destinado a todas las personas mayores de 65 años ni a todos los inscritos en el programa federal de salud.
De acuerdo con los requisitos atribuidos a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), los beneficiarios deben estar inscritos en Medicare Original Parte B y residir en Estados Unidos.
También deben cumplir otras condiciones: no recibir ayuda de Medicaid para pagar esa prima y no estar sujetos al recargo por ingresos elevados conocido como IRMAA.
Quienes tengan Medicare Advantage quedan excluidos. Una pareja en la que ambos integrantes sean elegibles podría recibir 180 dólares en total.
¿Cuándo llegarán los pagos y cómo solicitarlos?
Primera Hora señaló que los pagos estaban previstos para octubre de 2026, principalmente mediante depósito directo, con los primeros desembolsos programados alrededor del 8 de octubre.
Los beneficiarios sin depósito directo recibirían un cheque por correo. El proceso sería automático, sin necesidad de presentar una solicitud.
El dinero provendría del Medicare Improvement Fund, creado por el Congreso en 2008 para financiar mejoras relacionadas con Medicare.
Para consultar los requisitos, los beneficiarios pueden comunicarse al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
La controversia ocurre mientras se acercan las elecciones de noviembre. Aunque María Celeste cuestiona las intenciones políticas del anuncio, el pago y sus condiciones deben distinguirse de las opiniones expresadas por la periodista.