Registran la casa de Ilhan Omar: la congresista acusa intimidación política antes de las elecciones
Publicado el 12/10/2026 a las 19:02
- Agentes federales registran vivienda de Omar.
- Congresista denuncia intimidación política de Trump.
- Investigación examina antiguos documentos migratorios familiares.
Agentes federales registraron este lunes 12 de octubre la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington, en medio de una investigación criminal.
La representante por Minnesota respondió que el operativo constituye una escalada de intimidación política y aseguró que continuará expresando sus críticas al presidente Donald Trump.
Omar atribuyó la actuación a una ofensiva contra adversarios del mandatario. Esa interpretación corresponde a su denuncia y no constituye una conclusión judicial.
El registro ocurre cuando faltan tres semanas para las elecciones legislativas, lo que añade tensión política a una pesquisa cuyos detalles siguen siendo limitados.
Qué se investiga sobre los documentos migratorios
I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation.
I will not be silenced.
— Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026
Según fuentes citadas por NBC News y recogidas por EFE, la investigación lleva años abierta e incluye posibles irregularidades vinculadas con inmigración y fraude.
Las pesquisas examinan, entre otros aspectos, documentos presentados por el padre de Omar cuando la legisladora, nacida en Somalia, todavía era una niña.
Ese señalamiento describe una línea de investigación: no demuestra que la congresista haya cometido fraude ni permite atribuirle responsabilidad por documentación familiar.
La información disponible tampoco precisa qué pruebas buscaban los investigadores dentro del domicilio ni cuál es el alcance completo del expediente.
Omar denuncia una ofensiva del Gobierno Trump
The Office of Congresswoman Omar released the following statement:
“This raid by Trump’s DHS is an outrageous abuse of power and an unprecedented escalation in the weaponization of federal law enforcement to target political enemies. For a decade, Donald Trump has relentlessly targeted Congresswoman Ilhan Omar with inflammatory rhetoric, repeatedly putting a target on her back. Now, those attacks have escalated to a pointless federal raid. The Congresswoman has done nothing wrong. No president should be able to use the power of the federal government to intimidate his political enemies.”
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) October 12, 2026
La congresista sostuvo en X que Trump lleva una década dirigiendo acusaciones infundadas y campañas de desprestigio contra ella.
Su respuesta coloca el operativo dentro de un enfrentamiento prolongado con el mandatario, quien ha cuestionado reiteradamente a la representante y a la comunidad somalí.
En enero, la Administración desplegó agentes federales en Minnesota después de denunciar un supuesto fraude masivo en programas de servicios sociales.
Sin embargo, esas denuncias generales no permiten establecer por sí mismas una conexión probatoria con la investigación sobre Omar.
Demócratas cuestionan el operativo antes de noviembre[caption id="attachment_1696518" align="alignnone" width="1200"] Ilhan Omar denuncia intimidación tras registro de su casa FOTO: EFE[/caption]
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes condenaron el registro y plantearon dudas sobre el uso del Gobierno federal contra opositores.
Su principal cuestionamiento combina el historial de ataques contra Omar con la proximidad de las elecciones del 3 de noviembre.
Para la audiencia hispana, el caso abre una discusión sobre investigaciones migratorias, garantías individuales y rendición de cuentas de las agencias federales.
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El desafío informativo consiste en distinguir los hechos documentados de las acusaciones políticas, sin presentar las sospechas como delitos acreditados.
Qué confirmó Justicia y qué falta conocer
El Departamento de Justicia confirmó que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente dentro de una investigación federal. elpais.com
La existencia de esa orden explica el fundamento procesal anunciado por las autoridades, pero no resuelve las preguntas sobre el resultado de la pesquisa.
Trump negó haber intervenido en el operativo, según CBS News, mientras Omar y sus aliados mantuvieron sus señalamientos de intimidación.
Los próximos documentos y pronunciamientos oficiales serán esenciales para evaluar el caso más allá del choque político que ya provocó.
FUENTE: EFE