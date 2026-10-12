Agentes federales registran vivienda de Omar.

Congresista denuncia intimidación política de Trump.

Investigación examina antiguos documentos migratorios familiares.

Agentes federales registraron este lunes 12 de octubre la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington, en medio de una investigación criminal.

La representante por Minnesota respondió que el operativo constituye una escalada de intimidación política y aseguró que continuará expresando sus críticas al presidente Donald Trump.

Omar atribuyó la actuación a una ofensiva contra adversarios del mandatario. Esa interpretación corresponde a su denuncia y no constituye una conclusión judicial.

El registro ocurre cuando faltan tres semanas para las elecciones legislativas, lo que añade tensión política a una pesquisa cuyos detalles siguen siendo limitados.

Qué se investiga sobre los documentos migratorios

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be silenced. — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026



Según fuentes citadas por NBC News y recogidas por EFE, la investigación lleva años abierta e incluye posibles irregularidades vinculadas con inmigración y fraude.

Las pesquisas examinan, entre otros aspectos, documentos presentados por el padre de Omar cuando la legisladora, nacida en Somalia, todavía era una niña.

Ese señalamiento describe una línea de investigación: no demuestra que la congresista haya cometido fraude ni permite atribuirle responsabilidad por documentación familiar.

La información disponible tampoco precisa qué pruebas buscaban los investigadores dentro del domicilio ni cuál es el alcance completo del expediente.