Paramount busca quedarse con Warner Bros. y acepta nuevas condiciones

Paramount destraba histórica adquisición

Warner enfrenta millonaria transformación

Hollywood tendrá nuevo gigante

Segun EFE, Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con California y otros 11 estados para resolver la demanda antimonopolio que mantenía frenada su adquisición de Warner Bros. Discovery, eliminando uno de los principales obstáculos para concretar una de las mayores operaciones de la historia de Hollywood.

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó la coalición que cuestionaba la operación por considerar que unir dos grandes distribuidores cinematográficos y propietarios de canales de cable podría reducir la competencia, limitar la producción y aumentar los costos para consumidores.

El acuerdo, que todavía requiere aprobación judicial, establece compromisos durante cinco años y sustituye la batalla para bloquear la operación por una serie de condiciones exigibles destinadas a proteger la producción cinematográfica, trabajadores y competencia en televisión por cable.

Bonta recalcó que el pacto no representa un respaldo político o institucional a la fusión. Para los fiscales, el acuerdo ofrece mecanismos suficientes para atender las preocupaciones antimonopolio planteadas originalmente en los mercados incluidos en su demanda.

Paramount tendrá que producir más películas bajo el acuerdo

Paramount llega a un acuerdo con un grupo de fiscales para poner fin a la disputa antimonopolio, lo que allana el camino para la fusión con Warner Bros. Discovery, según informan medios estadounidenses.https://t.co/NSd8ohQLm3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 21, 2026



Uno de los compromisos más importantes afecta directamente a los estrenos cinematográficos: la compañía resultante deberá distribuir 30 películas anuales durante los primeros dos años y elevar esa cifra hasta 32 durante los tres años posteriores.

Paramount también deberá lanzar al menos cuatro películas independientes cada año. Incumplir las cuotas podría obligarla a desprenderse de Miramax y pagar 30 millones de dólares por cada película que falte para alcanzar el objetivo anual establecido.

El pacto incluye además un aumento mínimo de 1,500 millones de dólares en producción cinematográfica estadounidense durante cinco años respecto a los niveles de gasto de 2025, una condición diseñada para mantener inversiones y actividad laboral dentro del país.

A esto se suma un fondo de 47.5 millones de dólares destinado durante cinco años a capacitación y desarrollo profesional para trabajadores desplazados como consecuencia de la fusión, además del compromiso de respetar los convenios colectivos existentes.