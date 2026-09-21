Paramount busca quedarse con Warner Bros. y acepta nuevas condiciones
Paramount destraba histórica adquisición Warner enfrenta millonaria transformación Hollywood tendrá nuevo gigante Segun EFE, Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con California y otros 11 estados para resolver la demanda antimonopolio que mantenía frenada su adquisición de Warner Bros. Discovery, eliminando uno de los principales obstáculos para concretar una de las mayores operaciones de la historia […]
Publicado el21/09/2026 a las 15:38
- Paramount destraba histórica adquisición
- Warner enfrenta millonaria transformación
- Hollywood tendrá nuevo gigante
Segun EFE, Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con California y otros 11 estados para resolver la demanda antimonopolio que mantenía frenada su adquisición de Warner Bros. Discovery, eliminando uno de los principales obstáculos para concretar una de las mayores operaciones de la historia de Hollywood.
El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó la coalición que cuestionaba la operación por considerar que unir dos grandes distribuidores cinematográficos y propietarios de canales de cable podría reducir la competencia, limitar la producción y aumentar los costos para consumidores.
El acuerdo, que todavía requiere aprobación judicial, establece compromisos durante cinco años y sustituye la batalla para bloquear la operación por una serie de condiciones exigibles destinadas a proteger la producción cinematográfica, trabajadores y competencia en televisión por cable.
Bonta recalcó que el pacto no representa un respaldo político o institucional a la fusión. Para los fiscales, el acuerdo ofrece mecanismos suficientes para atender las preocupaciones antimonopolio planteadas originalmente en los mercados incluidos en su demanda.
Paramount tendrá que producir más películas bajo el acuerdo
Paramount llega a un acuerdo con un grupo de fiscales para poner fin a la disputa antimonopolio, lo que allana el camino para la fusión con Warner Bros. Discovery, según informan medios estadounidenses.https://t.co/NSd8ohQLm3
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 21, 2026
Uno de los compromisos más importantes afecta directamente a los estrenos cinematográficos: la compañía resultante deberá distribuir 30 películas anuales durante los primeros dos años y elevar esa cifra hasta 32 durante los tres años posteriores.
Paramount también deberá lanzar al menos cuatro películas independientes cada año. Incumplir las cuotas podría obligarla a desprenderse de Miramax y pagar 30 millones de dólares por cada película que falte para alcanzar el objetivo anual establecido.
El pacto incluye además un aumento mínimo de 1,500 millones de dólares en producción cinematográfica estadounidense durante cinco años respecto a los niveles de gasto de 2025, una condición diseñada para mantener inversiones y actividad laboral dentro del país.
A esto se suma un fondo de 47.5 millones de dólares destinado durante cinco años a capacitación y desarrollo profesional para trabajadores desplazados como consecuencia de la fusión, además del compromiso de respetar los convenios colectivos existentes.
CNN, CBS y HBO quedarían bajo un gigante de los medios
La operación combinaría activos de enorme alcance. Paramount controla marcas como CBS, Paramount Pictures, Comedy Central y Paramount+, mientras Warner Bros. Discovery aporta negocios y marcas que incluyen Warner Bros., HBO, CNN, Discovery y HGTV.
La concentración había generado preocupación porque colocaría bajo una misma estructura corporativa dos importantes estudios cinematográficos y grandes operaciones de televisión, streaming, noticias y entretenimiento, aumentando significativamente la escala de la empresa resultante.
El acuerdo obliga durante cinco años a negociar por separado los contratos de los canales básicos de Paramount y Warner Bros., una medida diseñada para conservar parte de la competencia existente y contener posibles presiones sobre los precios.
También se creará un consejo de independencia editorial para CNN y CBS, mientras Paramount tendrá que mantener un servicio gratuito de streaming similar a Pluto TV y conservar su nivel actual de servicio y calidad.
Qué falta para cerrar la fusión de Paramount y Warner Bros.
El entendimiento elimina el bloqueo impulsado por los fiscales estatales, pero el acuerdo todavía debe recibir la aprobación del tribunal. Paramount había asegurado previamente que ya consiguió las autorizaciones regulatorias necesarias en decenas de jurisdicciones internacionales.
Un supervisor independiente vigilará el cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo que significa que los compromisos sobre producción, trabajadores y competencia no dependerán únicamente de promesas corporativas durante los próximos cinco años.
Para las audiencias, la operación podría traducirse en una reorganización importante de algunas de las marcas de entretenimiento y noticias más conocidas de Estados Unidos, aunque todavía será necesario observar cómo la compañía estructura sus servicios y contenidos después del cierre.
El acuerdo transforma así una batalla judicial que amenazaba con bloquear la compra en un sistema de condiciones y vigilancia. El siguiente paso será la aprobación judicial y, posteriormente, comprobar si Paramount cumple las salvaguardias establecidas.