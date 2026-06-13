Paramount recibe luz verde para concretar la compra de Warner Bros. Discovery

DOJ aprueba megafusión mediática

Paramount compra Warner Bros.

Investigación federal concluye

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance recibió este viernes la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), un paso clave para concretar una de las operaciones más grandes de la industria global del entretenimiento.

La transacción está valorada en alrededor de 110.000 millones de dólares y dará origen a uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.

La decisión de las autoridades estadounidenses elimina uno de los principales obstáculos regulatorios para una operación que transformará el panorama de la televisión, el streaming y la producción de contenidos a escala internacional.

El Departamento de Justicia cierra su investigación

🔹 LUZ VERDE A MEGAFUSIÓN: PARAMOUNT Y WARNER BROS. DISCOVERY UNEN FUERZAS 🎬 El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, dueña de HBO.

📺 La unión creará uno de los gigantes más poderosos de la industria del… pic.twitter.com/FQLk2XKst4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 13, 2026



Segun EFE, el Departamento de Justicia informó que concluyó una investigación de ocho meses sobre la operación.

Tras revisar los detalles de la compra, las autoridades antimonopolio determinaron que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming ni producción de contenidos.

La aprobación llega después de que diversos medios adelantaran que el organismo regulador estaba preparado para dar su visto bueno a la operación.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras el debut bursátil de SpaceX

También ocurre después de que Paramount expresara públicamente su agradecimiento al DOJ y a otras agencias que participaron en el proceso de revisión.

Según un comunicado citado por la revista Variety, la compañía manifestó su “gratitud” a las autoridades que completaron sus análisis y aprobaron la transacción hasta el momento.