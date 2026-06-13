Paramount recibe luz verde para concretar la compra de Warner Bros. Discovery
Publicado el12/06/2026 a las 15:22
- DOJ aprueba megafusión mediática
- Paramount compra Warner Bros.
- Investigación federal concluye
La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance recibió este viernes la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), un paso clave para concretar una de las operaciones más grandes de la industria global del entretenimiento.
La transacción está valorada en alrededor de 110.000 millones de dólares y dará origen a uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.
La decisión de las autoridades estadounidenses elimina uno de los principales obstáculos regulatorios para una operación que transformará el panorama de la televisión, el streaming y la producción de contenidos a escala internacional.
El Departamento de Justicia cierra su investigación
🔹 LUZ VERDE A MEGAFUSIÓN: PARAMOUNT Y WARNER BROS. DISCOVERY UNEN FUERZAS
🎬 El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, dueña de HBO.
📺 La unión creará uno de los gigantes más poderosos de la industria del… pic.twitter.com/FQLk2XKst4
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 13, 2026
Segun EFE, el Departamento de Justicia informó que concluyó una investigación de ocho meses sobre la operación.
Tras revisar los detalles de la compra, las autoridades antimonopolio determinaron que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming ni producción de contenidos.
La aprobación llega después de que diversos medios adelantaran que el organismo regulador estaba preparado para dar su visto bueno a la operación.
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También ocurre después de que Paramount expresara públicamente su agradecimiento al DOJ y a otras agencias que participaron en el proceso de revisión.
Según un comunicado citado por la revista Variety, la compañía manifestó su “gratitud” a las autoridades que completaron sus análisis y aprobaron la transacción hasta el momento.
Paramount ampliará su presencia en entretenimiento
Con la autorización del Departamento de Justicia, Paramount queda más cerca de incorporar los activos de Warner Bros. Discovery.
Entre ellos se encuentran HBO y HBO Max, así como los estudios de cine y televisión de Warner Bros.
La operación también incluye marcas y propiedades como DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.
De acuerdo con información recogida por Politico, el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, sostuvo una reunión con funcionarios de la División de Competencia hace aproximadamente tres semanas.
Durante ese encuentro, los representantes del DOJ realizaron preguntas relacionadas con la operación y sus posibles efectos sobre la competencia.
El medio señala que los funcionarios quedaron satisfechos con las respuestas ofrecidas durante la reunión.
Asimismo, al menos seis Fiscalías estatales, incluidas las de California y Nueva York, siguieron de cerca dicho encuentro.
Persisten cuestionamientos y una investigación estatal
La aprobación federal no pone fin a todas las revisiones relacionadas con la compra.
A finales de abril, los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron la venta de la compañía a Paramount.
La oferta puso fin a una prolongada disputa por el control del grupo, en la que también participó Netflix antes de retirarse del proceso en febrero.
En mayo, Paramount indicó que esperaba cerrar la adquisición durante el tercer trimestre de 2026, siempre que obtuviera las autorizaciones regulatorias correspondientes.
La compañía también ha enfrentado una campaña de oposición impulsada por miles de creadores de Hollywood.
Estos grupos consideran que la absorción de Warner Bros. Discovery podría tener efectos negativos para la industria.
Además, el fiscal general de California, Rob Bonta, mantiene una investigación activa sobre la operación.
Según la información citada, la Fiscalía conserva la posibilidad de presentar una demanda para intentar bloquear la compra, pese a la aprobación otorgada por los reguladores federales.
Tras recibir el aval del Departamento de Justicia, Paramount continúa avanzando hacia el cierre de la adquisición de Warner Bros. Discovery, aunque todavía enfrenta el escrutinio de autoridades estatales y la oposición de sectores de la industria del entretenimiento.