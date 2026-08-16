Alerta por granola vendida en todo EE.UU.: retiran paquetes por posible riesgo de Salmonella

Retiran granola por riesgo de Salmonella

Fue vendida por Amazon

No reportan enfermedades todavía

Una granola comercializada a nivel nacional fue retirada del mercado por una posible contaminación con Salmonella, lo que activa una advertencia para consumidores que pudieron comprar el producto por internet.

Hampton Grocers, Inc., con sede en Montauk, Nueva York, inició el retiro de paquetes de 8 onzas de Lacnola Lactation Granola, después de detectar un posible riesgo relacionado con uno de sus ingredientes.

Por qué importa: La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de infecciones más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de infecciones más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Puntos clave: Hasta el momento no se han reportado enfermedades asociadas con la granola, pero la producción fue suspendida mientras la FDA y la compañía continúan investigando el origen del posible problema.

Retiro de granola Lacnola afecta dos lotes vendidos en EE.UU.

El dato: El retiro corresponde a bolsas rosas resellables de 8 onzas de Lacnola Lactation Granola, identificadas con el código UPC 850035324554 y comercializadas a consumidores en todo Estados Unidos.

Los lotes afectados son HGLC-102125, con fecha de caducidad 21OCT2026, y HGLC-021326, con fecha de caducidad 13FEB2027, por lo que los consumidores deben comprobar ambos datos.

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La información puede localizarse en la parte posterior de cada bolsa, específicamente en la esquina superior izquierda, donde los números de lote y las fechas de caducidad aparecen impresos con tinta negra.

Los productos fueron distribuidos mediante pedidos por correo a través del sitio web de The Hampton Grocers y otros vendedores en línea, incluido Amazon, entre el 21 de octubre de 2025 y el 12 de agosto de 2026.