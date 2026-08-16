Alerta por granola vendida en todo EE.UU.: retiran paquetes por posible riesgo de Salmonella
Publicado el16/08/2026 a las 10:23
- Retiran granola por riesgo de Salmonella
- Fue vendida por Amazon
- No reportan enfermedades todavía
Una granola comercializada a nivel nacional fue retirada del mercado por una posible contaminación con Salmonella, lo que activa una advertencia para consumidores que pudieron comprar el producto por internet.
Hampton Grocers, Inc., con sede en Montauk, Nueva York, inició el retiro de paquetes de 8 onzas de Lacnola Lactation Granola, después de detectar un posible riesgo relacionado con uno de sus ingredientes.
- Por qué importa: La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de infecciones más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
- Puntos clave: Hasta el momento no se han reportado enfermedades asociadas con la granola, pero la producción fue suspendida mientras la FDA y la compañía continúan investigando el origen del posible problema.
Retiro de granola Lacnola afecta dos lotes vendidos en EE.UU.
- El dato: El retiro corresponde a bolsas rosas resellables de 8 onzas de Lacnola Lactation Granola, identificadas con el código UPC 850035324554 y comercializadas a consumidores en todo Estados Unidos.
Los lotes afectados son HGLC-102125, con fecha de caducidad 21OCT2026, y HGLC-021326, con fecha de caducidad 13FEB2027, por lo que los consumidores deben comprobar ambos datos.
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La información puede localizarse en la parte posterior de cada bolsa, específicamente en la esquina superior izquierda, donde los números de lote y las fechas de caducidad aparecen impresos con tinta negra.
Los productos fueron distribuidos mediante pedidos por correo a través del sitio web de The Hampton Grocers y otros vendedores en línea, incluido Amazon, entre el 21 de octubre de 2025 y el 12 de agosto de 2026.
Posible Salmonella en granola estaría vinculada con moringa
- El proceso: La alerta comenzó después de que un proveedor de ingredientes notificara que una muestra de uno de sus productos había dado positivo por Salmonella, según la información difundida sobre el retiro.
El producto retirado contiene polvo de moringa orgánica, un ingrediente que también estaba relacionado con la muestra del proveedor que generó la advertencia y llevó a tomar medidas preventivas.
La empresa suspendió la producción mientras continúa la investigación junto con la FDA para determinar el origen del problema y establecer el alcance de la posible contaminación.
Aunque no existen casos de enfermedad reportados hasta ahora, la compañía mantiene el retiro debido al riesgo potencial y pide no consumir los paquetes que coincidan con los códigos identificados.
Qué hacer si compraste el producto afectado
- Qué pueden hacer: Los consumidores que tengan uno de los paquetes afectados deben desecharlo y posteriormente ponerse en contacto con el establecimiento o plataforma donde realizaron la compra para solicitar un reembolso completo.
Para preguntas relacionadas con el retiro, Hampton Grocers indicó que los consumidores pueden comunicarse al (201) 820-8789, de martes a jueves entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Este.
- El límite: El retiro no significa que todos los consumidores que hayan comido la granola estén enfermos. Hasta la fecha informada, no existen reportes de enfermedades relacionadas directamente con este producto.
La recomendación principal es verificar antes de consumir: nombre, tamaño, UPC, lote y fecha de caducidad permiten determinar si una bolsa corresponde específicamente a las unidades incluidas en este retiro, señaló la ‘FDA‘.