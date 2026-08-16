Inundaciones golpean Indiana: cinco muertos y cientos de evacuados en una crisis histórica
Publicado el16/08/2026 a las 07:18
- Inundaciones en Indiana
- Más de 350 evacuaciones
- Emergencia federal ya aprobada
Las fuertes tormentas que azotan Indiana han dejado al menos cinco personas muertas, cientos de evacuaciones y comunidades bajo el agua, en medio de lo que autoridades de Indianápolis describen como las inundaciones más graves en más de tres décadas.
El gobernador Mike Braun confirmó las muertes y pidió a la población mantenerse lejos de las zonas inundadas, mientras continúan los operativos de emergencia y persiste el riesgo de nuevas crecidas por las lluvias.
- Por qué importa: La emergencia no ha terminado. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la zona central de Indiana, donde todavía se esperan tormentas.
- Puntos clave: La Casa Blanca aprobó una Declaración Presidencial de Emergencia solicitada por Braun, una medida que permitirá disponer de hasta 5 millones de dólares para apoyar las labores de respuesta.
Recibe ayuda federal tras los daños
- El dato: Más de 350 evacuaciones fueron realizadas solamente en el condado de Delaware, según Braun, además de numerosos rescates de personas afectadas por el avance del agua.
Las tormentas también provocaron cortes de electricidad que llegaron a afectar simultáneamente a 300,000 hogares, incluyendo ciudades enteras, ampliando el impacto de una emergencia que comenzó tras las fuertes precipitaciones registradas desde el jueves.
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La asistencia federal podrá destinarse a rescates acuáticos, evacuaciones, refugios, transporte médico, suministros de emergencia, colocación de sacos de arena y traslado de equipos hacia las comunidades afectadas.
- El proceso: Braun había declarado el estado de emergencia estatal el jueves ante las inundaciones repentinas. Posteriormente solicitó la declaración federal, que fue aprobada después de una llamada con el presidente Donald Trump.
Indianápolis enfrenta sus peores inundaciones en más de 30 años
El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, advirtió que la capital de Indiana atraviesa sus inundaciones más graves en más de 30 años y pidió a los residentes seguir las instrucciones de las autoridades locales.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran ríos desbordados, zonas residenciales cubiertas por el agua y equipos de rescate utilizando botes inflables para llegar hasta personas atrapadas por las inundaciones, según ‘EFE’, ‘The Guardian‘ y ‘FOX 8‘.
- Qué pueden hacer: Las autoridades piden evitar carreteras y áreas inundadas, atender las alertas locales y cumplir inmediatamente cualquier orden de evacuación. En Indianápolis también fueron habilitadas zonas de refugio para quienes necesiten abandonar sus viviendas.
- El límite: Aunque ya existe asistencia federal y continúan los rescates, la amenaza sigue activa. Las tormentas previstas y la alerta por inundaciones repentinas mantienen el centro de Indiana bajo riesgo mientras las autoridades evalúan la magnitud total de los daños.