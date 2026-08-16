Inundaciones golpean Indiana: cinco muertos y cientos de evacuados en una crisis histórica

Inundaciones en Indiana

Más de 350 evacuaciones

Emergencia federal ya aprobada

Las fuertes tormentas que azotan Indiana han dejado al menos cinco personas muertas, cientos de evacuaciones y comunidades bajo el agua, en medio de lo que autoridades de Indianápolis describen como las inundaciones más graves en más de tres décadas.

El gobernador Mike Braun confirmó las muertes y pidió a la población mantenerse lejos de las zonas inundadas, mientras continúan los operativos de emergencia y persiste el riesgo de nuevas crecidas por las lluvias.

Por qué importa: La emergencia no ha terminado. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la zona central de Indiana, donde todavía se esperan tormentas.

La emergencia no ha terminado. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la zona central de Indiana, donde todavía se esperan tormentas. Puntos clave: La Casa Blanca aprobó una Declaración Presidencial de Emergencia solicitada por Braun, una medida que permitirá disponer de hasta 5 millones de dólares para apoyar las labores de respuesta.

Recibe ayuda federal tras los daños

El dato: Más de 350 evacuaciones fueron realizadas solamente en el condado de Delaware, según Braun, además de numerosos rescates de personas afectadas por el avance del agua.

Las tormentas también provocaron cortes de electricidad que llegaron a afectar simultáneamente a 300,000 hogares, incluyendo ciudades enteras, ampliando el impacto de una emergencia que comenzó tras las fuertes precipitaciones registradas desde el jueves.

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La asistencia federal podrá destinarse a rescates acuáticos, evacuaciones, refugios, transporte médico, suministros de emergencia, colocación de sacos de arena y traslado de equipos hacia las comunidades afectadas.