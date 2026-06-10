Tragedia en Phoenix: familia exige justicia tras atropello mortal de un bebé de un año

Muere bebé atropellado en Phoenix

Conductor huyó del lugar

Familia exige justicia

La muerte de un niño de apenas un año en el oeste de Phoenix ha estremecido a una comunidad entera y desatado un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia.

El pequeño fue atropellado frente a su vivienda, dentro del parque de casas móviles Alta Vista, en una zona cercana a la 31st Avenue y Buckeye Road.

De acuerdo con la policía de Phoenix, el conductor identificado como Carlos Rojas Mora, de 35 años, manejaba una camioneta cuando el menor salió desde la entrada de su casa hacia la calle.

Tras el impacto, el hombre se detuvo y descendió del vehículo, pero en vez de permanecer en el lugar, presuntamente abordó otro automóvil y huyó, siendo detenido más tarde tras recibir información sobre su paradero.

La comparecencia ante el tribunal y la versión del acusado

Durante su primera comparecencia judicial, el caso tomó un giro emocional cuando la familia del menor encaró al acusado y pidió que no sea liberado.

Según documentos judiciales, Mora declaró a los detectives que abandonó la escena por temor a que el padre del niño estuviera armado y pudiera hacerle daño.

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El acusado sostuvo que se dirigía a entregarse a una comisaría cuando fue arrestado por las autoridades, una versión que quedó registrada en los expedientes del caso.

La fiscalía, sin embargo, aseguró ante el juez que el hombre habría intentado escapar a México tras el atropello y solicitó una fianza en efectivo de 100 mil dólares para evitar un posible riesgo de fuga.