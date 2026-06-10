Tragedia en Phoenix: familia exige justicia tras atropello mortal de un bebé de un año
Publicado el10/06/2026 a las 09:59
- Muere bebé atropellado en Phoenix
- Conductor huyó del lugar
- Familia exige justicia
La muerte de un niño de apenas un año en el oeste de Phoenix ha estremecido a una comunidad entera y desatado un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia.
El pequeño fue atropellado frente a su vivienda, dentro del parque de casas móviles Alta Vista, en una zona cercana a la 31st Avenue y Buckeye Road.
De acuerdo con la policía de Phoenix, el conductor identificado como Carlos Rojas Mora, de 35 años, manejaba una camioneta cuando el menor salió desde la entrada de su casa hacia la calle.
Tras el impacto, el hombre se detuvo y descendió del vehículo, pero en vez de permanecer en el lugar, presuntamente abordó otro automóvil y huyó, siendo detenido más tarde tras recibir información sobre su paradero.
La comparecencia ante el tribunal y la versión del acusado
Durante su primera comparecencia judicial, el caso tomó un giro emocional cuando la familia del menor encaró al acusado y pidió que no sea liberado.
Según documentos judiciales, Mora declaró a los detectives que abandonó la escena por temor a que el padre del niño estuviera armado y pudiera hacerle daño.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
El acusado sostuvo que se dirigía a entregarse a una comisaría cuando fue arrestado por las autoridades, una versión que quedó registrada en los expedientes del caso.
La fiscalía, sin embargo, aseguró ante el juez que el hombre habría intentado escapar a México tras el atropello y solicitó una fianza en efectivo de 100 mil dólares para evitar un posible riesgo de fuga.
El dolor de una familia devastada
El tribunal se convirtió en escenario del profundo dolor de los padres y abuelos del menor, quienes exigieron que el acusado permanezca tras las rejas.
“Me duele que los haya dejado allí para morir sin ayudarnos cuando intentábamos huir, y solo quiero justicia para mi hijo”, expresó el padre del niño ante el juez.
La madre fue aún más contundente al declarar: “Espero que no liberen a este hombre. Ni siquiera es un hombre, es un monstruo. Es un asesino de bebés por haber hecho esto”.
Entre lágrimas, el abuelo también tomó la palabra y dijo: “Le arrebató la vida a alguien. Mi nieto era precioso”, reflejando el impacto irreparable que dejó la tragedia.
Consecuencias legales y llamado de las autoridades
El acusado enfrenta un cargo grave por atropello y fuga con resultado de muerte, mientras el juez ordenó que, en caso de ser liberado, no podrá regresar al parque de casas móviles ni tener contacto con la familia.
Las autoridades señalaron que las circunstancias legales pudieron haber sido distintas si el conductor hubiese permanecido en el sitio e intentado brindar ayuda.
La policía reiteró la importancia de actuar correctamente tras un accidente, recordando que abandonar la escena agrava las consecuencias penales.
“Si cree que ha atropellado a alguien, detenga su vehículo, revise bien y llame a la policía. Acudiremos, responderemos, investigaremos y estamos aquí para escuchar ambas versiones de los hechos y averiguar qué sucedió”, afirmó la sargento Lorraine Fernández, señaló ‘12 News‘.