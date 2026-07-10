Joven hispano de 16 años muere de un disparo en la cabeza

La policía de Irving, Texas, investiga la muerte de un adolescente hispano de 16 años que recibió un disparo en la cabeza en un incidente ocurrido la tarde del 8 de julio.

Los agentes acudieron alrededor de las 7:00 p.m. a una vivienda ubicada en la cuadra 1000 de N. Gloucester Street tras recibir un reporte de disparos. Al llegar encontraron al joven con una herida de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente falleció.

La víctima fue identificada

La Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas identificó al menor como Jefferson Guzmán Martínez, de 16 años.

Hasta el momento, las autoridades informaron que la investigación continúa en sus primeras etapas y aún no han determinado si el disparo fue accidental o intencional.

La policía indicó que, por ahora, considera que se trata de un hecho aislado y que no existe una amenaza para la comunidad.

La madre cuestiona la versión

La madre del adolescente aseguró que no cree en la versión de un presunto suicidio.

Según explicó, tras el disparo los amigos que se encontraban con Jefferson salieron corriendo de la vivienda, situación que, afirma, genera muchas dudas sobre lo ocurrido.