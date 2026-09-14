Supremo frena restricciones de Trump al voto por correo antes de las elecciones
Publicado el14/09/2026 a las 16:27
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes, por ahora, la petición del Gobierno del presidente Donald Trump para implementar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.
La decisión significa que los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para el envío y recepción de las papeletas mientras continúa la batalla judicial sobre la legalidad de las nuevas normas.
Dos jueces discreparon de la decisión
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se mostraron en desacuerdo con la decisión del tribunal.
Brett Kavanaugh, por su parte, coincidió en que las nuevas reglas no deberían entrar en vigor para las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que las medidas puedan ser consideradas legales en el futuro.
Kavanaugh señaló que los estados y las autoridades electorales no disponen de tiempo suficiente para implementar los cambios antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.
¿Qué quería cambiar el Gobierno de Trump?
USPS
Las nuevas reglas buscaban establecer requisitos uniformes para los sobres utilizados en las papeletas de elecciones federales.
Entre las medidas se encontraban nuevos elementos de identificación y códigos de barras individualizados, además de exigir que los estados proporcionaran al USPS información básica sobre los votantes.
La Administración Trump defendió los cambios como una herramienta para reforzar la seguridad y la integridad del voto por correo.
Sus detractores, sin embargo, argumentaron que el Servicio Postal se estaba excediendo en sus competencias y advirtieron que los nuevos requisitos podrían dificultar que algunas papeletas fueran contabilizadas si no cumplían con las condiciones establecidas.
Dos jueces federales ya habían frenado las reglas
Antes de que el caso llegara al Supremo, un juez federal de Boston había bloqueado la normativa.
Otro juez federal en Washington hizo lo mismo durante el fin de semana.
La decisión de la Corte Suprema mantiene, por ahora, esos bloqueos mientras los tribunales continúan evaluando la legalidad de las medidas.
Estados ya comenzaron a distribuir papeletas
La disputa judicial ocurre en un momento clave del calendario electoral, debido a que algunos estados ya han comenzado a distribuir papeletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre.
En esos comicios estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los puestos del Senado.
El voto por correo representa una parte importante del sistema electoral estadounidense, aunque cada estado mantiene sus propias normas para solicitar, enviar, recibir y contabilizar las papeletas.
Precisamente esas diferencias entre estados se han convertido en uno de los principales puntos de conflicto en los esfuerzos de Trump por modificar las reglas relacionadas con el voto por correo.
TE PUEDE INTERESAR: “¡NO TE RESISTAS!”: Venezolano es arrestado por ICE ante los gritos de su esposa y su bebé