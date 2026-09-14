Supremo frena restricciones de Trump al voto por correo antes de las elecciones

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes, por ahora, la petición del Gobierno del presidente Donald Trump para implementar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.

La decisión significa que los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para el envío y recepción de las papeletas mientras continúa la batalla judicial sobre la legalidad de las nuevas normas.

Dos jueces discreparon de la decisión

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se mostraron en desacuerdo con la decisión del tribunal.

Brett Kavanaugh, por su parte, coincidió en que las nuevas reglas no deberían entrar en vigor para las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que las medidas puedan ser consideradas legales en el futuro.

Kavanaugh señaló que los estados y las autoridades electorales no disponen de tiempo suficiente para implementar los cambios antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

¿Qué quería cambiar el Gobierno de Trump?

USPS

Las nuevas reglas buscaban establecer requisitos uniformes para los sobres utilizados en las papeletas de elecciones federales.

Entre las medidas se encontraban nuevos elementos de identificación y códigos de barras individualizados, además de exigir que los estados proporcionaran al USPS información básica sobre los votantes.