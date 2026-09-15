Nueva droga 10 veces más potente que el fentanilo enciende alarmas tras muerte de adolescente

Una investigación por la muerte de un adolescente de 16 años en San Francisco puso nuevamente bajo alerta a las autoridades por la ciclorfina, un opioide sintético emergente.

El joven murió en abril tras consumir una combinación de sustancias que incluía ciclorfina, según la Oficina del Médico Forense de San Francisco.

Por qué importa: autoridades sanitarias estiman que la ciclorfina puede ser unas 10 veces más potente que el fentanilo y puede aparecer escondida en pastillas falsificadas.

La muerte de un adolescente destapa una red de pastillas falsas

La investigación comenzó el 7 de abril, cuando una madre encontró muerto a su hijo en una vivienda de Bush Street, informó la Policía de San Francisco.

Los agentes encontraron medicamentos aparentemente farmacéuticos y comenzaron a investigar de dónde procedían las pastillas.

Tras meses de investigación y compras controladas, la policía ejecutó órdenes de registro los días 8 y 9 de septiembre.

Cuatro personas fueron arrestadas y enfrentan cargos relacionados con posesión de narcóticos para la venta y armas.

Los operativos permitieron decomisar más de 20,000 pastillas, entre ellas supuestos Xanax, oxicodona e hidrocodona falsificados, además de fentanilo y otras drogas.

¿Qué es la ciclorfina y por qué pone en alerta a California?