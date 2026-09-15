Nueva droga 10 veces más potente que el fentanilo enciende alarmas tras muerte de adolescente
Publicado el15/09/2026 a las 05:13
Una investigación por la muerte de un adolescente de 16 años en San Francisco puso nuevamente bajo alerta a las autoridades por la ciclorfina, un opioide sintético emergente.
- El joven murió en abril tras consumir una combinación de sustancias que incluía ciclorfina, según la Oficina del Médico Forense de San Francisco.
Por qué importa: autoridades sanitarias estiman que la ciclorfina puede ser unas 10 veces más potente que el fentanilo y puede aparecer escondida en pastillas falsificadas.
La muerte de un adolescente destapa una red de pastillas falsas
La investigación comenzó el 7 de abril, cuando una madre encontró muerto a su hijo en una vivienda de Bush Street, informó la Policía de San Francisco.
Los agentes encontraron medicamentos aparentemente farmacéuticos y comenzaron a investigar de dónde procedían las pastillas.
- Tras meses de investigación y compras controladas, la policía ejecutó órdenes de registro los días 8 y 9 de septiembre.
- Cuatro personas fueron arrestadas y enfrentan cargos relacionados con posesión de narcóticos para la venta y armas.
Los operativos permitieron decomisar más de 20,000 pastillas, entre ellas supuestos Xanax, oxicodona e hidrocodona falsificados, además de fentanilo y otras drogas.
¿Qué es la ciclorfina y por qué pone en alerta a California?
La ciclorfina es un opioide sintético que está apareciendo dentro del cambiante mercado de drogas ilegales de Estados Unidos.
- El Departamento de Salud Pública de San Francisco señaló que pruebas farmacológicas estiman que puede ser aproximadamente 10 veces más potente que el fentanilo.
Su presencia tampoco se limita a California. Autoridades y laboratorios la han detectado en distintos estados, mientras la DEA ya advierte sobre mezclas de fentanilo con ciclorfina y otros compuestos sintéticos.
La autopsia de un adolescente de 16 años revela una nueva amenaza en San Francisco: una droga 10 veces más potente que el fentanilo | Por Joaquín Bahamonde https://t.co/AXs7fOzXp4
— Infobae América (@infobaeamerica) September 15, 2026
Pastillas falsas aumentan el peligro
Uno de los mayores riesgos es que una persona puede desconocer qué contiene realmente una píldora comprada ilegalmente.
- La DEA advierte que estas sustancias emergentes aparecen mezcladas en pastillas falsificadas o polvo de fentanilo sin conocimiento del consumidor.
La Policía de San Francisco también confirmó que pastillas decomisadas en investigaciones anteriores dieron positivo a ciclorfina. Ahora trabaja con autoridades federales para determinar si las incautadas en septiembre también contienen la sustancia.
El caso aumenta la presión sobre autoridades sanitarias y policiales para detectar su circulación antes de que este opioide gane mayor presencia en el suministro ilegal estadounidense.