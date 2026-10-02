Trump reacciona a la ejecución fallida de Christa Pike y manda mensaje
Publicado el01/10/2026 a las 21:35
Donald Trump reaccionó este jueves al fallido intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee, un procedimiento que terminó con la condenada hospitalizada en condición crítica.
El presidente calificó el episodio como una situación “muy interesante” y expresó sorpresa porque las autoridades estatales no lograron completar la aplicación de la pena capital.
Trump sostuvo durante declaraciones en Texas que una ejecución “no debería ser tan difícil” y mencionó que, según su entendimiento, el medicamento utilizado no funcionó correctamente.
El mandatario evitó profundizar sobre posibles responsabilidades y señaló que el episodio corresponde principalmente a Tennessee, donde ahora se investigará qué ocurrió durante el procedimiento.
Trump cuestiona la ejecución fallida de Christa Pike
🚨 JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night
"That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!"
We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD!
Come… pic.twitter.com/HbG95GO8HH
— Nick Sortor (@nicksortor) October 1, 2026
Pike, de 50 años, fue sometida el miércoles 30 de septiembre a un procedimiento con pentobarbital, pero las dos dosis previstas no provocaron su muerte.
Testigos de medios reportaron que continuó mostrando señales de vida durante un periodo prolongado, mientras sus abogados posteriormente informaron que fue trasladada a un hospital.
Su defensa señaló este jueves que permanece en condición crítica y recibe atención médica para mantenerla con vida, mientras solicita que su sentencia sea conmutada.
Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995 y habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos.
Tennessee defiende el protocolo utilizado durante la ejecución
🇺🇸🔴 El mandatario calificó el episodio como una situación “muy interesante” y señaló que, según la información que recibió, “el medicamento no funcionó correctamente”.
Más información: https://t.co/vJrdXjIYlr#ProyectoPuente pic.twitter.com/HgoNyOcyQ2
— Proyecto Puente (@ProyectoPuente) October 2, 2026
El Departamento de Corrección de Tennessee aseguró que sus funcionarios siguieron cada etapa del protocolo legal de ejecución aprobado por las autoridades estatales.
La dependencia indicó que el protocolo contempla una dosis adicional si la primera falla.
Sin embargo, no permite aplicar otros procedimientos después de completar las etapas establecidas.
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Sin embargo, todavía no existe una explicación oficial definitiva sobre por qué el pentobarbital no produjo el resultado previsto, una de las principales preguntas que deberá resolver la investigación.
El episodio adquiere mayor relevancia porque representa el segundo intento fallido de ejecución registrado en Tennessee durante 2026, según reportes sobre el caso.
Bill Lee frena las ejecuciones y ordena investigar
El gobernador republicano Bill Lee suspendió las ejecuciones pendientes para el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente de lo ocurrido con Pike.
Lee describió lo sucedido como profundamente perturbador y aseguró que el estado necesita determinar exactamente qué falló antes de continuar aplicando la pena capital.
La investigación deberá esclarecer aspectos del procedimiento, incluido el funcionamiento del protocolo y las circunstancias que impidieron completar una ejecución previamente autorizada por los tribunales.
Mientras Pike permanece hospitalizada, el caso abre una nueva etapa legal y administrativa para Tennessee y coloca nuevamente bajo debate la aplicación de la inyección letal en Estados Unidos.