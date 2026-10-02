Trump reacciona a la ejecución fallida de Christa Pike y manda mensaje

Donald Trump reaccionó este jueves al fallido intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee, un procedimiento que terminó con la condenada hospitalizada en condición crítica.

El presidente calificó el episodio como una situación “muy interesante” y expresó sorpresa porque las autoridades estatales no lograron completar la aplicación de la pena capital.

Trump sostuvo durante declaraciones en Texas que una ejecución “no debería ser tan difícil” y mencionó que, según su entendimiento, el medicamento utilizado no funcionó correctamente.

El mandatario evitó profundizar sobre posibles responsabilidades y señaló que el episodio corresponde principalmente a Tennessee, donde ahora se investigará qué ocurrió durante el procedimiento.

Trump cuestiona la ejecución fallida de Christa Pike

🚨 JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night "That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!" We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD! Come… pic.twitter.com/HbG95GO8HH — Nick Sortor (@nicksortor) October 1, 2026

Pike, de 50 años, fue sometida el miércoles 30 de septiembre a un procedimiento con pentobarbital, pero las dos dosis previstas no provocaron su muerte.

Testigos de medios reportaron que continuó mostrando señales de vida durante un periodo prolongado, mientras sus abogados posteriormente informaron que fue trasladada a un hospital.

Su defensa señaló este jueves que permanece en condición crítica y recibe atención médica para mantenerla con vida, mientras solicita que su sentencia sea conmutada.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995 y habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos.