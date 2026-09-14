Ataques casa por casa dejan cuatro muertos y un menor crítico en Luisiana
Publicado el14/09/2026 a las 04:06
La investigación comenzó con el hallazgo de un menor apuñalado y llevó a descubrir cuatro víctimas mortales en viviendas cercanas de Houma. Las autoridades arrestaron a un sospechoso.
- Cuatro personas murieron, un menor permanece en condición crítica y un hombre fue arrestado tras una serie de ataques con arma blanca en Houma, Luisiana.
Por qué importa: Las autoridades vinculan los hechos ocurridos en diferentes viviendas, pero todavía no han revelado el móvil ni la relación entre los involucrados.
Un menor herido llevó a descubrir cuatro víctimas
La investigación comenzó el sábado en el área de Ashland Drive, cuando agentes encontraron a un menor con heridas de arma blanca, según informó EFE.
El menor fue trasladado a un hospital, donde permanecía en condición crítica de acuerdo con la información divulgada por la Oficina del Alguacil de Terrebonne.
Mientras los agentes investigaban ese primer ataque, encontraron varias víctimas mortales dentro de viviendas cercanas.
El saldo: Al menos cuatro personas fueron declaradas muertas, mientras las autoridades no precisaron si existen otros heridos además del menor hospitalizado.
La Oficina del Alguacil no informó las identidades de las víctimas ni explicó qué relación existía entre las personas encontradas en las diferentes propiedades.
Kaegan Jude Solet fue detenido como sospechoso
Las autoridades anunciaron el domingo el arresto de Kaegan Jude Solet, de 47 años, señalado como sospechoso de los ataques ocurridos un día antes.
La Oficina del Alguacil indicó que Solet es sospechoso de apuñalar a las víctimas en diferentes casas del área de Ashland Drive.
Lo que falta saber: Las autoridades no han informado qué habría provocado los ataques ni cuál era la relación de Solet con las víctimas.
Tampoco se ha detallado públicamente cómo los investigadores conectaron cada una de las escenas más allá de que fueron descubiertas durante la misma investigación en viviendas cercanas.
La investigación continúa en Luisiana sin un móvil revelado
La Oficina del Alguacil advirtió que todavía quedan preguntas centrales por responder sobre lo ocurrido en Houma.
- “Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. Se proporcionará información adicional tan pronto como esté disponible”, señaló la dependencia.
El caso ocurre en un país donde las armas blancas representan el segundo instrumento más utilizado en homicidios, detrás de las armas de fuego.
En números: El sitio especializado Ammo, citado por EFE y basado en datos gubernamentales, señala que las armas blancas representan alrededor del 9% de los homicidios, con entre 1,600 y 1,800 casos anuales.
Por ahora, las autoridades continúan investigando los ataques mientras el menor permanece hospitalizado y siguen sin conocerse el móvil y los vínculos entre las víctimas y el sospechoso.