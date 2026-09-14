Ataques casa por casa dejan cuatro muertos y un menor crítico en Luisiana

La investigación comenzó con el hallazgo de un menor apuñalado y llevó a descubrir cuatro víctimas mortales en viviendas cercanas de Houma. Las autoridades arrestaron a un sospechoso.

Cuatro personas murieron, un menor permanece en condición crítica y un hombre fue arrestado tras una serie de ataques con arma blanca en Houma, Luisiana.

Por qué importa: Las autoridades vinculan los hechos ocurridos en diferentes viviendas, pero todavía no han revelado el móvil ni la relación entre los involucrados.

Un menor herido llevó a descubrir cuatro víctimas

La investigación comenzó el sábado en el área de Ashland Drive, cuando agentes encontraron a un menor con heridas de arma blanca, según informó EFE.

El menor fue trasladado a un hospital, donde permanecía en condición crítica de acuerdo con la información divulgada por la Oficina del Alguacil de Terrebonne.

Mientras los agentes investigaban ese primer ataque, encontraron varias víctimas mortales dentro de viviendas cercanas.

El saldo: Al menos cuatro personas fueron declaradas muertas, mientras las autoridades no precisaron si existen otros heridos además del menor hospitalizado.

La Oficina del Alguacil no informó las identidades de las víctimas ni explicó qué relación existía entre las personas encontradas en las diferentes propiedades.

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