Fiesta de homecoming termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos y hasta 35 heridos en Georgia
Publicado el 04/10/2026 a las 13:38
- Dos jóvenes perdieron la vida.
- Hasta 35 personas heridas.
- GBI investiga la balacera.
Una multitudinaria celebración de homecoming terminó en tragedia en Georgia, donde un tiroteo dejó dos muertos y hasta 35 personas heridas durante la madrugada del domingo.
La balacera ocurrió alrededor de la 1:25 a.m. en Vienna, condado de Dooly, mientras agentes vigilaban una fiesta callejera con más de 1,000 asistentes.
El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) informó que trabaja con las autoridades locales para esclarecer qué desencadenó los disparos y quiénes participaron.
Las autoridades no habían anunciado arrestos ni revelado públicamente un posible motivo mientras avanzaban las pesquisas sobre uno de los episodios más violentos de la celebración.
Dos jóvenes murieron tras el tiroteo en Vienna Georgia
Dooly County deputies were already standing in the crowd when the gunfire started. A homecoming block party in Vienna, Georgia. More than 1,000 people on Pine Street, 1:20 Sunday morning.
Someone opened fire on at least 50 people. Two men dead, 20 and 23. Thirty-five hurt, 25 in the hospital. Some got run over by cars as the crowd scattered.
The shots came from at least two spots about a block apart. Cops were on scene and nobody's been arrested. https://t.co/htSHRhZEEx
— IredcapI (@IredcapI) October 4, 2026
El forense del condado de Dooly, Brett Walls, confirmó que los fallecidos son dos hombres de 20 y 23 años cuyas familias fueron notificadas.
Las identidades de ambos jóvenes no fueron divulgadas inicialmente debido a que la investigación permanecía activa y las autoridades continuaban recopilando información sobre lo sucedido.
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El alguacil Craig Peavy señaló que los disparos alcanzaron a numerosas personas y se registraron en al menos dos puntos separados aproximadamente por una cuadra.
Esa información sugiere una escena amplia y compleja que ahora deberá ser reconstruida por los investigadores mediante testimonios, evidencia física y otros elementos disponibles.
Hasta 35 personas resultaron heridas durante la balacera
HORROR SHOOTING At least 2 dead and 35 injured as gunfire breaks out at homecoming party https://t.co/sIVlWIoNOA
— Simo Saadi🇺🇸 (@Simo7809957085) October 4, 2026
Las cifras preliminares muestran la magnitud del ataque: al menos 25 personas fueron trasladadas a hospitales después de los disparos, según las autoridades locales.
Sin embargo, el número total de lesionados podría alcanzar 35, debido a que otras personas habrían buscado atención médica después del incidente.
La enorme concentración de asistentes también representa un desafío para los investigadores, quienes necesitan establecer la secuencia de los disparos y determinar cuántos responsables participaron.
Las autoridades no habían detallado públicamente las condiciones médicas de los heridos ni precisado cuántas personas permanecían hospitalizadas después de la emergencia.
GBI investiga qué provocó el tiroteo durante el homecoming
2 DEAD, 35 INJURED IN MASS SHOOTING AT GEORGIA HOMECOMING PARTY ATTENDED BY MORE THAN 1,000 PEOPLE
📍Vienna, Georgia
Two young men are dead and approximately 35 people were hurt after gunfire erupted during a massive homecoming celebration in south Georgia overnight.
The shooting happened around 1:25 a.m. in Vienna, a small city in Dooly County, about 135 miles from Atlanta.
Authorities said more than 1,000 people had gathered for a neighborhood block party.
Dooly County Coroner Brett Walls confirmed the two people killed were men, ages 20 and 23. Their families have been notified, but authorities have not publicly released their identities as investigators work to determine what led to the violence.
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The GBI said Dooly County sheriff’s deputies were patrolling the neighborhood when gunfire erupted in the 900 block of Pine Street.
Deputies immediately responded and discovered multiple people suffering from gunshot wounds.
As deputies searched the surrounding area, they found two victims in the 600 block of Pine Street. Both were pronounced dead at the scene.
Dooly County Sheriff Craig Peavy said gunfire was directed toward at least 50 people in at least two locations approximately a block apart.
Peavy initially reported that 25 people had been transported to hospitals and that as many as 35 people may have been hurt. The GBI subsequently confirmed 35 people were hurt.
Victims were transported to several regional hospitals for treatment.
The shooting unfolded despite deputies already being in the area monitoring the large gathering.
Authorities are asking anyone who witnessed the shooting or has information about those responsible to contact the GBI’s Perry Regional Investigative Office at 478-987-4545.
— GRANDPA’s FREE ADVICE (@GOP_is_Gutless) October 4, 2026
El GBI asumió un papel de apoyo en la investigación junto con las autoridades del condado para determinar las circunstancias que desembocaron en la violencia.
Los investigadores deberán identificar a los responsables, establecer si existieron múltiples tiradores y determinar cómo se relacionan los dos lugares donde fueron reportados los disparos.
La ausencia inicial de arrestos mantiene abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido durante una celebración que reunió a más de un millar de personas.
El caso continúa bajo investigación y las autoridades podrían actualizar las cifras de víctimas conforme reciban nuevos reportes hospitalarios y avancen las pesquisas.