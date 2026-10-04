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Fiesta de homecoming termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos y hasta 35 heridos en Georgia
Un tiroteo durante una fiesta de homecoming en Georgia dejó dos muertos y hasta 35 heridos. El GBI investiga la balacera.
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Dos jóvenes murieron tras el tiroteo en Vienna Georgia
Foto Shutterstock

Publicado el 04/10/2026 a las 13:38

  • Dos jóvenes perdieron la vida.
  • Hasta 35 personas heridas.
  • GBI investiga la balacera.

Una multitudinaria celebración de homecoming terminó en tragedia en Georgia, donde un tiroteo dejó dos muertos y hasta 35 personas heridas durante la madrugada del domingo.

La balacera ocurrió alrededor de la 1:25 a.m. en Vienna, condado de Dooly, mientras agentes vigilaban una fiesta callejera con más de 1,000 asistentes.

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) informó que trabaja con las autoridades locales para esclarecer qué desencadenó los disparos y quiénes participaron.

Las autoridades no habían anunciado arrestos ni revelado públicamente un posible motivo mientras avanzaban las pesquisas sobre uno de los episodios más violentos de la celebración.

Dos jóvenes murieron tras el tiroteo en Vienna Georgia

El forense del condado de Dooly, Brett Walls, confirmó que los fallecidos son dos hombres de 20 y 23 años cuyas familias fueron notificadas.

Las identidades de ambos jóvenes no fueron divulgadas inicialmente debido a que la investigación permanecía activa y las autoridades continuaban recopilando información sobre lo sucedido.

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El alguacil Craig Peavy señaló que los disparos alcanzaron a numerosas personas y se registraron en al menos dos puntos separados aproximadamente por una cuadra.

Esa información sugiere una escena amplia y compleja que ahora deberá ser reconstruida por los investigadores mediante testimonios, evidencia física y otros elementos disponibles.

Hasta 35 personas resultaron heridas durante la balacera

Las cifras preliminares muestran la magnitud del ataque: al menos 25 personas fueron trasladadas a hospitales después de los disparos, según las autoridades locales.

Sin embargo, el número total de lesionados podría alcanzar 35, debido a que otras personas habrían buscado atención médica después del incidente.

La enorme concentración de asistentes también representa un desafío para los investigadores, quienes necesitan establecer la secuencia de los disparos y determinar cuántos responsables participaron.

Las autoridades no habían detallado públicamente las condiciones médicas de los heridos ni precisado cuántas personas permanecían hospitalizadas después de la emergencia.

GBI investiga qué provocó el tiroteo durante el homecoming

El GBI asumió un papel de apoyo en la investigación junto con las autoridades del condado para determinar las circunstancias que desembocaron en la violencia.

Los investigadores deberán identificar a los responsables, establecer si existieron múltiples tiradores y determinar cómo se relacionan los dos lugares donde fueron reportados los disparos.

La ausencia inicial de arrestos mantiene abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido durante una celebración que reunió a más de un millar de personas.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades podrían actualizar las cifras de víctimas conforme reciban nuevos reportes hospitalarios y avancen las pesquisas.

Fuente: Telemundo, WUSA9.

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