Fiesta de homecoming termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos y hasta 35 heridos en Georgia

Dos jóvenes perdieron la vida.

Hasta 35 personas heridas.

GBI investiga la balacera.

Una multitudinaria celebración de homecoming terminó en tragedia en Georgia, donde un tiroteo dejó dos muertos y hasta 35 personas heridas durante la madrugada del domingo.

La balacera ocurrió alrededor de la 1:25 a.m. en Vienna, condado de Dooly, mientras agentes vigilaban una fiesta callejera con más de 1,000 asistentes.

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) informó que trabaja con las autoridades locales para esclarecer qué desencadenó los disparos y quiénes participaron.

Las autoridades no habían anunciado arrestos ni revelado públicamente un posible motivo mientras avanzaban las pesquisas sobre uno de los episodios más violentos de la celebración.

Dos jóvenes murieron tras el tiroteo en Vienna Georgia

Dooly County deputies were already standing in the crowd when the gunfire started. A homecoming block party in Vienna, Georgia. More than 1,000 people on Pine Street, 1:20 Sunday morning. Someone opened fire on at least 50 people. Two men dead, 20 and 23. Thirty-five hurt, 25 in the hospital. Some got run over by cars as the crowd scattered. The shots came from at least two spots about a block apart. Cops were on scene and nobody's been arrested. https://t.co/htSHRhZEEx — IredcapI (@IredcapI) October 4, 2026

El forense del condado de Dooly, Brett Walls, confirmó que los fallecidos son dos hombres de 20 y 23 años cuyas familias fueron notificadas.

Las identidades de ambos jóvenes no fueron divulgadas inicialmente debido a que la investigación permanecía activa y las autoridades continuaban recopilando información sobre lo sucedido.

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El alguacil Craig Peavy señaló que los disparos alcanzaron a numerosas personas y se registraron en al menos dos puntos separados aproximadamente por una cuadra.

Esa información sugiere una escena amplia y compleja que ahora deberá ser reconstruida por los investigadores mediante testimonios, evidencia física y otros elementos disponibles.