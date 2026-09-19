Mujer desaparecida aparece muerta dentro de una maleta en Kansas: policía investiga homicidio

Mujer desaparecida aparece muerta

Maleta llevada a bomberos

Policía investiga posible homicidio

Un inquietante caso mantiene abierta una investigación en Wichita, Kansas: una mujer reportada como desaparecida fue encontrada muerta dentro de una maleta.

La víctima fue identificada como Lorretta M. Moody, de 67 años, y las autoridades investigan su muerte como un homicidio.

El hallazgo ocurrió después de que dos personas llevaran la maleta directamente a una estación de bomberos y avisaran que contenía un cadáver.

La Policía de Wichita no ha revelado públicamente quiénes son esas personas ni qué relación, si alguna, mantenían con Moody.

Mujer desaparecida es hallada muerta en una maleta en Kansas

A homicide investigation is underway after a 67-year-old woman was found dead in a suitcase at a Kansas fire station, police said. https://t.co/JfyUzngFNX — ABC News (@ABC) September 18, 2026

El episodio comenzó alrededor de las 6:25 p.m. del miércoles 16 de septiembre en la Estación de Bomberos 22, ubicada al sur de Wichita.

Dos personas llegaron al lugar con una maleta y comunicaron al personal de emergencias que había un cuerpo en su interior, según la policía.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anticipa una “depresión” si ganan los demócratas: esto pasó con Biden

Los bomberos solicitaron inmediatamente la presencia policial. Los agentes encontraron a la mujer dentro del equipaje y confirmaron su muerte en el lugar.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Oficina del Médico Forense del condado de Sedgwick para continuar con las diligencias correspondientes.