Mujer desaparecida aparece muerta dentro de una maleta en Kansas: policía investiga homicidio
Publicado el19/09/2026 a las 16:00
- Mujer desaparecida aparece muerta
- Maleta llevada a bomberos
- Policía investiga posible homicidio
Un inquietante caso mantiene abierta una investigación en Wichita, Kansas: una mujer reportada como desaparecida fue encontrada muerta dentro de una maleta.
La víctima fue identificada como Lorretta M. Moody, de 67 años, y las autoridades investigan su muerte como un homicidio.
El hallazgo ocurrió después de que dos personas llevaran la maleta directamente a una estación de bomberos y avisaran que contenía un cadáver.
La Policía de Wichita no ha revelado públicamente quiénes son esas personas ni qué relación, si alguna, mantenían con Moody.
Mujer desaparecida es hallada muerta en una maleta en Kansas
A homicide investigation is underway after a 67-year-old woman was found dead in a suitcase at a Kansas fire station, police said. https://t.co/JfyUzngFNX
— ABC News (@ABC) September 18, 2026
El episodio comenzó alrededor de las 6:25 p.m. del miércoles 16 de septiembre en la Estación de Bomberos 22, ubicada al sur de Wichita.
Dos personas llegaron al lugar con una maleta y comunicaron al personal de emergencias que había un cuerpo en su interior, según la policía.
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Los bomberos solicitaron inmediatamente la presencia policial. Los agentes encontraron a la mujer dentro del equipaje y confirmaron su muerte en el lugar.
El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Oficina del Médico Forense del condado de Sedgwick para continuar con las diligencias correspondientes.
Lorretta Moody había sido reportada como desaparecida
REST IN PEACE 💔 Police say Lorretta Moody’s body was found inside a suitcase outside a Wichita fire station on Wednesday evening. https://t.co/cN1KHCIIxR #KAKEnews pic.twitter.com/SbjSIRfaco
— KAKE News (@KAKEnews) September 18, 2026
Antes de confirmar públicamente su identidad, la policía informó que creía saber quién era la víctima, pero esperaba una verificación mediante huellas dactilares.
Moody había sido reportada como desaparecida alrededor de la 1:50 a.m. del mismo 16 de septiembre, horas antes del hallazgo, según información policial citada por USA TODAY.
El Departamento de Policía confirmó oficialmente la identidad el 18 de septiembre, mientras los detectives continuaban reconstruyendo una cronología completa de lo ocurrido.
Las autoridades también buscan determinar cómo terminó el cuerpo dentro de la maleta y cuál es la conexión de las personas interrogadas con la víctima.
Policía investiga el caso como homicidio
Investigadores y especialistas de la escena trabajaron durante la noche posterior al hallazgo, entrevistando testigos, procesando evidencia y recorriendo sectores cercanos.
La policía también intenta identificar otros lugares relacionados con el caso y localizar personas que puedan aportar información sobre las últimas horas de Moody.
Hasta el 19 de septiembre, las autoridades no habían anunciado públicamente arrestos ni identificado a un sospechoso en relación con la muerte.
Pese a las circunstancias del hallazgo, la Policía de Wichita indicó que la información disponible no apunta a una amenaza continua contra la comunidad.
Fuentes: USA Today, ABC News.