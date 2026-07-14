Dos menores son detenidos tras un tiroteo mortal en Illinois
Publicado el14/07/2026 a las 09:04
- Cinco muertos y dos heridos
- Dos adolescentes detenidos
- Investigación sigue abierta
Las autoridades de Illinois investigan un ataque que, según la policía, fue dirigido contra miembros de una misma familia y dejó un saldo de cinco fallecidos y dos personas gravemente heridas.
Dos adolescentes fueron detenidos por su presunta participación en un tiroteo ocurrido en el sur de Illinois que terminó con la vida de cinco integrantes de una familia.
Tiroteo en Illinois: así capturaron a los dos adolescentes
5 Family Members Killed in ‘Targeted’ Mass Shooting, 2 Teens Arrested https://t.co/1aBGb4zirB
— People (@people) July 13, 2026
Las autoridades informaron que los sospechosos tienen 15 y 16 años de edad.
La Policía Estatal de Illinois confirmó que ambos fueron arrestados el 12 de julio en el Parque Estatal Frank Holten, ubicado cerca de East St. Louis.
La captura ocurrió después de que agentes realizaran una maniobra de inmovilización de precisión, conocida como PIT, contra el vehículo que conducía uno de los menores.
La policía sostiene que el ataque fue dirigido contra una misma familia
Teen boyfriend charged with 5 counts of murder in slaying of East St. Louis family https://t.co/i2ujx7kKNo
— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) July 14, 2026
Durante una rueda de prensa, el director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan Kelly, explicó que los disparos ocurrieron en tres lugares distintos.
Los escenarios del ataque se encontraban a pocos kilómetros de distancia entre sí, dentro del área de East St. Louis.
Según Kelly, todos los hechos estaban relacionados y tenían como objetivo a integrantes de una misma familia.
«Al menos siete miembros de la familia atacada recibieron disparos en varios lugares del área de East St. Louis, y hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de cinco víctimas», dijo Kelly.
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Además de los fallecidos, otras dos personas sobrevivieron al ataque, aunque sufrieron heridas de gravedad.
Las víctimas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de San Luis, donde permanecían bajo atención médica.
Kelly indicó que, hasta el momento, al menos uno de los adolescentes detenidos tiene parentesco con las víctimas.
La policía no reveló más información sobre los sospechosos ni sobre las circunstancias que originaron el ataque.
Las víctimas fueron localizadas en tres diferentes puntos
Las autoridades detallaron que una de las víctimas murió cerca de la intersección de North 39th Street y Summit Avenue.
Otras tres personas fueron encontradas sin vida en Samuel Gompers Homes, según USA Today.
La quinta víctima falleció en Jones Park, otro de los lugares donde ocurrieron los disparos.
En ese mismo parque fueron localizadas las dos personas heridas que lograron sobrevivir.
La Policía Estatal identificó a las víctimas mortales como Cherie L. May, de 49 años.
También fallecieron Devin D. May, de 24 años, y Patricia A. May, de 74 años.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Quentin L. Thompson, de 21 años, y Shania W. Thompson, de 25 años.
Las autoridades no informaron públicamente cuál era la relación específica entre todas las personas fallecidas.
Continúa la investigación y preparan cargos contra los menores
Brendan Kelly confirmó que la Policía Estatal trabaja de manera conjunta con la Fiscalía del Condado de St. Clair.
El objetivo es presentar los cargos correspondientes contra los dos adolescentes detenidos.
Las autoridades aclararon que la investigación permanece abierta.
Por esa razón, evitaron ofrecer detalles adicionales sobre el posible móvil del ataque.
Tampoco informaron si existen otras personas involucradas o si podrían realizarse más arrestos.
La policía señaló que continuará reuniendo evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido.
Durante su mensaje, Kelly calificó el ataque como un hecho de extrema gravedad para la comunidad.
«Estos supuestos actos de violencia atroz, que se han cobrado tantas vidas aquí en esta comunidad, son terribles. Es malvado, pero no logrará doblegar a esta ciudad», dijo Kelly.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue bajo investigación mientras avanzan los procedimientos judiciales contra los dos adolescentes arrestados.