Dos menores son detenidos tras un tiroteo mortal en Illinois

Cinco muertos y dos heridos

Dos adolescentes detenidos

Investigación sigue abierta

Las autoridades de Illinois investigan un ataque que, según la policía, fue dirigido contra miembros de una misma familia y dejó un saldo de cinco fallecidos y dos personas gravemente heridas.

Dos adolescentes fueron detenidos por su presunta participación en un tiroteo ocurrido en el sur de Illinois que terminó con la vida de cinco integrantes de una familia.

Tiroteo en Illinois: así capturaron a los dos adolescentes

5 Family Members Killed in ‘Targeted’ Mass Shooting, 2 Teens Arrested https://t.co/1aBGb4zirB — People (@people) July 13, 2026

Las autoridades informaron que los sospechosos tienen 15 y 16 años de edad.

La Policía Estatal de Illinois confirmó que ambos fueron arrestados el 12 de julio en el Parque Estatal Frank Holten, ubicado cerca de East St. Louis.

La captura ocurrió después de que agentes realizaran una maniobra de inmovilización de precisión, conocida como PIT, contra el vehículo que conducía uno de los menores.