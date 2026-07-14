DHS ordena a ICE suspender paradas vehiculares tras muertes de migrantes
Publicado el14/07/2026 a las 07:41
- ICE suspende paradas vehiculares
- DHS cambia estrategia migratoria
- Tiroteos impulsan nueva orden
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender en gran medida las paradas de vehículos realizadas por oficiales de deportación.
Por qué importa: La decisión representa un cambio inmediato en una de las tácticas recientes de control migratorio.
La medida llega después de dos tiroteos fatales registrados la semana pasada en Maine y Texas, según Univision.
En esos incidentes murieron un migrante colombiano y un migrante mexicano tras ser interceptados por agentes.
ICE suspende paradas de vehículos tras dos tiroteos
#ÚltimaHora | ICE suspendió de manera temporal la mayoría de las detenciones de vehículos durante operativos migratorios en todo Estados Unidos, según múltiples fuentes.
La medida se mantendrá mientras la agencia capacita nuevamente a sus agentes sobre tácticas para este tipo… pic.twitter.com/TMRZWIAC0V
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 14, 2026
De acuerdo con CNN, los agentes de ICE recibieron instrucciones de abstenerse de realizar operativos vehiculares hasta nuevo aviso.
La directriz implica una reversión significativa respecto a las prácticas que habían sido implementadas recientemente.
El cambio afecta específicamente las paradas de vehículos efectuadas por oficiales encargados de operaciones de deportación.
Hasta el momento, la instrucción permanecerá vigente mientras no exista una nueva orden del Departamento de Seguridad Nacional.
Los dos casos detonaron la decisión
#ÚltimaHora | ICE suspendió de manera temporal la mayoría de las detenciones de vehículos durante operativos migratorios en todo Estados Unidos, según múltiples fuentes. https://t.co/uvJtgNEC4c
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 14, 2026
Los tiroteos ocurrieron en estados distintos durante la semana pasada.
Uno de los hechos se registró en Maine y el otro en Texas.
En ambos casos, los conductores murieron después de ser interceptados por agentes de deportación.
Las víctimas fueron identificadas como un migrante colombiano y un migrante mexicano.
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Los casos provocaron cuestionamientos sobre la manera en que se desarrollan este tipo de intervenciones.
También generaron críticas relacionadas con el uso de la fuerza durante procedimientos de control migratorio.
Las circunstancias de ambos incidentes colocaron bajo atención las tácticas utilizadas por los oficiales.
La respuesta del DHS fue emitir una instrucción que modifica temporalmente la forma en que se realizan estas operaciones.
La suspensión permanecerá hasta nuevo aviso
Según la información citada por CNN, la orden fue comunicada directamente a los agentes de ICE.
La instrucción consiste en evitar este tipo de operativos mientras permanezca vigente la suspensión.
La medida no fue presentada como un cambio permanente en la política migratoria.
Por el contrario, se trata de una decisión que permanecerá en efecto hasta que el DHS emita nuevas indicaciones.
La suspensión marca una diferencia respecto a las tácticas utilizadas recientemente por los oficiales de deportación.
El anuncio se produce en medio de un intenso debate sobre los procedimientos aplicados durante los controles migratorios.
Los dos tiroteos ocurridos en Maine y Texas fueron el contexto inmediato para la decisión adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional.
De momento, las autoridades federales han optado por detener en gran medida estas paradas de vehículos mientras se mantienen vigentes las instrucciones comunicadas a los agentes de ICE.