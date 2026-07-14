DHS ordena a ICE suspender paradas vehiculares tras muertes de migrantes

ICE suspende paradas vehiculares

DHS cambia estrategia migratoria

Tiroteos impulsan nueva orden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender en gran medida las paradas de vehículos realizadas por oficiales de deportación.

Por qué importa: La decisión representa un cambio inmediato en una de las tácticas recientes de control migratorio.

La medida llega después de dos tiroteos fatales registrados la semana pasada en Maine y Texas, según Univision.

En esos incidentes murieron un migrante colombiano y un migrante mexicano tras ser interceptados por agentes.

ICE suspende paradas de vehículos tras dos tiroteos

#ÚltimaHora | ICE suspendió de manera temporal la mayoría de las detenciones de vehículos durante operativos migratorios en todo Estados Unidos, según múltiples fuentes. La medida se mantendrá mientras la agencia capacita nuevamente a sus agentes sobre tácticas para este tipo… pic.twitter.com/TMRZWIAC0V — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 14, 2026

De acuerdo con CNN, los agentes de ICE recibieron instrucciones de abstenerse de realizar operativos vehiculares hasta nuevo aviso.

La directriz implica una reversión significativa respecto a las prácticas que habían sido implementadas recientemente.

El cambio afecta específicamente las paradas de vehículos efectuadas por oficiales encargados de operaciones de deportación.

Hasta el momento, la instrucción permanecerá vigente mientras no exista una nueva orden del Departamento de Seguridad Nacional.