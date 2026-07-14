Hermana de Lindsey Graham ocupará su escaño con respaldo de Trump

Trump respaldó el nombramiento.

Hermana asumirá el Senado.

Habrá primarias especiales.

La hermana del fallecido senador Lindsey Graham, Darline Graham Nordone, anunció este lunes que ocupará de forma interina el escaño que dejó vacante su hermano en el Senado de Estados Unidos.

La designación permitirá que complete el resto del mandato hasta enero de 2027, tras la recomendación pública realizada por el presidente Donald Trump.

El anuncio se produjo en el Capitolio, pocas horas después de que Trump solicitara al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que la nombrara para el cargo.

El mandatario hizo pública su postura a través de su red social Truth Social.

¿Por qué la hermana de Lindsey Graham asumirá el escaño?

En su mensaje, pidió al gobernador McMaster que eligiera a Nordone como senadora interina por Carolina del Sur.

«Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!», escribió Trump.

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La recomendación llegó después del fallecimiento del senador republicano, ocurrido el sábado.

Según informes preliminares, Graham murió a los 71 años debido a un desgarro en la aorta.

Su muerte abrió de inmediato el proceso para cubrir una de las vacantes más relevantes del Partido Republicano en el Senado.

Por qué importa: La salida de Lindsey Graham obligó a los republicanos a encontrar rápidamente un reemplazo para uno de sus senadores más influyentes antes de las elecciones de medio mandato.