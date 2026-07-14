Hermana de Lindsey Graham ocupará su escaño con respaldo de Trump
Publicado el14/07/2026 a las 07:24
- Trump respaldó el nombramiento.
- Hermana asumirá el Senado.
- Habrá primarias especiales.
La hermana del fallecido senador Lindsey Graham, Darline Graham Nordone, anunció este lunes que ocupará de forma interina el escaño que dejó vacante su hermano en el Senado de Estados Unidos.
La designación permitirá que complete el resto del mandato hasta enero de 2027, tras la recomendación pública realizada por el presidente Donald Trump.
El anuncio se produjo en el Capitolio, pocas horas después de que Trump solicitara al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que la nombrara para el cargo.
El mandatario hizo pública su postura a través de su red social Truth Social.
¿Por qué la hermana de Lindsey Graham asumirá el escaño?
En su mensaje, pidió al gobernador McMaster que eligiera a Nordone como senadora interina por Carolina del Sur.
«Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!», escribió Trump.
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La recomendación llegó después del fallecimiento del senador republicano, ocurrido el sábado.
Según informes preliminares, Graham murió a los 71 años debido a un desgarro en la aorta.
Su muerte abrió de inmediato el proceso para cubrir una de las vacantes más relevantes del Partido Republicano en el Senado.
Por qué importa: La salida de Lindsey Graham obligó a los republicanos a encontrar rápidamente un reemplazo para uno de sus senadores más influyentes antes de las elecciones de medio mandato.
Así funciona el reemplazo temporal del Senado en Carolina del Sur
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La legislación de Carolina del Sur establece el procedimiento cuando un escaño en el Senado federal queda vacante.
En esos casos, corresponde al gobernador nombrar a un sustituto temporal.
Esa persona permanece en el cargo hasta la celebración de una elección especial.
Ese proceso permitirá seleccionar al candidato republicano que competirá en los próximos comicios legislativos.
De acuerdo con el calendario previsto, en agosto se celebrarán unas primarias republicanas especiales.
En ellas se elegirá a Nordone para el mandato completo de seis años.
Su nombramiento interino garantiza la representación del estado mientras avanza el proceso electoral.
La estrecha relación entre Lindsey Graham y su hermana
Darline Graham Nordone es la única hermana de Lindsey Graham.
Ambos habían contado en distintas ocasiones la estrecha relación que mantuvieron desde jóvenes.
Según relataron a diversos medios, Graham asumió un papel fundamental en el cuidado de su hermana tras la muerte de su madre.
Ella falleció a causa de un linfoma de Hodgkin. Quince meses después, ambos quedaron huérfanos tras la muerte de su padre.
En ese momento, Lindsey Graham tenía 21 años. Darline Graham Nordone tenía apenas 12 años.
Esa historia familiar fue recordada nuevamente tras el anuncio de que ocupará temporalmente el escaño que perteneció a su hermano.
Con esta designación, Carolina del Sur mantendrá representación en el Senado mientras el Partido Republicano define al candidato que buscará conservar el asiento en las próximas elecciones legislativas.