Aranceles amenazan renovar la flota.

Hochul solicita una exención federal.

Sin aumento específico del pasaje.

La MTA estima que los aranceles federales podrían añadir hasta US$1,000 millones a sus compras de trenes y autobuses.

El análisis, presentado ante su junta en septiembre, advierte sobre una pérdida de capacidad de inversión para modernizar el transporte.

La agencia tiene comprometidos US$23,000 millones para renovar vehículos dentro del programa de capital 2025-2029.

Para quienes dependen del sistema, el riesgo sería una renovación más lenta si el presupuesto debe absorber ese gasto adicional.

Por qué los aranceles encarecen trenes y autobuses



Los vehículos ensamblados en Estados Unidos también utilizan componentes importados, por lo que la fabricación nacional no los protege completamente.

Los vagones R211 se ensamblan en Nebraska y Yonkers, y más del 75 % de sus piezas procede de Estados Unidos.

Sin embargo, algunos componentes especializados deben comprarse en el extranjero porque no existen alternativas nacionales, según la autoridad de transporte.

Cuando esas importaciones cuestan más, aumenta el precio de las unidades y disminuye lo que puede adquirir la agencia.