Trump reduce en un 90 % dos monumentos nacionales en Utah y reabre el debate sobre la minería
Publicado el14/07/2026 a las 07:05
- Trump reduce monumentos nacionales.
- Minería genera controversia.
- Indígenas rechazan medida.
El presidente Donald Trump firmó un decreto que reduce de forma drástica la superficie de dos monumentos nacionales en Utah, una medida que podría facilitar la explotación de recursos minerales en esas zonas.
La orden afecta a los monumentos nacionales Grand Staircase-Escalante y Bears Ears, cuya superficie conjunta pasará de aproximadamente 3 millones de acres a unos 300,000 acres.
La reducción representa cerca del 90 % del territorio protegido bajo ambas designaciones federales.
La decisión revive un antiguo conflicto entre quienes buscan ampliar el desarrollo energético y quienes defienden la protección del patrimonio cultural y ambiental.
Trump asegura que devuelve tierras a la población de Utah
Durante la ceremonia de firma celebrada el lunes, Trump defendió el decreto asegurando que las restricciones anteriores habían afectado injustamente a los habitantes del estado.
«Le quitaron la tierra a la gente de forma totalmente honesta», dijo Trump durante la ceremonia de firma del lunes.
«Se la estamos devolviendo».
Los monumentos afectados fueron creados en administraciones demócratas
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Grand Staircase-Escalante fue declarado monumento nacional por el presidente Bill Clinton en 1996.
Por su parte, Bears Ears recibió esa designación en 2016 durante la presidencia de Barack Obama.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, acompañó a Trump durante la firma y respaldó públicamente la decisión.
Según Cox, el tamaño original de ambos monumentos excedía lo permitido por la Ley de Antigüedades.
«Creemos que, según la Ley de Antigüedades, queda muy claro que estas designaciones de monumentos deben corresponder a la superficie más pequeña posible para proteger las antigüedades, y estos monumentos de varios millones de acres, que son más grandes que el estado de Delaware no encajan en esa definición», afirmó.
La reducción abre la puerta a proyectos mineros y energéticos
Las designaciones de monumento nacional no solo protegen sitios históricos o arqueológicos.
También limitan actividades como la perforación petrolera, la explotación minera y nuevas obras de construcción en los terrenos protegidos.
Con la reducción de la superficie, parte de esas restricciones dejarán de aplicarse en amplias zonas del territorio.
Las áreas originales de Grand Staircase-Escalante y Bears Ears incluyen importantes yacimientos de carbón y uranio.
La administración Trump ha impulsado una estrategia para ampliar el acceso a terrenos federales destinados a la producción energética.
Ese enfoque también contempla facilitar nuevos proyectos de minería y perforación petrolera en otras regiones, incluida Alaska.
La medida se enmarca dentro de la política energética impulsada por Trump y por el secretario del Interior, Doug, orientada a incrementar la producción nacional de recursos.
Comunidades indígenas rechazan la decisión por su impacto cultural
La reducción de Bears Ears generó fuertes críticas entre organizaciones indígenas que consideran el área parte fundamental de su patrimonio histórico y espiritual.
En ambos monumentos existen pueblos construidos en los acantilados, petroglifos y otros vestigios vinculados con las comunidades originarias de la región.
Diversos grupos sostienen que la protección federal también garantiza la conservación de lugares sagrados y de prácticas tradicionales.
«Desde la perspectiva navajo, Bears Ears no es simplemente un trozo de terreno público federal», dijo Davina Smith-Idjesa, ciudadana de la Nación Navajo y copresidenta de la Coalición Intertribal de Bears Ears.
«Es un lugar cultural vivo que alberga nuestras historias, nuestras ceremonias, nuestros alimentos y medicinas tradicionales, y las huellas de nuestros antepasados».
Las organizaciones indígenas consideran que reducir el tamaño del monumento pone en riesgo espacios que forman parte de su identidad cultural.
La decisión también reabre el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo económico, la explotación de recursos naturales y la preservación del patrimonio histórico y cultural de Estados Unidos.
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FUENTE: FOX News