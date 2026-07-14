Trump reduce en un 90 % dos monumentos nacionales en Utah y reabre el debate sobre la minería

Trump reduce monumentos nacionales.

Minería genera controversia.

Indígenas rechazan medida.

El presidente Donald Trump firmó un decreto que reduce de forma drástica la superficie de dos monumentos nacionales en Utah, una medida que podría facilitar la explotación de recursos minerales en esas zonas.

La orden afecta a los monumentos nacionales Grand Staircase-Escalante y Bears Ears, cuya superficie conjunta pasará de aproximadamente 3 millones de acres a unos 300,000 acres.

La reducción representa cerca del 90 % del territorio protegido bajo ambas designaciones federales.

La decisión revive un antiguo conflicto entre quienes buscan ampliar el desarrollo energético y quienes defienden la protección del patrimonio cultural y ambiental.

Trump asegura que devuelve tierras a la población de Utah

Durante la ceremonia de firma celebrada el lunes, Trump defendió el decreto asegurando que las restricciones anteriores habían afectado injustamente a los habitantes del estado.

«Le quitaron la tierra a la gente de forma totalmente honesta», dijo Trump durante la ceremonia de firma del lunes.

«Se la estamos devolviendo».