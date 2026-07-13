Trump despide a Lindsey Graham con un emotivo mensaje: «Un auténtico Patriota estadounidense»
Publicado el12/07/2026 a las 20:24
- Trump despide a Graham
- Lo llama patriota
- Crecen reacciones internacionales
La muerte del senador republicano Lindsey Graham provocó una rápida reacción del presidente Donald Trump, quien rindió homenaje a uno de sus aliados políticos más cercanos.
El mandatario utilizó su red social Truth Social para expresar públicamente sus condolencias tras confirmarse el fallecimiento del legislador de Carolina del Sur.
La noticia se conoció este domingo, un día después de que Graham muriera a los 71 años a causa de una «breve y repentina enfermedad».
Su fallecimiento ocurre apenas semanas después de recibir el respaldo de Trump para buscar un nuevo mandato en el Senado.
Donald Trump recuerda la lealtad de Lindsey Graham tras su fallecimiento
Trump publicó un mensaje en Truth Social poco después de que la oficina del senador confirmara oficialmente la noticia.
En su publicación destacó tanto la trayectoria política de Graham como la relación personal que ambos construyeron durante años.
El presidente calificó al senador como una figura comprometida con el servicio público y con los intereses de Estados Unidos.
También aseguró que su ausencia será profundamente sentida dentro del Partido Republicano y entre quienes trabajaron junto a él.
«¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!», escribió el mandatario en su red social, Truth Social, tras conocerse la noticia de la muerte del republicano.
El mensaje se difundió pocas horas después de que el fallecimiento fuera confirmado oficialmente.
Las palabras del presidente reflejan la estrecha relación política que ambos mantuvieron durante los últimos años.
Graham fue considerado uno de los principales defensores de la agenda impulsada por Trump dentro del Senado.
La oficina del senador confirmó una breve y repentina enfermedad
La confirmación oficial del fallecimiento llegó mediante un comunicado publicado por la oficina del senador en la red social X.
El mensaje informó que Graham murió durante la noche del sábado tras sufrir una enfermedad cuya naturaleza no fue detallada.
La familia también solicitó privacidad mientras enfrenta este momento de duelo.
El comunicado agradeció además las muestras de apoyo y las oraciones recibidas.
«En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil», detalló la oficina del estadounidense en la red social X.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.
La noticia sorprendió al ámbito político estadounidense debido a que el senador mantenía una intensa actividad pública.
Incluso continuaba participando en reuniones internacionales y en actos relacionados con la política exterior.
Lindsey Graham deja un legado marcado por la política exterior
Hace apenas unas semanas, Donald Trump había respaldado oficialmente la campaña de reelección de Graham para los comicios de medio mandato.
En esas elecciones se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
El resultado de esos comicios será determinante para el equilibrio político en Washington durante los próximos años.
La muerte del senador modifica el panorama para el Partido Republicano en Carolina del Sur.
Graham cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años como senador por ese estado.
Durante su carrera se consolidó como una de las voces republicanas más firmes frente a Irán.
También destacó por mantener una posición consistentemente favorable hacia Israel en el escenario internacional.
Su influencia fue especialmente visible en los debates relacionados con seguridad nacional y política exterior.
Israel y Ucrania también reaccionan a la muerte del senador
La muerte de Graham generó reacciones fuera de Estados Unidos debido a la relevancia que había adquirido en asuntos internacionales.
Diversos funcionarios israelíes expresaron públicamente sus condolencias tras conocerse la noticia.
Entre ellos estuvieron el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Defensa, Israel Katz.
Ambos recordaron el respaldo constante que el senador brindó al Estado israelí durante su carrera política.
El fallecimiento también llamó la atención porque apenas dos días antes Graham había viajado a Kiev.
Durante esa visita sostuvo un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Su presencia en Ucrania reflejaba el papel activo que seguía desempeñando en temas internacionales hasta sus últimos días.
Con su muerte desaparece una de las figuras republicanas más influyentes en política exterior y uno de los aliados más cercanos de Donald Trump dentro del Senado estadounidense.
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FUENTE: EFE