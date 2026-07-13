Trump despide a Lindsey Graham con un emotivo mensaje: «Un auténtico Patriota estadounidense»

Trump despide a Graham

Lo llama patriota

Crecen reacciones internacionales

La muerte del senador republicano Lindsey Graham provocó una rápida reacción del presidente Donald Trump, quien rindió homenaje a uno de sus aliados políticos más cercanos.

El mandatario utilizó su red social Truth Social para expresar públicamente sus condolencias tras confirmarse el fallecimiento del legislador de Carolina del Sur.

La noticia se conoció este domingo, un día después de que Graham muriera a los 71 años a causa de una «breve y repentina enfermedad».

Su fallecimiento ocurre apenas semanas después de recibir el respaldo de Trump para buscar un nuevo mandato en el Senado.

Donald Trump recuerda la lealtad de Lindsey Graham tras su fallecimiento

Trump publicó un mensaje en Truth Social poco después de que la oficina del senador confirmara oficialmente la noticia.

En su publicación destacó tanto la trayectoria política de Graham como la relación personal que ambos construyeron durante años.

El presidente calificó al senador como una figura comprometida con el servicio público y con los intereses de Estados Unidos.

También aseguró que su ausencia será profundamente sentida dentro del Partido Republicano y entre quienes trabajaron junto a él.

«¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!», escribió el mandatario en su red social, Truth Social, tras conocerse la noticia de la muerte del republicano.

El mensaje se difundió pocas horas después de que el fallecimiento fuera confirmado oficialmente.

Las palabras del presidente reflejan la estrecha relación política que ambos mantuvieron durante los últimos años.

Graham fue considerado uno de los principales defensores de la agenda impulsada por Trump dentro del Senado.