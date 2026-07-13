Muere Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Senado
Publicado el12/07/2026 a las 20:12
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La política estadounidense sufrió un giro inesperado tras confirmarse la muerte del senador republicano Lindsey Graham, una de las figuras más influyentes del Partido Republicano.
El legislador falleció a los 71 años luego de sufrir una «breve y repentina enfermedad», según informó oficialmente su oficina este domingo.
La noticia provocó reacciones inmediatas debido al peso político que Graham mantenía dentro del Senado y su estrecha relación con el presidente Donald Trump.
Su fallecimiento ocurre cuando Estados Unidos se preparaba para un intenso ciclo electoral de cara a las elecciones de medio mandato.
Lindsey Graham deja vacante un escaño clave para el Partido Republicano
La oficina del senador difundió un comunicado en la red social X para confirmar el deceso ocurrido durante la noche del sábado.
«En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil», detalló la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.
La información no ofreció detalles adicionales sobre la enfermedad ni sobre las circunstancias específicas del fallecimiento.
El mensaje únicamente solicitó respeto a la privacidad de la familia mientras enfrenta este momento.
Graham representaba al estado de Carolina del Sur y cumplía su cuarto mandato consecutivo en la Cámara Alta del Congreso.
Su permanencia en el Senado durante más de dos décadas lo convirtió en una de las voces republicanas con mayor experiencia en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
Durante los últimos años fortaleció su cercanía con Donald Trump, respaldando buena parte de la agenda impulsada por el mandatario republicano.
Su muerte abre ahora interrogantes sobre el futuro de ese escaño y el impacto político que tendrá dentro del equilibrio legislativo.
Trump había respaldado recientemente su campaña para la reelección
El fallecimiento del senador llega pocas semanas después de recibir un importante respaldo político por parte de Donald Trump.
El presidente había expresado públicamente su apoyo para que Graham buscara un nuevo mandato en las elecciones de noviembre.
Esos comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, una elección considerada decisiva para el control del Congreso.
La contienda podría modificar el equilibrio de poder en Washington dependiendo del resultado obtenido por ambos partidos.
Antes de ese respaldo presidencial, Graham había logrado imponerse en las elecciones primarias republicanas celebradas en junio.
En esa competencia derrotó al empresario Mark Lynch y aseguró la nominación de su partido para buscar la reelección.
La victoria fue interpretada como una muestra de la fortaleza política que mantenía dentro del electorado republicano de Carolina del Sur.
También reflejó el peso que seguía teniendo el respaldo de Trump entre los votantes conservadores.
Donald Trump destacó públicamente la lealtad política de Graham
Tras la victoria en las primarias, Trump publicó un mensaje en Truth Social para reiterar su apoyo al senador.
El presidente aprovechó ese momento para destacar tanto la relación política como la amistad que mantenía con Graham.
En ese contexto, el mandatario subrayó el trabajo realizado por el legislador en representación de Carolina del Sur.
Además, defendió su permanencia en el Senado en medio de debates internos dentro del Partido Republicano.
Graham «está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (…). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección», escribió entonces el presidente.
Ese respaldo llegó mientras algunos sectores republicanos cuestionaban el costo para los contribuyentes estadounidenses de la guerra con Irán.
Pese a esas diferencias dentro del partido, Graham continuó siendo uno de los aliados más cercanos de Trump en Washington.
Su posición también destacó por mantener una postura especialmente firme frente a Irán y por defender de manera constante el respaldo estadounidense a Israel.
Con su fallecimiento desaparece una de las figuras republicanas más influyentes en materia de política exterior y uno de los principales apoyos legislativos del presidente Donald Trump.
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FUENTE: EFE