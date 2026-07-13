Muere Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en el Senado

Muere Lindsey Graham

Trump pierde aliado clave

Senado enfrenta incertidumbre

La política estadounidense sufrió un giro inesperado tras confirmarse la muerte del senador republicano Lindsey Graham, una de las figuras más influyentes del Partido Republicano.

El legislador falleció a los 71 años luego de sufrir una «breve y repentina enfermedad», según informó oficialmente su oficina este domingo.

La noticia provocó reacciones inmediatas debido al peso político que Graham mantenía dentro del Senado y su estrecha relación con el presidente Donald Trump.

Su fallecimiento ocurre cuando Estados Unidos se preparaba para un intenso ciclo electoral de cara a las elecciones de medio mandato.

Lindsey Graham deja vacante un escaño clave para el Partido Republicano

La oficina del senador difundió un comunicado en la red social X para confirmar el deceso ocurrido durante la noche del sábado.

«En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil», detalló la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.

La información no ofreció detalles adicionales sobre la enfermedad ni sobre las circunstancias específicas del fallecimiento.

El mensaje únicamente solicitó respeto a la privacidad de la familia mientras enfrenta este momento.

Graham representaba al estado de Carolina del Sur y cumplía su cuarto mandato consecutivo en la Cámara Alta del Congreso.

Su permanencia en el Senado durante más de dos décadas lo convirtió en una de las voces republicanas con mayor experiencia en asuntos de política exterior y seguridad nacional.

Durante los últimos años fortaleció su cercanía con Donald Trump, respaldando buena parte de la agenda impulsada por el mandatario republicano.

Su muerte abre ahora interrogantes sobre el futuro de ese escaño y el impacto político que tendrá dentro del equilibrio legislativo.