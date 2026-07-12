Un centro de detención del ICE será multado con $100,000 por no mantener a salvo a los inmigrantes detenidos

GEO Group pagará acuerdo.

California refuerza supervisión.

Precedente para detenidos.

Un acuerdo entre GEO Group y Cal/OSHA refuerza la supervisión estatal sobre las condiciones laborales de inmigrantes detenidos que participan en programas de trabajo dentro de centros de detención en California.

GEO Group aceptó pagar más de 100,000 dólares para resolver un caso relacionado con las condiciones en una instalación de detención de inmigrantes en Central Valley, California.

El acuerdo fue firmado en mayo y dado a conocer el martes.

La resolución surge tras acusaciones de que la empresa no protegió adecuadamente a inmigrantes detenidos que realizaban labores dentro del centro.

GEO Group acepta acuerdo histórico en California

Un centro de detención del ICE en Central Valley deberá pagar una multa de 100,000 dólares por acusaciones de poner en riesgo a varios reclusos. https://t.co/WBxgqQ1tfR — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 12, 2026

El caso representa una victoria para organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Estos grupos han impulsado durante años mayores controles sobre los centros de detención administrados por empresas privadas.

Actualmente operan ocho instalaciones privadas de este tipo en California, según Univision.

El aumento de inmigrantes detenidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump ha intensificado el debate sobre las condiciones en estos centros.

Los defensores sostienen que la supervisión estatal resulta necesaria para garantizar estándares mínimos de seguridad.