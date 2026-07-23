ICE arresta a trabajadores en sede policial de Norcross, Georgia

Cuatro trabajadores fueron detenidos

Testigos denuncian uso de fuerza

ICE no ofrece detalles

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron un operativo migratorio en la obra donde se construye la nueva sede del Departamento de Policía de Norcross, en el condado de Gwinnett, Georgia, dejando varios trabajadores detenidos y generando momentos de tensión en el lugar.

De acuerdo con información obtenida por Telemundo Atlanta, los agentes federales llegaron al sitio de construcción alrededor de las 11:00 de la mañana y desplegaron varios vehículos para rodear el área antes de iniciar la intervención.

Información preliminar señala que al menos cuatro trabajadores fueron arrestados durante el operativo, mientras que otras cuatro personas lograron abandonar el lugar antes de ser detenidas.

Hasta el cierre de esta publicación, ICE no había revelado públicamente la identidad de los detenidos, su situación migratoria ni las razones específicas que motivaron el operativo.

Operativo de ICE sorprende a trabajadores y genera tensión en la obra de la nueva sede policial

Immigration agents take people into custody at future Norcross police site https://t.co/VlmEDoNvFK pic.twitter.com/xdofcugSZH — WSB-TV (@wsbtv) July 22, 2026

El reportero y presentador Luis Estrada, de Telemundo Atlanta, informó desde el lugar que la presencia de los agentes federales tomó por sorpresa a quienes trabajaban en la construcción del futuro edificio que albergará al Departamento de Policía de Norcross y al Tribunal Municipal.

Según la información recabada en el sitio, los agentes ingresaron a la obra y comenzaron a detener a varios trabajadores hispanos.

«Desgraciadamente, tres de mis trabajadores fueron de los que se llevaron», relató uno de los contratistas de la obra a Telemundo Atlanta.

El contratista no ofreció más detalles sobre la situación migratoria de los empleados detenidos ni sobre el procedimiento utilizado por los agentes federales.

Mientras el operativo se desarrollaba, el jefe del Departamento de Policía de Norcross acudió al lugar con el objetivo de conocer qué estaba ocurriendo y obtener información sobre la presencia de ICE.

De acuerdo con los reportes desde la escena, la llegada del jefe policial coincidió con momentos de tensión entre agentes federales y oficiales del Departamento de Policía de Norcross.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una declaración oficial explicando lo sucedido ni han precisado cuál fue su participación durante el operativo.

Tampoco se ha informado si la Policía de Norcross colaboró de alguna manera con la intervención federal.