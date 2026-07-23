ICE arresta a trabajadores en sede policial de Norcross, Georgia
Publicado el22/07/2026 a las 18:26
- Cuatro trabajadores fueron detenidos
- Testigos denuncian uso de fuerza
- ICE no ofrece detalles
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron un operativo migratorio en la obra donde se construye la nueva sede del Departamento de Policía de Norcross, en el condado de Gwinnett, Georgia, dejando varios trabajadores detenidos y generando momentos de tensión en el lugar.
De acuerdo con información obtenida por Telemundo Atlanta, los agentes federales llegaron al sitio de construcción alrededor de las 11:00 de la mañana y desplegaron varios vehículos para rodear el área antes de iniciar la intervención.
Información preliminar señala que al menos cuatro trabajadores fueron arrestados durante el operativo, mientras que otras cuatro personas lograron abandonar el lugar antes de ser detenidas.
Hasta el cierre de esta publicación, ICE no había revelado públicamente la identidad de los detenidos, su situación migratoria ni las razones específicas que motivaron el operativo.
Operativo de ICE sorprende a trabajadores y genera tensión en la obra de la nueva sede policial
Immigration agents take people into custody at future Norcross police site https://t.co/VlmEDoNvFK pic.twitter.com/xdofcugSZH
— WSB-TV (@wsbtv) July 22, 2026
El reportero y presentador Luis Estrada, de Telemundo Atlanta, informó desde el lugar que la presencia de los agentes federales tomó por sorpresa a quienes trabajaban en la construcción del futuro edificio que albergará al Departamento de Policía de Norcross y al Tribunal Municipal.
Según la información recabada en el sitio, los agentes ingresaron a la obra y comenzaron a detener a varios trabajadores hispanos.
«Desgraciadamente, tres de mis trabajadores fueron de los que se llevaron», relató uno de los contratistas de la obra a Telemundo Atlanta.
El contratista no ofreció más detalles sobre la situación migratoria de los empleados detenidos ni sobre el procedimiento utilizado por los agentes federales.
Mientras el operativo se desarrollaba, el jefe del Departamento de Policía de Norcross acudió al lugar con el objetivo de conocer qué estaba ocurriendo y obtener información sobre la presencia de ICE.
De acuerdo con los reportes desde la escena, la llegada del jefe policial coincidió con momentos de tensión entre agentes federales y oficiales del Departamento de Policía de Norcross.
Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una declaración oficial explicando lo sucedido ni han precisado cuál fue su participación durante el operativo.
Tampoco se ha informado si la Policía de Norcross colaboró de alguna manera con la intervención federal.
Testigos denuncian uso de fuerza durante los arrestos mientras ICE guarda silencio
QuikTrip gas station in Gwinnett County, Norcross, Georgia — ICE agents were seen making arrests of Juan’s
Reports say the investigation involved allegations of the business employing workers who were not authorized to work in the U.S.
If employers knowingly hire illegal… pic.twitter.com/awT4OUa79n
— American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) July 22, 2026
Además de los arrestos, varias personas que presenciaron el operativo aseguraron que algunos trabajadores fueron sometidos mediante el uso de la fuerza.
De acuerdo con esos testimonios, agentes migratorios apuntaron con pistolas eléctricas a algunos trabajadores pese a que, según su versión, no estaban oponiendo resistencia.
Un testigo también declaró a Telemundo Atlanta que uno de los detenidos fue rociado con gas pimienta y posteriormente apuntado con un arma de fuego durante su arresto.
Estas versiones corresponden a relatos de testigos y no han sido confirmadas de manera independiente por ICE.
Hasta ahora, la agencia federal no ha informado cuántas personas fueron detenidas oficialmente durante el operativo.
Tampoco ha explicado las razones específicas de los arrestos ni ha ofrecido detalles sobre el estatus migratorio de los trabajadores involucrados.
La falta de información oficial mantiene abiertas múltiples interrogantes sobre el alcance de la operación realizada en la obra de construcción.
Al tratarse de un procedimiento federal, corresponde a ICE proporcionar los detalles sobre las acciones ejecutadas y los fundamentos legales de las detenciones.
Reportan otro operativo migratorio en Duluth mientras continúa la investigación
De manera paralela, también se reportó la presencia de agentes migratorios y arrestos en las inmediaciones del Departamento de Policía de Duluth.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si ambos operativos formaban parte de una misma estrategia o si fueron acciones independientes.
Tampoco se ha precisado cuántas personas fueron detenidas durante la intervención reportada en Duluth.
Las autoridades no han informado si el Departamento de Policía de Duluth participó en los arrestos
Los operativos migratorios son realizados por autoridades federales, aunque en algunas ocasiones pueden coordinarse con agencias locales dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Por ahora, ICE continúa sin emitir un comunicado oficial que detalle el número total de detenidos, los cargos administrativos o el objetivo específico de las operaciones realizadas en Gwinnett.
Telemundo Atlanta informó que continúa solicitando información tanto a ICE como a las autoridades locales para esclarecer lo ocurrido.
Esta es una noticia en desarrollo y se espera que las autoridades ofrezcan nuevos detalles conforme avance la investigación.
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FUENTE: Telemundo Atlanta / 12 News