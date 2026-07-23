Juez federal ordena a Trump entregar sus registros financieros en demanda contra la BBC

Un juez federal permitió que la BBC solicite información sobre cientos de empresas de Trump durante su demanda por difamación.

Un juez federal ordenó este martes que el presidente Donald Trump entregue información financiera detallada como parte del proceso de descubrimiento de pruebas en la demanda por difamación que presentó contra la cadena británica BBC. La magistrada federal Enjoliqué Lett determinó que la propia demanda de Trump colocó en el centro del caso el supuesto daño a sus negocios, por lo que la BBC tiene derecho a solicitar información sobre el estado financiero de sus empresas. «Toda la marca, las propiedades y los negocios del presidente Trump fueron cuestionados o se afirma que fueron cuestionados. Los daños reputacionales y económicos están ahora en discusión en este caso», señaló la jueza al concluir una audiencia de aproximadamente tres horas. La decisión abre la puerta a revisar cientos de empresas Judge rules Trump must hand over records sought by BBC in defamation case https://t.co/sPEPh4yzfE — BBC News (World) (@BBCWorld) July 21, 2026 El fallo permite que la BBC solicite información financiera relacionada con más de 400 empresas controladas por un fideicomiso de la familia Trump. No obstante, Trump todavía puede apelar la decisión ante el juez federal Roy Altman, quien fue nombrado por el propio mandatario. Al salir de la audiencia, el abogado de Trump, Alejandro Brito, evitó comentar sobre la resolución o confirmar si presentarán una apelación.

Así intenta la defensa evitar entregar los registros financieros Los abogados de Trump modificaron la estrategia con la que presentaron inicialmente la demanda. Cuando el caso fue presentado, afirmaban que el documental de la BBC había perjudicado tanto la reputación del presidente como el valor de sus empresas. Ahora, la defensa sostiene que ya no reclama daños económicos para los negocios de Trump, sino únicamente un supuesto daño a su imagen personal. Según el abogado Alejandro Brito, el alcance de la demanda se redujo para concentrarse exclusivamente en la reputación del mandatario. «Los daños son ahora mucho más limitados que cuando se presentó originalmente la demanda», afirmó Brito. La BBC respondió que esa diferencia no cambia el caso, ya que considera imposible separar la reputación de Trump de sus empresas. «No se puede separar al hombre y su reputación de la operación de sus negocios», sostuvo el abogado de la cadena, Chuck Tobin. La jueza coincidió en que la demanda original sigue incluyendo alegaciones sobre daños a los negocios y explicó que, por esa razón, la BBC puede solicitar la información financiera.

Un riesgo para la estrategia legal de Trump NEWS: A Florida judge has ordered Donald Trump to turn over financial records sought by the BBC in his $10 billion defamation lawsuit. The judge granted the BBC’s motion to compel records from Trump’s revocable trust, handing the broadcaster a MAJOR early win in discovery. pic.twitter.com/W54AbaVB6I — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 22, 2026 La audiencia dejó en evidencia uno de los riesgos de las demandas multimillonarias que Trump ha presentado contra diversos medios de comunicación. Al iniciar un litigio de esta naturaleza, el demandante también queda sujeto a entregar información y responder preguntas bajo juramento. Durante la audiencia, Tobin reveló que la BBC también busca tomar declaración al presidente. «Han ignorado nuestra solicitud para programar la declaración del presidente. Han retrasado la entrega de una fecha», dijo el abogado. Si el caso continúa, es muy probable que Trump deba rendir una declaración formal bajo juramento. La BBC también busca desestimar la demanda Mientras avanza el proceso de descubrimiento de pruebas, la BBC mantiene una solicitud para que el caso sea desestimado. La cadena argumenta que, al tratarse de un medio con sede en Reino Unido, no mantiene una presencia suficiente en el sur de Florida como para que ese tribunal tenga jurisdicción sobre la empresa. Hasta el momento, el juez Roy Altman no ha resuelto esa petición ni ha fijado una audiencia para discutirla.

El debate también alcanza el discurso del 6 de enero Otro punto discutido fue qué tipo de pruebas puede solicitar la BBC sobre el discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio. La defensa del mandatario sostuvo que únicamente importa comparar las palabras pronunciadas con las que aparecieron en el documental. Además, recordó que el presidente de la BBC, Samir Shah, emitió una disculpa escrita en noviembre pasado reconociendo que la edición del documental dio la impresión equivocada de que Trump había hecho un llamado directo a la violencia. Sin embargo, la abogada de la BBC, Sasha Dudding, respondió que esa disculpa solo reconoció un error de edición y que el significado del discurso sigue siendo un aspecto clave para la defensa del medio. La jueza respaldó en gran medida esa postura. «Todas las impresiones que generaron las declaraciones del presidente Trump el 6 de enero están en discusión. Lo que no está en discusión es volver a litigar completamente lo ocurrido ese día», concluyó.