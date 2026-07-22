Trump amenaza con bombardear a Irán por ataques en Ormuz
Publicado el22/07/2026 a las 10:03
- Trump amenaza a Irán
- Tensión en estrecho Ormuz
- Escala conflicto militar
La advertencia del presidente Donald Trump eleva la tensión en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo y llega mientras continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.
Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos responderá con ataques directos contra infraestructura en Teherán si Irán vuelve a disparar contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.
Trump amenaza a Irán con atacar Teherán
🚨| Trump anuncia represalias contra Irán por cada ataque a barcos en el estrecho de Ormuz .
“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con un misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o… pic.twitter.com/UGg2rIRpuE
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 22, 2026
El mandatario publicó el mensaje en su red Truth Social mientras viajaba hacia la base aérea de Dover, en Delaware.
Allí participaría en la recepción de los restos de militares estadounidenses fallecidos tras recientes ataques iraníes en Jordania e Irak.
Las muertes representan las primeras bajas estadounidenses desde que se rompió la tregua entre ambos países hace aproximadamente dos semanas.
Trump endurece su advertencia contra Irán
Trump amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán si atacan barcos en Ormuz. #Internacional https://t.co/Yvp9xmRYZ6 pic.twitter.com/FnE629UBuJ
— Uno TV (@UnoNoticias) July 22, 2026
En su publicación, Trump aseguró que cualquier nuevo ataque iraní contra barcos en el estrecho de Ormuz provocará una respuesta militar inmediata.
«A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella», escribió.
La declaración representa una nueva amenaza directa contra infraestructura ubicada en la capital iraní.
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Trump ya había advertido previamente que Irán pagaría un alto precio por la muerte de militares estadounidenses.
Mientras tanto, el Pentágono confirmó este martes la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, de 28 años.
La militar había sido reportada previamente como desaparecida en territorio jordano.
Con esa confirmación, asciende a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
Continúan las operaciones militares y la tensión en Ormuz
Las fuerzas estadounidenses completaron este martes su undécima noche consecutiva de operaciones contra objetivos iraníes.
De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los ataques alcanzaron centros de operaciones militares.
También fueron atacadas instalaciones vinculadas con drones y aeronaves.
La ofensiva incluyó capacidades marítimas y estructuras de logística militar.
El Centcom afirmó además que el estrecho de Ormuz continúa abierto al tránsito de embarcaciones comerciales.
La institución sostuvo que esa vía estratégica sigue operativa pese a los ataques iraníes registrados contra más de 30 barcos durante los últimos tres meses.
El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales focos del conflicto por su importancia para el transporte internacional de petróleo y mercancías.
Irán asegura haber atacado bases usadas por Estados Unidos
Por su parte, Teherán informó este miércoles que atacó dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Jordania.
Según las autoridades iraníes, durante esa operación fueron destruidos ocho drones MQ-9.
Irán también aseguró que hubo militares estadounidenses muertos y heridos.
Además, medios iraníes reportaron explosiones registradas en el sur del país.
El intercambio de ataques ocurre mientras continúan las operaciones militares entre ambas naciones.
La escalada también afecta los intentos de encontrar una salida negociada al conflicto.
Las conversaciones encaminadas a lograr un acuerdo de paz permanecen en pausa en medio del aumento de las hostilidades.
Por ahora, el conflicto continúa intensificándose con nuevas amenazas, operaciones militares y acusaciones cruzadas entre Washington y Teherán.