Trump amenaza con bombardear a Irán por ataques en Ormuz

Trump amenaza a Irán

Tensión en estrecho Ormuz

Escala conflicto militar

La advertencia del presidente Donald Trump eleva la tensión en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo y llega mientras continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos responderá con ataques directos contra infraestructura en Teherán si Irán vuelve a disparar contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Trump amenaza a Irán con atacar Teherán

🚨| Trump anuncia represalias contra Irán por cada ataque a barcos en el estrecho de Ormuz . “A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con un misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o… pic.twitter.com/UGg2rIRpuE — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 22, 2026

El mandatario publicó el mensaje en su red Truth Social mientras viajaba hacia la base aérea de Dover, en Delaware.

Allí participaría en la recepción de los restos de militares estadounidenses fallecidos tras recientes ataques iraníes en Jordania e Irak.

Las muertes representan las primeras bajas estadounidenses desde que se rompió la tregua entre ambos países hace aproximadamente dos semanas.