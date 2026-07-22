Agentes enmascarados persiguen y arrestan a ciclista en Florida durante operativo migratorio

Agentes migratorios en Florida protagonizaron una persecución captada en video que terminó con la detención de un hombre en Bonita Springs.

Persecución migratoria en Florida

Agentes enmascarados intervienen

Arresto quedó en video Un nuevo video grabado por un testigo muestra un operativo migratorio en Bonita Springs, Florida, donde un hombre fue perseguido a pie por dos agentes enmascarados después de que un vehículo sin distintivos interceptara su trayecto. Un hombre fue perseguido por dos agentes migratorios enmascarados en Bonita Springs, Florida, en un operativo captado por un testigo. Agentes migratorios en Florida interceptan a un ciclista Las imágenes muestran cómo una camioneta sin marcas ni insignias realiza una maniobra para interceptarlo mientras circulaba en bicicleta. Cuando el vehículo se detiene, dos agentes descienden rápidamente para acercarse al hombre, según Univision. En ese momento, el ciclista abandona la bicicleta e inicia una carrera para intentar escapar.

El operativo quedó registrado en video Trump’s Gestapo ICE, seems to be involved in a foot pursuit of a suspected undocumented immigrant in Bonita Springs, Florida… pic.twitter.com/OvnsGMOR9M — DeSota (@desota) July 21, 2026 El video muestra que la camioneta hace una vuelta en U antes de cerrar el paso al hombre. No se observan logotipos, emblemas ni identificaciones visibles en el vehículo durante la grabación. Los dos agentes aparecen con el rostro cubierto mientras inician la persecución a pie. TE PUEDE INTERESAR: «Alivio para miles» : Juez frena a Trump y protege permisos de trabajo para solicitantes de asilo y TPS El testigo registra toda la secuencia desde el momento en que comienza el intento de interceptación. La persecución se desarrolla por una zona cercana al lugar donde ocurrió la maniobra del vehículo. Durante la huida, el hombre deja la bicicleta en el sitio y continúa corriendo. Las imágenes únicamente muestran la persecución y no incluyen información sobre un intercambio verbal. Tampoco se aprecia en el video la razón por la que el hombre era buscado.

La persecución terminó en un estacionamiento Minutos después de iniciar la carrera, el hombre fue alcanzado por los agentes. La detención ocurrió en el estacionamiento de un comercio cercano al lugar donde comenzó el operativo. El video concluye después de que los agentes logran inmovilizar al hombre. No se observa en la grabación qué ocurrió inmediatamente después del arresto. Hasta la información disponible, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del detenido. Tampoco se informó cuál era su situación migratoria. No se precisaron los motivos específicos que dieron origen al operativo. La grabación únicamente documenta la persecución y la posterior detención.