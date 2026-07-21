Trump recibe duro revés por leyes santuario en Minnesota

Juez frena demandas federales.

Revés para Trump.

Siguen leyes santuario.

Un juez federal rechazó las demandas del Gobierno de Donald Trump contra las políticas santuario de Minnesota y varias jurisdicciones locales, al concluir que esas normas no obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El juez federal desestimó las demandas impulsadas por la Administración de Donald Trump contra las leyes santuario de Minnesota.

La decisión también beneficia a Minneapolis, Saint Paul y el condado de Hennepin.

El fallo fue emitido por el juez federal Eric C. Tostrud.

Juez rechaza la postura del Gobierno de Trump

La resolución representa un revés para la estrategia judicial de la Casa Blanca contra este tipo de políticas.

De acuerdo con el juez, las normas cuestionadas no impiden que el Gobierno federal haga cumplir la legislación migratoria.

Tostrud señaló que las políticas tampoco limitan el trabajo de los contratistas del Gobierno federal.

En cambio, explicó que estas disposiciones regulan únicamente la forma en que actúan los funcionarios estatales y locales.

Ese fue el argumento central para desestimar las demandas presentadas por el Gobierno.