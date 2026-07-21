Trump recibe duro revés por leyes santuario en Minnesota
Publicado el21/07/2026 a las 09:38
- Juez frena demandas federales.
- Revés para Trump.
- Siguen leyes santuario.
Un juez federal rechazó las demandas del Gobierno de Donald Trump contra las políticas santuario de Minnesota y varias jurisdicciones locales, al concluir que esas normas no obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El juez federal desestimó las demandas impulsadas por la Administración de Donald Trump contra las leyes santuario de Minnesota.
La decisión también beneficia a Minneapolis, Saint Paul y el condado de Hennepin.
El fallo fue emitido por el juez federal Eric C. Tostrud.
Juez rechaza la postura del Gobierno de Trump
La resolución representa un revés para la estrategia judicial de la Casa Blanca contra este tipo de políticas.
De acuerdo con el juez, las normas cuestionadas no impiden que el Gobierno federal haga cumplir la legislación migratoria.
Tostrud señaló que las políticas tampoco limitan el trabajo de los contratistas del Gobierno federal.
En cambio, explicó que estas disposiciones regulan únicamente la forma en que actúan los funcionarios estatales y locales.
Ese fue el argumento central para desestimar las demandas presentadas por el Gobierno.
¿Qué dijo el juez sobre las leyes santuario?
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En su resolución, Eric C. Tostrud explicó el alcance de las políticas impugnadas.
El juez escribió que estas normas «no prohíben al gobierno federal ni a sus contratistas actuar y no controlan cómo el gobierno federal o sus contratistas realizan su trabajo».
Añadió que las políticas «regulan cómo los funcionarios estatales y locales desempeñan sus funciones».
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Con esa interpretación, concluyó que las leyes no interfieren directamente con la autoridad federal.
La decisión rechaza el planteamiento presentado por la Administración Trump.
El Gobierno argumentó que las políticas santuario afectan el ejercicio de sus facultades en materia migratoria.
Sin embargo, el tribunal determinó que las normas analizadas no producen ese efecto.
Por ello, las demandas fueron desestimadas.
Revés para la estrategia contra las leyes santuario
El fallo supone un nuevo obstáculo para la ofensiva judicial emprendida por la Casa Blanca.
La Administración de Donald Trump sostiene que las leyes santuario interfieren con la autoridad federal sobre inmigración.
Por su parte, estados y ciudades defienden estas políticas.
Argumentan que obligar a las policías locales a colaborar con las autoridades migratorias tiene consecuencias para sus administraciones.
Según su postura, esa colaboración afecta los presupuestos de las corporaciones policiales.
También sostienen que debilita la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Ese ha sido uno de los principales argumentos utilizados para mantener vigentes estas políticas.
Hasta el momento, la Administración Trump ha presentado 21 demandas contra jurisdicciones que cuentan con leyes o políticas santuario.
La resolución emitida en Minnesota representa un revés dentro de esa estrategia legal.
El caso reafirma la diferencia entre las funciones de las autoridades federales y las competencias de los gobiernos estatales y locales.
Por ahora, las políticas santuario impugnadas en Minnesota, Minneapolis, Saint Paul y el condado de Hennepin permanecen vigentes tras la decisión del tribunal federal.