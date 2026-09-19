La Semana Nacional de la Migración; ¿qué es y cuándo comienza?

Iglesia enfoca protección infantil

Semana inicia el 21

Papa pide proteger menores

Los niños migrantes y refugiados estarán en el centro de la Semana Nacional de la Migración 2026, que la Iglesia Católica celebrará en Estados Unidos del 21 al 27 de septiembre.

La iniciativa culminará el domingo 27 de septiembre, cuando se conmemore la 112ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, dedicada este año especialmente a los menores.

El papa León XIV eligió como lema “Incluso uno solo de estos pequeños”, una referencia evangélica con la que busca dirigir la atención hacia los menores afectados por migración y desplazamiento.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) adoptó el mismo enfoque para una semana que incluirá oración, acompañamiento y actividades relacionadas con migrantes y refugiados.

Iglesia Católica centra atención en niños migrantes

La Iglesia en EE.UU. centrará su Semana Nacional de la Migración en los niños migrantes https://t.co/njbgZkyqSU pic.twitter.com/zGksdfGYTZ — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 18, 2026

¿Por qué importa?

Menores enfrentan mayor vulnerabilidad.

Iglesia pide reforzar protección.

Familias centran el llamado.

León XIV sostiene que los menores constituyen uno de los grupos más vulnerables dentro de los movimientos migratorios y advierte sobre separación familiar, violencia, explotación y trata.

El pontífice también señala que millones de niños y adolescentes abandonan sus hogares cada año debido a guerras, pobreza, violencia, desastres ambientales y otras crisis.

Su mensaje pide colocar el interés superior del menor en el centro de las respuestas institucionales y proteger derechos como vida, educación y desarrollo integral.

También plantea promover la reunificación familiar y evitar el trauma provocado por separaciones, además de ofrecer protección en países de tránsito y destino.