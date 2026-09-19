La Semana Nacional de la Migración; ¿qué es y cuándo comienza?
Publicado el19/09/2026 a las 14:00
- Iglesia enfoca protección infantil
- Semana inicia el 21
- Papa pide proteger menores
Los niños migrantes y refugiados estarán en el centro de la Semana Nacional de la Migración 2026, que la Iglesia Católica celebrará en Estados Unidos del 21 al 27 de septiembre.
La iniciativa culminará el domingo 27 de septiembre, cuando se conmemore la 112ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, dedicada este año especialmente a los menores.
El papa León XIV eligió como lema “Incluso uno solo de estos pequeños”, una referencia evangélica con la que busca dirigir la atención hacia los menores afectados por migración y desplazamiento.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) adoptó el mismo enfoque para una semana que incluirá oración, acompañamiento y actividades relacionadas con migrantes y refugiados.
Iglesia Católica centra atención en niños migrantes
La Iglesia en EE.UU. centrará su Semana Nacional de la Migración en los niños migrantes https://t.co/njbgZkyqSU pic.twitter.com/zGksdfGYTZ
— News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 18, 2026
¿Por qué importa?
- Menores enfrentan mayor vulnerabilidad.
- Iglesia pide reforzar protección.
- Familias centran el llamado.
León XIV sostiene que los menores constituyen uno de los grupos más vulnerables dentro de los movimientos migratorios y advierte sobre separación familiar, violencia, explotación y trata.
El pontífice también señala que millones de niños y adolescentes abandonan sus hogares cada año debido a guerras, pobreza, violencia, desastres ambientales y otras crisis.
Su mensaje pide colocar el interés superior del menor en el centro de las respuestas institucionales y proteger derechos como vida, educación y desarrollo integral.
También plantea promover la reunificación familiar y evitar el trauma provocado por separaciones, además de ofrecer protección en países de tránsito y destino.
Obispos estadounidenses llevan el debate a las comunidades
El dato: La Semana Nacional de la Migración se celebra desde hace más de 45 años en Estados Unidos y busca reflexionar sobre los desafíos de migrantes y refugiados.
Este año, el foco sobre los menores coloca asuntos como protección, integración y unidad familiar dentro de una conversación migratoria especialmente sensible para comunidades hispanas.
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La USCCB presenta la semana como una oportunidad para que los católicos expresen solidaridad mediante oración, acompañamiento y defensa de quienes atraviesan procesos migratorios.
El mensaje papal amplía ese objetivo al pedir que las comunidades religiosas conviertan la acogida en una práctica constante y promuevan la integración de niños refugiados y migrantes.
¿Qué busca la Semana Nacional de la Migración 2026?
El proceso: La conmemoración comenzará el lunes 21 de septiembre y concluirá seis días después con la jornada mundial dedicada a migrantes y refugiados.
Durante ese periodo, el eje será mirar más allá de las estadísticas y reconocer las circunstancias particulares de cada menor desplazado, según el planteamiento de León XIV.
El Papa pide respuestas que incluyan protección legal efectiva, reunificación familiar y oportunidades de integración, mientras reclama prevenir aislamiento, rechazo y otras situaciones que afectan a estos menores.
Qué pueden hacer: Las comunidades católicas pueden participar en actividades locales, oración, acompañamiento y programas de apoyo promovidos durante la semana por parroquias y organizaciones vinculadas con migración.