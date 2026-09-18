Nueva regla de “carga pública” entra en vigor: así puede impactar la green card
Publicado el18/09/2026 a las 14:13
- Más beneficios entran bajo revisión
- Regla comienza este 18 septiembre
- Estados buscan frenar la medida
Segun telemundo, desde este 18 de septiembre de 2026, algunos inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán un análisis más amplio para determinar si podrían convertirse en una “carga pública”.
La medida del Gobierno de Donald Trump elimina la regulación adoptada en 2022 y devuelve mayor discreción a los funcionarios migratorios para considerar beneficios públicos y otros factores al evaluar determinados casos.
El cambio no significa que utilizar asistencia gubernamental provoque automáticamente el rechazo de una green card: los oficiales deben analizar cada expediente individualmente y considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante.
Entre los factores establecidos por la ley aparecen la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, condición financiera, educación y habilidades; cuando corresponda, también puede evaluarse una declaración de patrocinio económico.
Medicaid, SNAP y vivienda entran en una evaluación más amplia
Qué es la “carga pública” y cómo la regla de Trump puede afectar a quienes buscan la ‘green card’.
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 18, 2026
Una diferencia clave es que los funcionarios podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a criterios económicos junto con otros elementos relevantes para determinar la posible dependencia futura del Gobierno.
Segun elpais, esto amplía el panorama frente a la política de 2022, que limitaba la evaluación principalmente a determinada asistencia monetaria para mantenimiento de ingresos y atención institucional de largo plazo financiada por el Gobierno.
La nueva política afecta a determinadas personas sujetas legalmente al criterio de carga pública, entre ellas algunos solicitantes de residencia por vías familiares o laborales; existen categorías migratorias que están exentas bajo la legislación federal.
Además, la fecha importa: la regla federal establece su aplicación para solicitudes de admisión realizadas y solicitudes de ajuste de estatus presentadas electrónicamente o enviadas por correo desde su fecha de entrada en vigor.
Demanda de 22 estados busca bloquear la nueva política migratoria
⚠️ Entra en vigor la «carga pública» de Trump
A partir de hoy, recibir ayudas como Medicaid, cupones de alimentos o subsidios de vivienda podrá afectar la solicitud de residencia legal en EE. UU., incluso si fueron solicitadas para familiares o hijos ciudadanos.
📊 El impacto… pic.twitter.com/mpJIbAMw2v
— Prensa Abierta (@prensaabiertapr) September 18, 2026
La entrada en vigor ocurre mientras 22 estados, junto con el Distrito de Columbia y el gobernador de Pennsylvania, impugnan la política en una corte federal de Manhattan; ciudades y condados presentaron otra demanda por separado.
Los demandantes sostienen que la medida concede una discreción excesivamente amplia a los funcionarios y podría provocar que familias inmigrantes abandonen programas públicos para los que legalmente califican.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene, por su parte, que la regulación anterior restringía indebidamente las evaluaciones y que el nuevo esquema permite considerar con mayor precisión las circunstancias particulares de cada solicitante.
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Para quienes preparan una solicitud de residencia, el uso de beneficios no debe interpretarse por sí solo como una descalificación. Debido a que cada expediente puede tener circunstancias distintas, conviene revisar el caso y las posibles excepciones antes de abandonar una ayuda pública.
Lo esencial para los inmigrantes
Los funcionarios de inmigración deben estudiar cada caso de manera individual bajo el principio de “totalidad de las circunstancias”. Esto incluye factores establecidos por la ley como edad, salud, situación familiar, bienes y recursos económicos, educación y habilidades, además del patrocinio financiero cuando corresponda. También pueden considerar determinados beneficios públicos sujetos a criterios económicos.
Recibir asistencia pública por sí solo no determina el resultado de una solicitud. DHS señala que los funcionarios pueden considerar aspectos como el tipo de beneficio, las circunstancias en que fue recibido, durante cuánto tiempo se utilizó y su monto, junto con los demás factores del expediente.
Los beneficios anteriormente excluidos y recibidos antes del 18 de septiembre no pasan automáticamente a ser evaluados bajo el nuevo estándar. Para esos beneficios, el Gobierno señala que continuará aplicando los criterios correspondientes a la regla de 2022; el análisis más amplio alcanza beneficios solicitados o recibidos desde la entrada en vigor de la nueva política.
Existen categorías y circunstancias migratorias que están exentas del criterio de inadmisibilidad por carga pública. Por ello, una familia no debería asumir que la nueva política afecta de la misma manera a todos sus integrantes o a cualquier trámite migratorio.
Antes de abandonar Medicaid, SNAP, asistencia de vivienda u otro programa por temor a perjudicar un trámite migratorio, es importante determinar primero si la regla de carga pública aplica al solicitante y cómo podría ser considerado ese beneficio en su caso particular.
Quienes estén preparando el Formulario I-485 deben verificar la versión actualmente aceptada por USCIS y las instrucciones vigentes. La agencia anunció cambios relacionados con la implementación de la nueva regla para las solicitudes presentadas desde el 18 de septiembre.
Debido a que la evaluación depende de las circunstancias particulares del solicitante, quienes tengan dudas sobre beneficios públicos, patrocinadores, ingresos o una solicitud de green card pueden consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado antes de tomar decisiones que afecten a su familia.