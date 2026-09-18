Nueva regla de “carga pública” entra en vigor: así puede impactar la green card

Más beneficios entran bajo revisión

Regla comienza este 18 septiembre

Estados buscan frenar la medida

Segun telemundo, desde este 18 de septiembre de 2026, algunos inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán un análisis más amplio para determinar si podrían convertirse en una “carga pública”.

La medida del Gobierno de Donald Trump elimina la regulación adoptada en 2022 y devuelve mayor discreción a los funcionarios migratorios para considerar beneficios públicos y otros factores al evaluar determinados casos.

El cambio no significa que utilizar asistencia gubernamental provoque automáticamente el rechazo de una green card: los oficiales deben analizar cada expediente individualmente y considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante.

Entre los factores establecidos por la ley aparecen la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, condición financiera, educación y habilidades; cuando corresponda, también puede evaluarse una declaración de patrocinio económico.

Medicaid, SNAP y vivienda entran en una evaluación más amplia

Qué es la “carga pública” y cómo la regla de Trump puede afectar a quienes buscan la ‘green card’. https://t.co/3PcHN9Y2mS — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 18, 2026



Una diferencia clave es que los funcionarios podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a criterios económicos junto con otros elementos relevantes para determinar la posible dependencia futura del Gobierno.

Segun elpais, esto amplía el panorama frente a la política de 2022, que limitaba la evaluación principalmente a determinada asistencia monetaria para mantenimiento de ingresos y atención institucional de largo plazo financiada por el Gobierno.

La nueva política afecta a determinadas personas sujetas legalmente al criterio de carga pública, entre ellas algunos solicitantes de residencia por vías familiares o laborales; existen categorías migratorias que están exentas bajo la legislación federal.

Además, la fecha importa: la regla federal establece su aplicación para solicitudes de admisión realizadas y solicitudes de ajuste de estatus presentadas electrónicamente o enviadas por correo desde su fecha de entrada en vigor.