Doral cambia de rostro ante operativos de ICE: el temor vacía las calles
Publicado el16/09/2026 a las 15:15
- ICE intensifica arrestos migratorios
- Doral siente impacto económico
- Venezolanos modifican sus rutinas
Doral, uno de los principales enclaves venezolanos de Estados Unidos, atraviesa una transformación visible: residentes reportan calles con menor actividad, cambios de rutina y temor ante el aumento de las operaciones migratorias de ICE en el sur de Florida.
Segun havanatimes, el impacto va más allá de quienes podrían enfrentar una detención. Familias venezolanas han reducido salidas, modificado la forma de llevar a sus hijos a la escuela y recurrido a redes de vecinos para realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana.
La preocupación coincide con un fuerte incremento nacional de las acciones migratorias: ICE realizó cerca de 51,000 arrestos durante agosto, el tercer récord mensual consecutivo, según datos reportados por Reuters.
Florida está entre los estados donde la cooperación entre autoridades locales y federales ha cobrado especial relevancia, mientras el programa 287(g) permite que agencias participantes desempeñen determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Doral e ICE: el acuerdo 287(g) vuelve al centro de la controversia
🇺🇸🇻🇪 Venezolanos en Doral cambian rutinas y dejan de manejar por redadas de ICE
🚗 Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la ciudad floridana alteraron la vida de los migrantes, quienes han optado por suspender traslados escolares y limitar sus… pic.twitter.com/o6IoXpAgjp
— EVTV (@EVTVMiami) September 11, 2026
En abril de 2025, el Concejo de Doral aprobó por unanimidad una resolución que autorizó avanzar en una asociación con ICE bajo el programa 287(g), una decisión que desde entonces ha generado inquietud entre sectores de esta comunidad mayoritariamente inmigrante.
La alcaldesa Christi Fraga sostuvo recientemente que la policía de Doral no dirige ni participa en los operativos federales descritos por residentes, según el reporte original de Efecto Cocuyo, reproducido este 16 de septiembre por Havana Times.
Segun lanacionweb, el efecto también alcanza a los comercios: el vicealcalde Rafael Pineyro ha señalado pérdidas de entre 40% y 60%, mientras residentes reportan negocios con menos clientes y establecimientos que han terminado cerrando sus puertas.
La situación ha llevado a algunas familias a organizar redes comunitarias para trasladar a menores a las escuelas, apoyándose en ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes ante el temor de algunos padres de exponerse durante sus recorridos diarios.
Venezolanos con asilo pendiente enfrentan otro cambio clave en 2026
La incertidumbre también alcanza a venezolanos con solicitudes de asilo. El 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que la salida de Nicolás Maduro del poder constituye un cambio en las condiciones de Venezuela que debe considerarse al evaluar el temor futuro de persecución.
La decisión no elimina automáticamente el derecho de los venezolanos a solicitar asilo: los jueces deben evaluar cómo las nuevas circunstancias del país afectan el riesgo particular que enfrenta cada solicitante.
Para quienes tienen trámites pendientes, permisos temporales u órdenes migratorias, el escenario puede variar considerablemente según el expediente individual; tener una solicitud de asilo pendiente tampoco equivale por sí solo a obtener protección permanente contra una eventual deportación.
En ese contexto, abogados migratorios pueden revisar el historial individual, documentos y comparecencias pendientes, mientras ICE mantiene un ritmo de detenciones históricamente elevado y Doral intenta contener las consecuencias sociales y económicas de la incertidumbre migratoria.
Lo que deben saber los venezolanos en Doral
El aumento de las operaciones migratorias está teniendo consecuencias que van más allá de las detenciones. Residentes venezolanos reportan cambios en sus desplazamientos, menor asistencia a comercios y actividades recreativas, además de familias que buscan alternativas para llevar a sus hijos a la escuela ante el temor de encontrarse con agentes migratorios.
ICE registró cerca de 51,000 arrestos migratorios en Estados Unidos durante agosto de 2026, en medio de una intensificación de las acciones de cumplimiento migratorio. En Doral, comerciantes y autoridades locales también han advertido sobre una caída considerable de la actividad económica vinculada al temor existente entre residentes inmigrantes.
Doral mantiene un acuerdo bajo el programa federal 287(g), que permite determinadas formas de cooperación entre agencias policiales locales e ICE. Sin embargo, la alcaldesa Christi Fraga ha señalado que la policía municipal no dirige ni participa en los operativos federales denunciados recientemente por residentes de la ciudad.
Los venezolanos con solicitudes de asilo, procesos ante tribunales, permisos temporales u otros trámites migratorios deben conocer exactamente el estado de su expediente. También pueden mantener disponibles copias de sus documentos migratorios y datos de contacto de familiares y abogados, además de buscar asesoría legal calificada si tienen dudas sobre una orden, audiencia o posible cambio en su protección migratoria.