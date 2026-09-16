Doral cambia de rostro ante operativos de ICE: el temor vacía las calles

ICE intensifica arrestos migratorios

Doral siente impacto económico

Venezolanos modifican sus rutinas

Doral, uno de los principales enclaves venezolanos de Estados Unidos, atraviesa una transformación visible: residentes reportan calles con menor actividad, cambios de rutina y temor ante el aumento de las operaciones migratorias de ICE en el sur de Florida.

Segun havanatimes, el impacto va más allá de quienes podrían enfrentar una detención. Familias venezolanas han reducido salidas, modificado la forma de llevar a sus hijos a la escuela y recurrido a redes de vecinos para realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana.

La preocupación coincide con un fuerte incremento nacional de las acciones migratorias: ICE realizó cerca de 51,000 arrestos durante agosto, el tercer récord mensual consecutivo, según datos reportados por Reuters.

Florida está entre los estados donde la cooperación entre autoridades locales y federales ha cobrado especial relevancia, mientras el programa 287(g) permite que agencias participantes desempeñen determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Doral e ICE: el acuerdo 287(g) vuelve al centro de la controversia

🇺🇸🇻🇪 Venezolanos en Doral cambian rutinas y dejan de manejar por redadas de ICE 🚗 Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la ciudad floridana alteraron la vida de los migrantes, quienes han optado por suspender traslados escolares y limitar sus… pic.twitter.com/o6IoXpAgjp — EVTV (@EVTVMiami) September 11, 2026



En abril de 2025, el Concejo de Doral aprobó por unanimidad una resolución que autorizó avanzar en una asociación con ICE bajo el programa 287(g), una decisión que desde entonces ha generado inquietud entre sectores de esta comunidad mayoritariamente inmigrante.

La alcaldesa Christi Fraga sostuvo recientemente que la policía de Doral no dirige ni participa en los operativos federales descritos por residentes, según el reporte original de Efecto Cocuyo, reproducido este 16 de septiembre por Havana Times.

Segun lanacionweb, el efecto también alcanza a los comercios: el vicealcalde Rafael Pineyro ha señalado pérdidas de entre 40% y 60%, mientras residentes reportan negocios con menos clientes y establecimientos que han terminado cerrando sus puertas.

La situación ha llevado a algunas familias a organizar redes comunitarias para trasladar a menores a las escuelas, apoyándose en ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes ante el temor de algunos padres de exponerse durante sus recorridos diarios.