Encerrados en jaulas y bajo el calor de Florida: informe sacude a Alligator Alcatraz
Publicado el14/09/2026 a las 12:32
Las denuncias que durante meses rodearon a Alligator Alcatraz ahora encuentran respaldo en una investigación realizada por un organismo del propio gobierno estadounidense.
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inspeccionó las instalaciones del polémico centro de detención de Florida y encontró prácticas que, según sus conclusiones, se alejaban de los estándares establecidos para garantizar condiciones humanas a las personas bajo custodia.
El reporte señala deficiencias en seis categorías relacionadas con los estándares de detención y documenta, mediante fotografías y datos recopilados durante la inspección, cómo eran algunos de los espacios utilizados para mantener o aislar a los inmigrantes.
Estructuras metálicas al aire libre
Entre los hallazgos que más llaman la atención aparecen pequeñas estructuras metálicas ubicadas en el exterior de las instalaciones.
Personas detenidas eran colocadas en estos espacios, quedando expuestas a las elevadas temperaturas de Florida.
La OIG consideró esta práctica inusual y alertó sobre los posibles efectos que podía tener para la salud y seguridad de quienes permanecían allí.
El organismo llegó a describir la utilización de estos espacios exteriores como una medida “sin precedentes” y determinó que representaba un “riesgo significativo para la salud y el bienestar de los detenidos”.
Las imágenes incorporadas al reporte permiten observar por primera vez desde una investigación gubernamental cómo eran estas estructuras.
79 detenidos pasaron por pequeñas jaulas en solo 24 horas
La inspección también encontró espacios similares dentro de las áreas donde permanecían los detenidos.
Las autoridades los identificaban como lugares destinados a que las personas pudieran “calmarse”, pero la OIG cuestionó las características y dimensiones de estas estructuras.
En apenas 24 horas de inspección, los investigadores contabilizaron 79 personas que fueron llevadas a estos espacios.
Algunas permanecieron allí menos de siete minutos, mientras que otras estuvieron encerradas durante casi dos horas.
Para los inspectores, el empleo de áreas con semejantes restricciones resulta “muy poco convencional” y no corresponde con los estándares establecidos para ofrecer un trato humano.
Las denuncias habían comenzado meses antes
Las condiciones de estas áreas ya habían provocado cuestionamientos antes de la publicación del reporte gubernamental.
Amnistía Internacional recopiló testimonios de antiguos detenidos que aseguraban que las pequeñas celdas eran utilizadas como mecanismo de castigo.
Después de visitar las instalaciones, la organización sostuvo que estos espacios efectivamente habían sido empleados con fines punitivos y advirtió que las prácticas denunciadas podían llegar a constituir una forma de tortura.
Las acusaciones también llegaron al Congreso y motivaron una investigación promovida por varios senadores.
El nuevo informe del Inspector General no califica estas prácticas como tortura, pero sí cuestiona directamente que fueran compatibles con un trato adecuado hacia los detenidos.
Hasta 47 pies cuadrados menos de lo establecido
El espacio disponible para cada persona fue otro de los problemas detectados durante la inspección.
Los estándares citados en el reporte establecen una referencia de 75 pies cuadrados por detenido en las áreas destinadas a dormir.
Sin embargo, la situación encontrada dentro de Alligator Alcatraz era considerablemente diferente.
En algunas áreas, cada detenido disponía de aproximadamente 28 pies cuadrados. Incluso en otros espacios donde las condiciones eran menos reducidas, la cifra llegaba solamente a unos 40 pies cuadrados.
La OIG examinó particularmente el sector Alpha 3 y determinó que ninguno de sus ocho espacios habitacionales alcanzaba el estándar señalado.
En los casos más extremos, cada persona tenía disponible menos de la mitad del espacio establecido.
Aislados y sin posibilidad de llamar a sus abogados
El reporte también describe las condiciones enfrentadas por quienes eran enviados a las áreas de aislamiento.
Las personas permanecían dentro de estructuras metálicas individuales y tenían opciones muy limitadas para ocupar su tiempo durante el encierro.
No contaban con televisión, materiales para leer, actividades recreativas ni acceso a una biblioteca jurídica.
Una de las restricciones más relevantes señaladas por los investigadores era la falta de teléfonos.
Esto significaba que, mientras permanecían en esos espacios, los detenidos tampoco podían comunicarse telefónicamente con sus abogados.
Seis áreas quedaron bajo cuestionamiento
Tras analizar las instalaciones y las prácticas utilizadas dentro del centro, la Oficina del Inspector General identificó incumplimientos relacionados con seis categorías diferentes de los estándares de detención.
Las conclusiones adquieren especial relevancia porque proceden de una entidad de supervisión vinculada al propio Departamento de Seguridad Nacional.
Alligator Alcatraz había sido objeto de fuertes críticas desde que comenzó a operar y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria impulsada durante la administración Trump.
El nuevo informe aporta ahora evidencia oficial sobre algunas de las condiciones que organizaciones defensoras de los inmigrantes llevaban meses denunciando.
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