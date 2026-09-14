Encerrados en jaulas y bajo el calor de Florida: informe sacude a Alligator Alcatraz

Las denuncias que durante meses rodearon a Alligator Alcatraz ahora encuentran respaldo en una investigación realizada por un organismo del propio gobierno estadounidense.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inspeccionó las instalaciones del polémico centro de detención de Florida y encontró prácticas que, según sus conclusiones, se alejaban de los estándares establecidos para garantizar condiciones humanas a las personas bajo custodia.

El reporte señala deficiencias en seis categorías relacionadas con los estándares de detención y documenta, mediante fotografías y datos recopilados durante la inspección, cómo eran algunos de los espacios utilizados para mantener o aislar a los inmigrantes.

Estructuras metálicas al aire libre

Entre los hallazgos que más llaman la atención aparecen pequeñas estructuras metálicas ubicadas en el exterior de las instalaciones.

Personas detenidas eran colocadas en estos espacios, quedando expuestas a las elevadas temperaturas de Florida.

La OIG consideró esta práctica inusual y alertó sobre los posibles efectos que podía tener para la salud y seguridad de quienes permanecían allí.

El organismo llegó a describir la utilización de estos espacios exteriores como una medida “sin precedentes” y determinó que representaba un “riesgo significativo para la salud y el bienestar de los detenidos”.

Las imágenes incorporadas al reporte permiten observar por primera vez desde una investigación gubernamental cómo eran estas estructuras.

79 detenidos pasaron por pequeñas jaulas en solo 24 horas