Noviembre será clave para trabajadores con visa: ¿qué podría cambiar?

Noviembre será una fecha clave

H-1B concentra el impacto

Los 60 días siguen vigentes

Miles de trabajadores extranjeros en Estados Unidos tienen una fecha que conviene seguir: 10 de noviembre de 2026.

Ese día termina el período para presentar comentarios sobre una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca eliminar el período discrecional de hasta 60 días tras perder un empleo.

Actualmente, ese margen puede permitir que determinados trabajadores permanezcan legalmente en Estados Unidos mientras buscan otro empleador, cambian de estatus o evalúan otra alternativa migratoria.

Pero el escenario podría cambiar si DHS avanza posteriormente con una regla definitiva que elimine esta protección.

El 10 de noviembre será clave, pero los 60 días no desaparecen ese día

La propuesta fue publicada en el Federal Register bajo el título “Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period” y permanece en proceso de revisión.

DHS recibirá comentarios públicos hasta el 10 de noviembre de 2026, una etapa que permite presentar observaciones antes de que la agencia decida cómo avanzar.

Esto significa algo fundamental: el período de gracia de hasta 60 días continúa vigente actualmente para quienes cumplen con las condiciones correspondientes.

Además, el cierre de comentarios del 10 de noviembre no significa que la propuesta automáticamente entre en vigor al día siguiente.

Después de revisar los comentarios, DHS podría modificar la propuesta, avanzar hacia una regla definitiva o tomar otras decisiones dentro del proceso regulatorio.