Noviembre será clave para trabajadores con visa: ¿qué podría cambiar?
Publicado el12/09/2026 a las 20:15
- Noviembre será una fecha clave
- H-1B concentra el impacto
- Los 60 días siguen vigentes
Miles de trabajadores extranjeros en Estados Unidos tienen una fecha que conviene seguir: 10 de noviembre de 2026.
Ese día termina el período para presentar comentarios sobre una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca eliminar el período discrecional de hasta 60 días tras perder un empleo.
Actualmente, ese margen puede permitir que determinados trabajadores permanezcan legalmente en Estados Unidos mientras buscan otro empleador, cambian de estatus o evalúan otra alternativa migratoria.
Pero el escenario podría cambiar si DHS avanza posteriormente con una regla definitiva que elimine esta protección.
El 10 de noviembre será clave, pero los 60 días no desaparecen ese día
La propuesta fue publicada en el Federal Register bajo el título “Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period” y permanece en proceso de revisión.
DHS recibirá comentarios públicos hasta el 10 de noviembre de 2026, una etapa que permite presentar observaciones antes de que la agencia decida cómo avanzar.
Esto significa algo fundamental: el período de gracia de hasta 60 días continúa vigente actualmente para quienes cumplen con las condiciones correspondientes.
Además, el cierre de comentarios del 10 de noviembre no significa que la propuesta automáticamente entre en vigor al día siguiente.
Después de revisar los comentarios, DHS podría modificar la propuesta, avanzar hacia una regla definitiva o tomar otras decisiones dentro del proceso regulatorio.
Estas visas quedarían expuestas si DHS aprueba el cambio
El cambio propuesto alcanzaría a trabajadores de varias categorías migratorias utilizadas por empresas estadounidenses para contratar talento extranjero.
Entre ellas aparecen:
- H-1B
- H-1B1
- L-1
- O-1
- TN
- E-1
- E-2
- E-3
- Determinados familiares dependientes
El impacto podría concentrarse especialmente entre trabajadores H-1B, de acuerdo con las propias estimaciones económicas presentadas por DHS.
La agencia calcula que aproximadamente 3,795 trabajadores de las categorías analizadas reciben anualmente una nueva petición laboral de otro empleador durante el período de gracia.
De ellos, unos 3,765 son trabajadores H-1B, equivalentes al 99.2% de los casos contemplados en ese análisis.
DHS también determinó que el salario anual medio de los trabajadores H-1B incluidos en este grupo fue de aproximadamente $131,000 durante 2025.
Perder el empleo podría tener consecuencias mucho más rápidas
Actualmente, la disposición 8 CFR 214.1(l)(2) contempla un período discrecional de hasta 60 días para determinados trabajadores después de terminar su empleo.
La propuesta pretende eliminar esa disposición y vincular de manera más directa el estatus migratorio con el empleo o actividad que permitió originalmente permanecer en Estados Unidos.
Si finalmente se aprueba en los términos planteados, un trabajador que pierda ese empleo podría tener que abandonar el país, salvo que disponga de otra autorización que permita su permanencia legal.
Eso reduciría considerablemente el tiempo disponible para que algunos trabajadores encuentren una nueva empresa dispuesta a patrocinarlos sin salir de Estados Unidos.
DHS admite que la medida podría generar pérdidas económicas
La propia agencia reconoce que el cambio podría trasladar costos adicionales a trabajadores extranjeros afectados por una pérdida de empleo.
Entre las posibles consecuencias económicas señaladas aparecen pérdidas de ingresos, gastos de viaje y costos asociados con una salida del país antes de lo previsto.
También podrían surgir gastos por transporte, boletos de avión, cancelación anticipada de contratos de vivienda y otras obligaciones financieras.
Algunos trabajadores podrían verse obligados a buscar empleo desde el extranjero y posteriormente regresar a Estados Unidos cuando obtengan la autorización correspondiente.
Por qué es importante: perder un empleo podría dejar de significar disponer de hasta 60 días para buscar alternativas y convertirse en una situación migratoria que requiera actuar con mucha mayor rapidez.
- El dato: DHS estima que unos 3,795 trabajadores al año reciben una nueva petición de otro empleador durante el período actualmente disponible.
- El proceso: los comentarios públicos estarán abiertos hasta el 10 de noviembre de 2026 y después DHS deberá determinar cómo continúa el proceso regulatorio.
- Qué pueden hacer: los trabajadores potencialmente afectados pueden seguir las publicaciones oficiales de DHS y del Federal Register para conocer cualquier regla definitiva y su eventual fecha de entrada en vigor.
Por ahora, no existe una eliminación vigente del período de 60 días y tampoco debe interpretarse el 10 de noviembre como la fecha automática de desaparición del beneficio.
La verdadera fecha decisiva llegará si DHS publica posteriormente una regla definitiva y establece cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas disposiciones.
Advertencia: Esta información tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoría legal ni migratoria. Las reglas migratorias pueden cambiar y cada caso tiene circunstancias particulares. Si tienes una visa de trabajo, pierdes tu empleo o crees que esta propuesta podría afectarte, consulta con un abogado de inmigración calificado antes de tomar decisiones sobre tu estatus, empleo o permanencia en Estados Unidos.
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FUENTE: MundoNow / DHS