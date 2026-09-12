Visas agotadas, Guantánamo y nuevas reglas: así cambió la inmigración esta semana en EE.UU

USCIS agota visas H-2B

Cambian reglas para estudiantes

Guantánamo vuelve al foco

La semana dejó novedades para trabajadores temporales, estudiantes extranjeros y personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

USCIS agotó un cupo de visas H-2B, una nueva regla afectará a estudiantes desde el 15 de septiembre y un caso reavivó la polémica sobre Guantánamo.

Las tres claves de la semana:

33,000 visas H-2B agotadas

Nueva regla para estudiantes F-1

Inmigrante trasladado a Guantánamo

USCIS cierra el cupo H-2B: ¿cuándo habrá más visas?

USCIS anunció el 11 de septiembre que alcanzó el límite de visas H-2B correspondiente a la primera mitad del año fiscal 2027.

El programa tiene un límite regular anual de 66,000 trabajadores, dividido en dos períodos.

Primer cupo: 33,000 trabajadores.

33,000 trabajadores. Fecha límite: 4 de septiembre de 2026.

4 de septiembre de 2026. Segundo cupo: otros 33,000 trabajadores.

otros 33,000 trabajadores. Nuevo período: empleos desde el 1 de abril de 2027.

USCIS rechazará nuevas peticiones sujetas al límite recibidas después del 4 de septiembre cuando soliciten empleos con inicio anterior al 1 de abril.

¿Por qué importa? Sectores como hotelería, paisajismo, construcción y mantenimiento utilizan trabajadores H-2B para cubrir necesidades temporales o estacionales.

Pero el anuncio no significa que desaparezcan las H-2B.

Existen determinadas peticiones y trabajadores que pueden quedar fuera del límite regular.

También hay otra fecha que los empleadores deben vigilar: