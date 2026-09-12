Visas agotadas, Guantánamo y nuevas reglas: así cambió la inmigración esta semana en EE.UU
Publicado el11/09/2026 a las 20:52
- USCIS agota visas H-2B
- Cambian reglas para estudiantes
- Guantánamo vuelve al foco
La semana dejó novedades para trabajadores temporales, estudiantes extranjeros y personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
USCIS agotó un cupo de visas H-2B, una nueva regla afectará a estudiantes desde el 15 de septiembre y un caso reavivó la polémica sobre Guantánamo.
Las tres claves de la semana:
- 33,000 visas H-2B agotadas
- Nueva regla para estudiantes F-1
- Inmigrante trasladado a Guantánamo
USCIS cierra el cupo H-2B: ¿cuándo habrá más visas?
USCIS anunció el 11 de septiembre que alcanzó el límite de visas H-2B correspondiente a la primera mitad del año fiscal 2027.
El programa tiene un límite regular anual de 66,000 trabajadores, dividido en dos períodos.
- Primer cupo: 33,000 trabajadores.
- Fecha límite: 4 de septiembre de 2026.
- Segundo cupo: otros 33,000 trabajadores.
- Nuevo período: empleos desde el 1 de abril de 2027.
USCIS rechazará nuevas peticiones sujetas al límite recibidas después del 4 de septiembre cuando soliciten empleos con inicio anterior al 1 de abril.
¿Por qué importa? Sectores como hotelería, paisajismo, construcción y mantenimiento utilizan trabajadores H-2B para cubrir necesidades temporales o estacionales.
Pero el anuncio no significa que desaparezcan las H-2B.
Existen determinadas peticiones y trabajadores que pueden quedar fuera del límite regular.
También hay otra fecha que los empleadores deben vigilar:
- Hasta el 8 de noviembre: podrá utilizarse también la edición del I-129 del 27/02/26.
- Desde el 9 de noviembre: USCIS únicamente aceptará la edición 09/09/26.
De Minnesota a Guantánamo: el caso que genera interrogantes
Adam Abdullah, inmigrante somalí de 31 años, terminó bajo custodia migratoria en la Base Naval de Guantánamo.
Llegó como solicitante de asilo en 2023 y tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social.
Según MPR News:
- Cumplía controles periódicos con ICE.
- Fue detenido en diciembre de 2025.
- No tenía antecedentes criminales.
- Los registros mostraron solamente dos multas de estacionamiento.
- Pasó por centros en Minnesota, Kentucky y Louisiana.
Abdullah relató que durante el traslado permaneció encadenado de muñecas y tobillos.
“Primero vamos a Cuba para reabastecernos de combustible”, recordó Abdullah sobre lo que le dijeron las autoridades antes del vuelo, según MPR News.
Pero el viaje no continuó hacia Somalia como esperaba. Abdullah terminó en el Campamento 6 de Guantánamo.
El Gobierno federal no había explicado públicamente, en la cobertura consultada, por qué Abdullah específicamente fue seleccionado para ese traslado.
¿Por qué importa? Su situación vuelve a poner en discusión hasta dónde puede llegar el Gobierno al trasladar fuera del territorio continental a inmigrantes bajo custodia.
La ACLU, el Center for Constitutional Rights y otras organizaciones mantienen acciones judiciales contra estos traslados.
Estudiantes F-1 tendrán que vigilar una nueva fecha desde el 15 de septiembre
Otro cambio importante entra en vigor el 15 de septiembre y afecta a estudiantes extranjeros y otras categorías migratorias.
La regla del Departamento de Seguridad Nacional sustituye la denominada “duración del estatus” (D/S) por períodos determinados de admisión para las categorías F, J e I.
Para muchos estudiantes F-1, el cambio será visible directamente en el Formulario I-94.
- Antes: podía aparecer D/S.
- Ahora: habrá una fecha determinada para quienes estén sujetos al nuevo sistema.
- Duración: generalmente no superará cuatro años.
- Período posterior: determinados F-1 pasarán de 60 a 30 días.
Eso significa que estudiar o tener autorización laboral ya no será el único reloj que deberán vigilar: también importará hasta cuándo están autorizados a permanecer.
No todos los estudiantes actualmente bajo D/S cambiarán automáticamente el 15 de septiembre.
Determinados estudiantes que estén legalmente bajo ese sistema podrán continuar temporalmente bajo las disposiciones de transición establecidas por DHS.
Atención con los viajes: salir de Estados Unidos y ser readmitido puede colocar al estudiante bajo el nuevo régimen con una fecha determinada en su I-94.
OPT y STEM OPT tampoco desaparecen, pero algunos estudiantes podrían necesitar una extensión de estadía cuando su período autorizado no cubra todo el entrenamiento.
USCIS también cambia el Formulario I-765
Nueva edición: 09/15/26.
Entra en vigor: 15 de septiembre.
Período de gracia: ninguno.
Versión anterior: será rechazada si se presenta el 15 de septiembre o después.
¿Qué dejan estos tres cambios migratorios?
Esta semana demuestra que no existe un único cambio migratorio que afecte por igual a todas las personas.
Para los trabajadores H-2B, 33,000 lugares ya se agotaron; para estudiantes extranjeros, el I-94 adquiere mayor importancia; y el caso Abdullah mantiene abierta la disputa sobre Guantánamo.
La clave será revisar fechas, formularios, períodos autorizados y condiciones específicas antes de presentar una solicitud, viajar o iniciar un trámite.
ADVERTENCIA: Esta información es educativa y no constituye asesoría legal. La aplicación de las reglas migratorias depende de cada situación particular.
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FUENTE: MundoNow