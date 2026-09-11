ICE lleva a Guantánamo a inmigrante sin antecedentes: ¿por qué terminó en una prisión militar?
Publicado el11/09/2026 a las 17:00
- ICE lo trasladó a Guantánamo
- No tenía antecedentes criminales
- ACLU cuestiona los traslados
Un inmigrante somalí que vivía legalmente en Minnesota y no tenía antecedentes penales terminó bajo custodia migratoria en la Base Naval de Guantánamo.
Adam Abdullah, de 31 años, llegó como solicitante de asilo en 2023 y tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social.
Según MPR News, Abdullah cumplía con controles periódicos de ICE antes de ser detenido durante la Operación Metro Surge en diciembre de 2025.
Ahora permanece en una instalación militar vinculada históricamente con sospechosos de terrorismo, mientras organizaciones civiles cuestionan el traslado de inmigrantes a Guantánamo.
¿Cómo terminó detenido en Guantánamo?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha enviado a un inmigrante oriundo de Somalia con residencia legal en Estados Unidos a un tristemente célebre campamento de detención en la Base Naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en… pic.twitter.com/Or30HzLqjB
— Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) September 12, 2026
¿Por qué importa?: El caso muestra cómo una persona sin historial criminal puede pasar del sistema migratorio estadounidense a una instalación militar fuera del territorio continental.
El dato: MPR News revisó registros judiciales de Minnesota y no encontró antecedentes criminales de Abdullah; únicamente aparecieron dos multas relacionadas con estacionamiento.
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El proceso: Después de su arresto, pasó por centros de detención en Minnesota, Kentucky y Louisiana antes de ser trasladado hacia Miami para lo que, según le dijeron, sería su deportación.
¿Qué pueden hacer?: Los inmigrantes detenidos y sus familiares pueden buscar representación de un abogado de inmigración o de organizaciones acreditadas para conocer las opciones aplicables a su caso.
Adam Abdullah relata lo sucedido durante su traslado
https://t.co/XEqk58j35z Adam Abdullah who immigrated to St. Paul, was told that they’ll transfer him from Miami to Somila. They told Abdullah that they needed to fuel up in Cuba. He’s now in Guantanamo. Court records show that he had a couple parking tickets.
— Clint Combs (@Combs0294) September 9, 2026
Abdullah relató que permaneció encadenado de muñecas y tobillos durante el traslado y que funcionarios le dijeron que Cuba sería solamente una escala antes de continuar hacia Somalia.
Sin embargo, el viaje no continuó como esperaba. Fue llevado al Campamento 6, dentro del complejo de detención de Guantánamo, donde afirma que también permanecen otros siete ciudadanos somalíes.
“Primero vamos a Cuba para reabastecernos de combustible”, recordó Abdullah sobre lo que le dijeron las autoridades antes del vuelo, según el testimonio difundido originalmente por MPR News.
El Gobierno federal no había explicado públicamente en la cobertura consultada por qué Abdullah, específicamente, fue seleccionado para ser trasladado a Guantánamo.
MPR señala que él tampoco recibió una explicación sobre por qué fue inicialmente detenido.
Traslados de inmigrantes a Guantánamo enfrentan una batalla judicial
El caso de Abdullah ocurre mientras organizaciones defensoras cuestionan en tribunales la autoridad del Gobierno para mantener en Guantánamo a inmigrantes detenidos.
La ACLU, el Center for Constitutional Rights y otras organizaciones iniciaron acciones judiciales desde febrero de 2025 para exigir acceso de los detenidos a abogados.
Posteriormente, estas organizaciones ampliaron su batalla legal para intentar frenar el traslado de inmigrantes bajo custodia estadounidense hacia la base de Guantánamo.
Una demanda colectiva presentada en junio de 2025 sostiene que las leyes migratorias no autorizan mantener a estos inmigrantes detenidos fuera de Estados Unidos.
La demanda también cuestiona las condiciones de detención existentes en la base naval estadounidense. El proceso judicial continúa abierto.
El caso de Abdullah vuelve a poner bajo escrutinio los límites del Gobierno para trasladar a Guantánamo a inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos.
La controversia cobra mayor relevancia porque Abdullah, según los registros consultados por MPR News, no tenía antecedentes criminales.
Fuentes: MPR News, Democracy Now.