ICE lleva a Guantánamo a inmigrante sin antecedentes: ¿por qué terminó en una prisión militar?

ICE lo trasladó a Guantánamo

No tenía antecedentes criminales

ACLU cuestiona los traslados

Un inmigrante somalí que vivía legalmente en Minnesota y no tenía antecedentes penales terminó bajo custodia migratoria en la Base Naval de Guantánamo.

Adam Abdullah, de 31 años, llegó como solicitante de asilo en 2023 y tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social.

Según MPR News, Abdullah cumplía con controles periódicos de ICE antes de ser detenido durante la Operación Metro Surge en diciembre de 2025.

Ahora permanece en una instalación militar vinculada históricamente con sospechosos de terrorismo, mientras organizaciones civiles cuestionan el traslado de inmigrantes a Guantánamo.

¿Cómo terminó detenido en Guantánamo?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha enviado a un inmigrante oriundo de Somalia con residencia legal en Estados Unidos a un tristemente célebre campamento de detención en la Base Naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en… pic.twitter.com/Or30HzLqjB — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) September 12, 2026

¿Por qué importa?: El caso muestra cómo una persona sin historial criminal puede pasar del sistema migratorio estadounidense a una instalación militar fuera del territorio continental.

El dato: MPR News revisó registros judiciales de Minnesota y no encontró antecedentes criminales de Abdullah; únicamente aparecieron dos multas relacionadas con estacionamiento.

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El proceso: Después de su arresto, pasó por centros de detención en Minnesota, Kentucky y Louisiana antes de ser trasladado hacia Miami para lo que, según le dijeron, sería su deportación.

¿Qué pueden hacer?: Los inmigrantes detenidos y sus familiares pueden buscar representación de un abogado de inmigración o de organizaciones acreditadas para conocer las opciones aplicables a su caso.