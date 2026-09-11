EE.UU. cambia una histórica regla migratoria desde el 15 de septiembre: ¿Qué implica?
Publicado el11/09/2026 a las 07:15
Estudiantes extranjeros enfrentarán nuevas fechas límite para permanecer en el país y algunos deberán solicitar una extensión para completar OPT o STEM OPT.
Estados Unidos cambiará desde el 15 de septiembre una regla migratoria que durante años permitió a estudiantes extranjeros permanecer bajo la llamada “duración del estatus”, conocida como D/S.
Por qué es importante: Para muchos estudiantes F-1, mantener sus estudios o conseguir autorización de empleo ya no será suficiente por sí solo: también deberán vigilar la fecha autorizada de permanencia.
El I-94 tendrá una fecha determinada de permanencia
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La regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sustituye el sistema D/S por períodos determinados de admisión para las categorías F, J e I.
Los estudiantes F-1 son extranjeros admitidos principalmente para estudiar en instituciones académicas autorizadas. Hasta ahora, muchos recibían un I-94 marcado como D/S en lugar de una fecha específica.
Con la nueva regla, quienes sean admitidos bajo el nuevo sistema recibirán un período vinculado a su programa, generalmente sin superar cuatro años, además del período correspondiente para preparar su salida.
- Lo que cambia: El I-94 pasará de mostrar D/S a registrar una fecha determinada para las personas sujetas al nuevo sistema.
Para los estudiantes F-1 sujetos al nuevo sistema de admisión fija, DHS reduce de 60 a 30 días el período para salir de EE.UU. o mantener otro estatus legal después de terminar sus estudios o entrenamiento.
Determinados estudiantes F-1 que ya estaban legalmente bajo D/S el 15 de septiembre conservarán, durante la transición, los 60 días previstos bajo su admisión anterior.
¿Quienes ya tienen D/S cuentan con una transición?
La entrada en vigor no significa que todos los estudiantes que actualmente tienen D/S recibirán automáticamente un nuevo I-94 el 15 de septiembre.
La regla establece que determinados estudiantes F y visitantes J que estén legalmente bajo D/S cuando entre en vigor podrán continuar bajo las disposiciones transitorias hasta la fecha aplicable de su programa o autorización correspondiente, con un límite máximo establecido por la regla.
- El límite: La transición puede extenderse hasta un máximo de cuatro años desde la entrada en vigor, dependiendo de las circunstancias previstas en la regulación.
Durante esa transición, los estudiantes cubiertos no necesitan modificar inmediatamente su I-94 únicamente para sustituir D/S por una fecha determinada.
La situación sí puede cambiar cuando salen de Estados Unidos. Quienes viajen durante la transición y posteriormente sean readmitidos estarán sujetos al nuevo régimen y recibirán un I-94 con una fecha determinada.
OPT y STEM OPT siguen, pero cambia el proceso
El OPT permite a determinados estudiantes F-1 obtener experiencia laboral temporal relacionada con sus estudios. El STEM OPT permite una extensión adicional a ciertos graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
La nueva regla no elimina ninguno de estos programas.
Sin embargo, cuando el período autorizado de admisión no cubra el tiempo necesario para completar OPT o STEM OPT, determinados estudiantes deberán solicitar una extensión de estadía, además de la autorización de empleo correspondiente.
- Fecha clave: Determinados estudiantes F-1 cubiertos por la transición que presenten oportunamente el I-765 para OPT posterior a los estudios o STEM OPT a más tardar el 18 de marzo de 2027 pueden quedar exentos de presentar también el I-539 para ese período, siempre que cumplan las condiciones de la regla.
DHS también establece una diferencia importante para quienes viajen.
Un estudiante sujeto a la transición que salga de EE.UU. antes de presentar su solicitud de post-completion OPT o STEM OPT y después sea readmitido bajo un período fijo deberá presentar tanto el I-765 como el I-539.
USCIS cambia el I-765 sin período de gracia
El mismo 15 de septiembre, USCIS publicará la edición 09/15/26 del Formulario I-765, utilizado para solicitar autorización de empleo.
USCIS advierte que no habrá período de gracia para utilizar la versión anterior.
- La edición 08/21/25 será aceptada si tiene matasellos o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre.
- Si se presenta el 15 de septiembre o después, USCIS rechazará esa edición y únicamente aceptará la versión 09/15/26.
Para los estudiantes F-1, revisar el I-94 y conocer hasta cuándo están autorizados a permanecer en Estados Unidos será especialmente importante antes de solicitar OPT, STEM OPT o realizar un viaje internacional.
ADVERTENCIA: Esta información es educativa y no constituye asesoría legal. La aplicación de estas reglas depende de cada situación migratoria. Quienes tengan dudas sobre OPT, STEM OPT, viajes o extensiones de estadía deben consultar con la oficina internacional de su institución y, cuando corresponda, con un abogado de inmigración calificado.
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FUENTE: USCIS I-765, Application for Employment Authorization