EE.UU. cambia una histórica regla migratoria desde el 15 de septiembre: ¿Qué implica?

Estudiantes extranjeros enfrentarán nuevas fechas límite para permanecer en el país y algunos deberán solicitar una extensión para completar OPT o STEM OPT.

Estados Unidos cambiará desde el 15 de septiembre una regla migratoria que durante años permitió a estudiantes extranjeros permanecer bajo la llamada “duración del estatus”, conocida como D/S.

Por qué es importante: Para muchos estudiantes F-1, mantener sus estudios o conseguir autorización de empleo ya no será suficiente por sí solo: también deberán vigilar la fecha autorizada de permanencia.

El I-94 tendrá una fecha determinada de permanencia

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La regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sustituye el sistema D/S por períodos determinados de admisión para las categorías F, J e I.

Los estudiantes F-1 son extranjeros admitidos principalmente para estudiar en instituciones académicas autorizadas. Hasta ahora, muchos recibían un I-94 marcado como D/S en lugar de una fecha específica.

Con la nueva regla, quienes sean admitidos bajo el nuevo sistema recibirán un período vinculado a su programa, generalmente sin superar cuatro años, además del período correspondiente para preparar su salida.

Lo que cambia: El I-94 pasará de mostrar D/S a registrar una fecha determinada para las personas sujetas al nuevo sistema.

Para los estudiantes F-1 sujetos al nuevo sistema de admisión fija, DHS reduce de 60 a 30 días el período para salir de EE.UU. o mantener otro estatus legal después de terminar sus estudios o entrenamiento.

Determinados estudiantes F-1 que ya estaban legalmente bajo D/S el 15 de septiembre conservarán, durante la transición, los 60 días previstos bajo su admisión anterior.