Juez frena regla migratoria horas antes de entrar en vigor: ¿qué cambia desde hoy?

Regla migratoria queda suspendida

Estudiantes mantienen esquema actual

Batalla judicial sigue abierta

Una regla migratoria que debía cambiar desde este 15 de septiembre la permanencia de estudiantes, investigadores y periodistas extranjeros en Estados Unidos quedó frenada por una decisión de un juez federal en Boston.

El juez federal F. Dennis Saylor IV pospuso la entrada en vigor de la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que buscaba sustituir el sistema conocido como “duración de estatus” por períodos de admisión determinados.

La resolución llegó apenas un día antes de que comenzaran los cambios y favoreció a una coalición de organizaciones de educación superior y sindicatos que impugnaron la medida.

Por ahora, el sistema vigente continúa aplicándose y las nuevas restricciones previstas para las categorías F, J e I no pueden implementarse mientras siga vigente la orden judicial.

Juez bloquea nueva regla migratoria de USCIS

A federal judge temporarily blocked the U.S. government from implementing a new rule that would limit stays for foreign students, journalists and exchange visitors, one day before it was slated to take effect. https://t.co/lDLk9D2iHw — The Washington Post (@washingtonpost) September 15, 2026

La normativa suspendida pretendía limitar generalmente a cuatro años la admisión de estudiantes internacionales con visas F y participantes de programas de intercambio con visas J.

Para representantes de medios extranjeros con visas I, el nuevo sistema establecía generalmente períodos máximos de 240 días, en lugar del esquema utilizado hasta ahora.

Quienes necesitaran permanecer más tiempo bajo el nuevo modelo tendrían que solicitar una extensión, aumentando la participación del gobierno en la revisión de esas permanencias.

La regla también contemplaba restricciones relacionadas con determinados cambios académicos y transferencias, pero esas disposiciones tampoco están operativas actualmente.