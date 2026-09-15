Juez frena regla migratoria horas antes de entrar en vigor: ¿qué cambia desde hoy?
Publicado el15/09/2026 a las 17:00
- Regla migratoria queda suspendida
- Estudiantes mantienen esquema actual
- Batalla judicial sigue abierta
Una regla migratoria que debía cambiar desde este 15 de septiembre la permanencia de estudiantes, investigadores y periodistas extranjeros en Estados Unidos quedó frenada por una decisión de un juez federal en Boston.
El juez federal F. Dennis Saylor IV pospuso la entrada en vigor de la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que buscaba sustituir el sistema conocido como “duración de estatus” por períodos de admisión determinados.
La resolución llegó apenas un día antes de que comenzaran los cambios y favoreció a una coalición de organizaciones de educación superior y sindicatos que impugnaron la medida.
Por ahora, el sistema vigente continúa aplicándose y las nuevas restricciones previstas para las categorías F, J e I no pueden implementarse mientras siga vigente la orden judicial.
Juez bloquea nueva regla migratoria de USCIS
A federal judge temporarily blocked the U.S. government from implementing a new rule that would limit stays for foreign students, journalists and exchange visitors, one day before it was slated to take effect. https://t.co/lDLk9D2iHw
— The Washington Post (@washingtonpost) September 15, 2026
La normativa suspendida pretendía limitar generalmente a cuatro años la admisión de estudiantes internacionales con visas F y participantes de programas de intercambio con visas J.
Para representantes de medios extranjeros con visas I, el nuevo sistema establecía generalmente períodos máximos de 240 días, en lugar del esquema utilizado hasta ahora.
Quienes necesitaran permanecer más tiempo bajo el nuevo modelo tendrían que solicitar una extensión, aumentando la participación del gobierno en la revisión de esas permanencias.
La regla también contemplaba restricciones relacionadas con determinados cambios académicos y transferencias, pero esas disposiciones tampoco están operativas actualmente.
¿Por qué el juez frenó la nueva regla migratoria?
US Judge Blocks Trump Rule Limiting Stay For Foreign Students, Journalistshttps://t.co/ZNlvyexamr pic.twitter.com/thgJOGp0sq
— The Whistler Newspaper (@TheWhistlerNG) September 15, 2026
Saylor consideró que DHS había respaldado el cambio con argumentos “excepcionalmente débiles”, después de que la agencia justificara la política por razones de seguridad nacional y prevención del fraude.
El magistrado concluyó que existía una probabilidad sustancial de que los demandantes demostraran que la actuación de la agencia fue arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
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El juez también cuestionó que DHS no hubiera considerado adecuadamente alternativas menos gravosas ni respondido suficientemente a preocupaciones planteadas durante el proceso regulatorio.
Sobre las posibles consecuencias, Saylor escribió: “Es probable que el daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sea catastrófico”.
La batalla legal todavía no termina
La decisión no elimina definitivamente la normativa. El tribunal pospuso su fecha de entrada en vigor mientras analiza el fondo del caso y negó, por ahora, la solicitud para anularla permanentemente.
Esto significa que la situación podría volver a cambiar dependiendo del desarrollo del litigio y de futuras decisiones judiciales.
Mientras tanto, estudiantes F-1 y participantes J-1 pueden continuar bajo el esquema actual de duración de estatus; universidades como USC y Vanderbilt ya confirmaron que los nuevos períodos fijos y procedimientos de extensión no están vigentes.
El próximo paso procesal incluye una conferencia judicial prevista para el 2 de octubre, por lo que quienes puedan verse afectados deben seguir las actualizaciones oficiales y consultar a su institución o a un profesional migratorio calificado antes de tomar decisiones importantes.