ICE rompe récord de arrestos, pero las deportaciones se estancan
Publicado el15/09/2026 a las 15:48
- ICE rompe récord de arrestos
- Deportaciones no crecen al ritmo
- Casos legales frenan expulsiones
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aceleró su ofensiva migratoria durante agosto de 2026 y alcanzó casi 51,000 arrestos en Estados Unidos, pero el salto en detenciones no produjo un aumento equivalente en las deportaciones.
ICE realizó 50,925 arrestos durante agosto, superando los 50,208 de julio y los 43,900 de junio, con lo que acumuló tres meses consecutivos estableciendo máximos mensuales, según cifras oficiales difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Mientras los arrestos subían, las expulsiones se mantuvieron en aproximadamente 1,200 personas por día durante agosto, prácticamente el mismo ritmo registrado en mayo, cuando ICE había efectuado alrededor de 19,000 detenciones menos.
Segun N+, la diferencia entre ambos indicadores expone uno de los principales desafíos de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump: detener a más inmigrantes no significa necesariamente que el gobierno pueda deportarlos inmediatamente.
Por qué los arrestos de ICE no aceleran las deportaciones
Durante agosto, agentes del ICE aprehendieron a casi 51 mil personas en Estados Unidos, pero las cifras de inmigrantes expulsados por día no presentaron ningún crecimiento. https://t.co/Lpg6OI34hn
— NMás (@nmas) September 15, 2026
Una explicación está en el perfil de las personas detenidas. Datos gubernamentales analizados por Reuters muestran un crecimiento de los arrestos de inmigrantes sin condenas o cargos criminales y de personas que no cuentan con órdenes definitivas de deportación.
En julio, menos de una cuarta parte de los arrestados tenía condenas penales, frente a casi 60% en diciembre de 2024, antes del inicio del segundo mandato de Trump, de acuerdo con información del Deportation Data Project.
Algunos detenidos también tienen solicitudes de asilo, residencia permanente u otros procedimientos migratorios abiertos, situaciones que pueden activar recursos legales y dificultar que ICE concrete rápidamente una expulsión del país.
La administración Trump sostiene que su política continúa concentrándose en reforzar la aplicación de las leyes migratorias. El DHS, además, ha rechazado que exista una cuota oficial de arrestos para los agentes de ICE.
Operativos de ICE llegan a trabajos, tribunales y aeropuertos
El aumento de las detenciones también refleja una estrategia más amplia: ICE ha trabajado con autoridades locales, utilizado tecnología y aprovechado un mayor intercambio de información entre agencias federales para localizar inmigrantes.
Los operativos se han extendido a viviendas y centros laborales, mientras otras personas han sido detenidas durante comparecencias ante tribunales migratorios o citas rutinarias relacionadas con sus procedimientos ante las autoridades estadounidenses.
Los aeropuertos forman parte de esa expansión. Más de 1,200 personas fueron arrestadas por ICE hasta principios de junio después de recibir información de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según datos gubernamentales revisados por Reuters.
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A esos factores se suman limitaciones logísticas: disponibilidad de vuelos, trámites judiciales y restricciones impuestas por países receptores pueden retrasar las expulsiones, dejando a más personas bajo custodia mientras se define el siguiente paso de sus casos.
Qué significa el aumento de arrestos de ICE
El incremento de los arrestos amplía el alcance de las operaciones migratorias y significa que una detención ya no necesariamente está relacionada con antecedentes penales. Personas con trámites migratorios pendientes, solicitudes de asilo u otros procesos abiertos también pueden quedar bajo custodia mientras las autoridades determinan su situación.
ICE registró 50,925 arrestos durante agosto, pero Estados Unidos mantuvo un promedio cercano a 1,200 deportaciones diarias. La diferencia muestra que el crecimiento de las detenciones está avanzando más rápido que la capacidad del gobierno para completar las expulsiones.
Una detención de ICE no significa automáticamente una deportación inmediata. Dependiendo del caso, pueden intervenir audiencias ante jueces de inmigración, solicitudes de asilo, apelaciones, órdenes judiciales y otros procedimientos legales. También influyen factores logísticos, como la disponibilidad de vuelos y la aceptación de las personas deportadas por parte de los países receptores.
Las personas con un proceso migratorio deben conocer el estado de su expediente, conservar copias de documentos importantes y tener disponible la información de contacto de familiares y de un abogado de inmigración o representante legal autorizado. Ante una detención, las opciones y procedimientos pueden variar considerablemente según el historial y la situación migratoria de cada persona.