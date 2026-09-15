ICE rompe récord de arrestos, pero las deportaciones se estancan

ICE rompe récord de arrestos

Deportaciones no crecen al ritmo

Casos legales frenan expulsiones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aceleró su ofensiva migratoria durante agosto de 2026 y alcanzó casi 51,000 arrestos en Estados Unidos, pero el salto en detenciones no produjo un aumento equivalente en las deportaciones.

ICE realizó 50,925 arrestos durante agosto, superando los 50,208 de julio y los 43,900 de junio, con lo que acumuló tres meses consecutivos estableciendo máximos mensuales, según cifras oficiales difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Mientras los arrestos subían, las expulsiones se mantuvieron en aproximadamente 1,200 personas por día durante agosto, prácticamente el mismo ritmo registrado en mayo, cuando ICE había efectuado alrededor de 19,000 detenciones menos.

Segun N+, la diferencia entre ambos indicadores expone uno de los principales desafíos de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump: detener a más inmigrantes no significa necesariamente que el gobierno pueda deportarlos inmediatamente.

Por qué los arrestos de ICE no aceleran las deportaciones

Durante agosto, agentes del ICE aprehendieron a casi 51 mil personas en Estados Unidos, pero las cifras de inmigrantes expulsados por día no presentaron ningún crecimiento. https://t.co/Lpg6OI34hn — NMás (@nmas) September 15, 2026



Una explicación está en el perfil de las personas detenidas. Datos gubernamentales analizados por Reuters muestran un crecimiento de los arrestos de inmigrantes sin condenas o cargos criminales y de personas que no cuentan con órdenes definitivas de deportación.

En julio, menos de una cuarta parte de los arrestados tenía condenas penales, frente a casi 60% en diciembre de 2024, antes del inicio del segundo mandato de Trump, de acuerdo con información del Deportation Data Project.

Algunos detenidos también tienen solicitudes de asilo, residencia permanente u otros procedimientos migratorios abiertos, situaciones que pueden activar recursos legales y dificultar que ICE concrete rápidamente una expulsión del país.

La administración Trump sostiene que su política continúa concentrándose en reforzar la aplicación de las leyes migratorias. El DHS, además, ha rechazado que exista una cuota oficial de arrestos para los agentes de ICE.