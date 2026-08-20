Muere piloto en entrenamiento policial tras choque aéreo en Pennsylvania: hay 2 heridos

Un piloto murió y dos policías estatales resultaron heridos después de que una avioneta Cessna 150 y un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pennsylvania chocaran el miércoles 19 de agosto cerca del Carlisle Airport, en el centro del estado.

La colisión ocurrió mientras la unidad aérea policial realizaba un entrenamiento rutinario.

Por qué importa: La FAA y la NTSB investigan ahora qué provocó el choque durante una operación policial y deberán reconstruir los movimientos de ambas aeronaves antes del impacto.

El helicóptero policial realizaba un entrenamiento

El accidente ocurrió alrededor de las 7:50 p.m., según información de la Administración Federal de Aviación (FAA) recogida por USA Today. Dos personas viajaban en el helicóptero Bell 407.

La Policía Estatal informó posteriormente que la aeronave participaba en un entrenamiento rutinario cerca de una zona de césped del aeropuerto cuando ocurrió la colisión.

El saldo: El piloto de la Cessna murió, mientras los dos policías que viajaban en el helicóptero resultaron heridos.

El helicóptero terminó sobre uno de sus costados después del impacto. Los agentes lograron salir de la aeronave y se esperaba que ambos se recuperaran de sus lesiones.

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Investigan qué ocurrió antes del choque