Muere piloto en entrenamiento policial tras choque aéreo en Pennsylvania: hay 2 heridos
Publicado el20/08/2026 a las 04:20
Un piloto murió y dos policías estatales resultaron heridos después de que una avioneta Cessna 150 y un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pennsylvania chocaran el miércoles 19 de agosto cerca del Carlisle Airport, en el centro del estado.
- La colisión ocurrió mientras la unidad aérea policial realizaba un entrenamiento rutinario.
Por qué importa: La FAA y la NTSB investigan ahora qué provocó el choque durante una operación policial y deberán reconstruir los movimientos de ambas aeronaves antes del impacto.
El helicóptero policial realizaba un entrenamiento
El accidente ocurrió alrededor de las 7:50 p.m., según información de la Administración Federal de Aviación (FAA) recogida por USA Today. Dos personas viajaban en el helicóptero Bell 407.
La Policía Estatal informó posteriormente que la aeronave participaba en un entrenamiento rutinario cerca de una zona de césped del aeropuerto cuando ocurrió la colisión.
El saldo: El piloto de la Cessna murió, mientras los dos policías que viajaban en el helicóptero resultaron heridos.
- El helicóptero terminó sobre uno de sus costados después del impacto. Los agentes lograron salir de la aeronave y se esperaba que ambos se recuperaran de sus lesiones.
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Investigan qué ocurrió antes del choque
La causa del accidente todavía no ha sido determinada oficialmente. Ese será uno de los principales puntos que deberán esclarecer los investigadores federales.
- La Policía Estatal describió un movimiento inesperado de la Cessna antes del impacto, pero será la investigación federal la que determine la secuencia y las causas del accidente.
La incógnita: Los investigadores deberán establecer por qué las trayectorias de las dos aeronaves terminaron cruzándose cerca de la pista.
La FAA confirmó la participación de una Cessna 150 y un Bell 407 y señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también investigará el accidente.
FATAL ACCIDENTE AÉREO EN ESTADOS UNIDOS
Un avión y un helicóptero chocaron en Carlisle, Pensilvania, con víctimas reportadas.
Al menos una persona ha fallecido y hasta dos más están heridas. pic.twitter.com/DXgnasrDwH
— News On Demand (@OnDemand_News) August 20, 2026
Carlisle Airport recibe vuelos policiales regularmente
El Carlisle Airport está ubicado en Carlisle y cuenta con una pista de asfalto de 4,008 pies, según el Departamento de Transporte de Pennsylvania.
Documentos estatales señalan además que las operaciones de fuerzas del orden forman parte de las actividades habituales del aeropuerto.
Qué sigue: FAA y NTSB deberán determinar las circunstancias y causas del accidente antes de que puedan establecerse responsabilidades.
Hasta que avance esa investigación, permanece abierta la principal pregunta del caso: qué ocurrió en los segundos previos a una colisión que convirtió un entrenamiento policial rutinario en un accidente fatal.