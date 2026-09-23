“Un privilegio, no un derecho”: Justicia defiende el veto de Trump a tres medios

El Gobierno sostiene que el presidente puede controlar el acceso periodístico a zonas de la Casa Blanca. CNN, MS NOW y Politico alegan castigo por su cobertura.

El Departamento de Justicia defendió el veto de Donald Trump contra CNN, MS NOW y Politico, argumentando razones de seguridad nacional y amplias facultades presidenciales.

Por qué es importante: El caso podría definir qué límites constitucionales existen cuando un presidente decide qué periodistas pueden acceder a espacios de la Casa Blanca.

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Justicia reclama mayor control presidencial sobre la prensa

TRUMP ARREMETE CONTRA DE CNN EN LA ONU Criticó a una reportera de CNN por cubrir su arribo a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York: «No es deber». ‘No deberías estar aquí cubriéndome’, le dijo. https://t.co/AgttmELu3i — México Ahora (@AhoraMex) September 22, 2026

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, sostuvo el Departamento de Justicia en un escrito presentado ante el tribunal.

El Gobierno argumenta que el presidente puede controlar el ingreso a áreas presidenciales restringidas, incluido el Despacho Oval, cuando considere que existen preocupaciones de seguridad nacional.

El argumento: La Administración vinculó su decisión con coberturas sobre la guerra con Irán y detalles relacionados con obras en la Casa Blanca.

La Administración vinculó su decisión con coberturas sobre la guerra con Irán y detalles relacionados con obras en la Casa Blanca. El límite: Esas supuestas amenazas forman parte del argumento presentado por el Gobierno; el tribunal todavía debe evaluar la disputa.

El Departamento de Justicia también busca cuestionar Sherrill v. Knight, precedente de 1977 que estableció protecciones procesales para periodistas con credenciales de la Casa Blanca.