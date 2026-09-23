“Un privilegio, no un derecho”: Justicia defiende el veto de Trump a tres medios
Publicado el23/09/2026 a las 08:00
El Gobierno sostiene que el presidente puede controlar el acceso periodístico a zonas de la Casa Blanca. CNN, MS NOW y Politico alegan castigo por su cobertura.
El Departamento de Justicia defendió el veto de Donald Trump contra CNN, MS NOW y Politico, argumentando razones de seguridad nacional y amplias facultades presidenciales.
Por qué es importante: El caso podría definir qué límites constitucionales existen cuando un presidente decide qué periodistas pueden acceder a espacios de la Casa Blanca.
Justicia reclama mayor control presidencial sobre la prensa
TRUMP ARREMETE CONTRA DE CNN EN LA ONU
Criticó a una reportera de CNN por cubrir su arribo a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York: «No es deber». ‘No deberías estar aquí cubriéndome’, le dijo. https://t.co/AgttmELu3i
— México Ahora (@AhoraMex) September 22, 2026
“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, sostuvo el Departamento de Justicia en un escrito presentado ante el tribunal.
El Gobierno argumenta que el presidente puede controlar el ingreso a áreas presidenciales restringidas, incluido el Despacho Oval, cuando considere que existen preocupaciones de seguridad nacional.
- El argumento: La Administración vinculó su decisión con coberturas sobre la guerra con Irán y detalles relacionados con obras en la Casa Blanca.
- El límite: Esas supuestas amenazas forman parte del argumento presentado por el Gobierno; el tribunal todavía debe evaluar la disputa.
El Departamento de Justicia también busca cuestionar Sherrill v. Knight, precedente de 1977 que estableció protecciones procesales para periodistas con credenciales de la Casa Blanca.
CNN, MS NOW y Politico alegan castigo por su cobertura
Los tres medios demandaron a la Administración y sostienen que perdieron su acceso porque Trump rechazaba el contenido de sus informaciones.
La demanda alega violaciones de la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa, y de garantías constitucionales de debido proceso.
- La disputa: Los medios sostienen que el Gobierno no puede seleccionar quién accede según opiniones o contenidos periodísticos que resulten desfavorables.
- Qué pide Justicia: La Administración solicita que el tribunal rechace la petición urgente para recuperar las credenciales mientras continúa el litigio.
La controversia ya modificó la cobertura presidencial. Fox News, ABC, CBS y NBC suspendieron sus tareas del “pool” televisivo después de que CNN fuera excluida.
El veto ya afecta cómo se cubre a Trump
El “pool” permite que una cadena acompañe al presidente y comparta imágenes con otros medios cuando el espacio disponible es limitado.
The New York Times también decidió no distribuir fotografías obtenidas mediante el grupo de prensa de la Casa Blanca mientras avanza la revisión judicial, según EFE.
La consecuencia: La disputa dejó de afectar solamente a los tres medios vetados y comenzó a alterar el sistema compartido de cobertura presidencial.
Sin embargo, el veto tiene límites prácticos. Trump se encontró con Kaitlan Collins, de CNN, durante su llegada a Naciones Unidas y cuestionó que estuviera cubriéndolo.
Las credenciales para los actos de la ONU no dependen de la Casa Blanca, por lo que la restricción presidencial no impedía a Collins trabajar allí.
Un juez deberá decidir hasta dónde llega ese poder
El caso está ante el juez federal Timothy Kelly, quien debe examinar la petición de los medios para recuperar su acceso mientras continúa el proceso.
- Qué sigue: La decisión judicial puede aclarar hasta dónde llega la autoridad presidencial sobre las credenciales y qué protecciones constitucionales conservan los periodistas acreditados.
La cuestión central va más allá de CNN, MS NOW y Politico: determinar qué margen tiene un presidente para controlar el acceso periodístico sin vulnerar protecciones constitucionales.
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FUENTE: EFE / Truth Social / Twitter Mexico Post