Venezolano baleado por ICE sigue detenido con la bala alojada en el cuerpo

El inmigrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo en Austin, permanece detenido en el sur de Texas con la bala todavía alojada en su cuerpo.

Garcés Pérez, de 28 años, se encuentra en el South Texas ICE Processing Center, ubicado en Pearsall, aproximadamente a dos horas de Austin.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció que el venezolano continúa con la bala alojada cerca de la columna y que no estaría recibiendo la atención médica que necesita.

“Todavía tiene la bala alojada en el cuerpo”, aseguró la abogada, quien también denunció que Garcés Pérez no recibió analgésicos y tuvo que dormir en el piso durante parte de su detención.

Médicos decidieron no retirar la bala

El propio Garcés Pérez explicó durante una llamada desde el centro de detención que fue trasladado al Dell Seton Medical Center después del tiroteo.

Según su relato, los médicos determinaron que retirar el proyectil era demasiado riesgoso debido a su cercanía con la columna vertebral.

Posteriormente fue entregado a las autoridades migratorias y trasladado a un centro de procesamiento antes de terminar bajo custodia en Pearsall.

“Me siento mal. No he recibido la atención médica que necesito”, aseguró el venezolano al hablar sobre su condición.

Estaba trabajando como repartidor de DoorDash