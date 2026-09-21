Venezolano baleado por ICE sigue detenido con la bala alojada en el cuerpo
Publicado el21/09/2026 a las 13:16
El inmigrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo en Austin, permanece detenido en el sur de Texas con la bala todavía alojada en su cuerpo.
Garcés Pérez, de 28 años, se encuentra en el South Texas ICE Processing Center, ubicado en Pearsall, aproximadamente a dos horas de Austin.
Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció que el venezolano continúa con la bala alojada cerca de la columna y que no estaría recibiendo la atención médica que necesita.
“Todavía tiene la bala alojada en el cuerpo”, aseguró la abogada, quien también denunció que Garcés Pérez no recibió analgésicos y tuvo que dormir en el piso durante parte de su detención.
Médicos decidieron no retirar la bala
El propio Garcés Pérez explicó durante una llamada desde el centro de detención que fue trasladado al Dell Seton Medical Center después del tiroteo.
Según su relato, los médicos determinaron que retirar el proyectil era demasiado riesgoso debido a su cercanía con la columna vertebral.
Posteriormente fue entregado a las autoridades migratorias y trasladado a un centro de procesamiento antes de terminar bajo custodia en Pearsall.
“Me siento mal. No he recibido la atención médica que necesito”, aseguró el venezolano al hablar sobre su condición.
Estaba trabajando como repartidor de DoorDash
El incidente ocurrió alrededor del mediodía del domingo mientras Garcés Pérez realizaba entregas de comida para DoorDash en el norte de Austin.
De acuerdo con la versión ofrecida por el venezolano y sus abogados, una camioneta sin identificación habría golpeado su Toyota Camry antes de que él se percatara de que se trataba de agentes migratorios.
Garcés Pérez aseguró que posteriormente los vehículos activaron sus luces y sirenas y que intentó detenerse en un lugar que consideraba más seguro. Poco después sintió el disparo en la espalda.
Videos difundidos tras el incidente muestran a un agente saliendo de una camioneta y realizando disparos en dirección al vehículo del venezolano.
Las circunstancias exactas que provocaron el uso del arma todavía son objeto de investigación.
DHS investiga el tiroteo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Homeland Security Investigations, con apoyo del FBI, investiga lo ocurrido.
Las autoridades federales sostienen que Garcés Pérez tenía una orden final de deportación.
Sin embargo, su abogada cuestiona parte de la versión oficial y asegura que el venezolano ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, la aplicación utilizada durante la administración de Joe Biden para gestionar citas migratorias en puertos de entrada.
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Según Lincoln-Goldfinch, Garcés Pérez posteriormente solicitó asilo y obtuvo un permiso de trabajo.
La abogada también sostiene que la orden de deportación se produjo después de que el venezolano faltara a una audiencia porque la notificación habría sido enviada a una dirección anterior.
Autoridades de Austin exigen respuestas
El tiroteo ha provocado cuestionamientos de autoridades locales de Austin, que han pedido mayor transparencia sobre las circunstancias en las que el agente abrió fuego.
Mientras avanza la investigación, Garcés Pérez continúa bajo custodia federal y su representación legal reclama que reciba atención médica adecuada por la herida y por la bala que permanece alojada en su cuerpo.