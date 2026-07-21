Trump impone aranceles del 50% a Canadá: ¿Quién terminará pagando el costo?
Publicado el21/07/2026 a las 08:11
La nueva medida afecta a una amplia lista de productos canadienses, alcanza bienes antes protegidos por el T-MEC y abre un nuevo capítulo en la disputa comercial entre ambos países.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá.
Según informó EFE y confirmó la Casa Blanca, la medida entrará en vigor dentro de 30 días y excluye productos como energía, potasa, minerales críticos y pescado.
Por qué es importante: Aunque la Casa Blanca sostiene que los nuevos aranceles a Canadá buscan proteger a los trabajadores y exportadores estadounidenses, expertos coinciden en que estos impuestos suelen trasladar parte de su costo a empresas, distribuidores y consumidores mediante precios más altos.
La medida de imponer aranceles a Canadá rompe parte de la protección que ofrecía el T-MEC
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El nuevo paquete arancelario se suma al gravamen general del 10% que Estados Unidos mantiene desde febrero, después de que los tribunales suspendieran los aranceles aplicados bajo leyes de emergencia, según EFE.
La principal novedad es que algunos productos que hasta ahora estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también quedarán sujetos al nuevo impuesto.
La Casa Blanca explicó que los aranceles fueron emitidos bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una facultad que permite al presidente responder cuando considera que otro país discrimina al comercio estadounidense.
Lo que cambia:
- El arancel será del 50% sobre numerosos productos canadienses.
- Entrará en vigor 30 días después de su firma.
- No aplicará a energía, potasa, minerales críticos, pescado ni a productos ya sujetos a otros aranceles federales.
La Casa Blanca acusa a Canadá de perjudicar a exportadores estadounidenses
Canada has maintained pervasive, non-reciprocal trade practices that have disadvantaged American farmers, manufacturers, and workers.
For example: All but two Canadian provinces and territories have halted the purchase, distribution, or retailing of U.S. alcoholic beverages and… pic.twitter.com/a4tOWOzVX4
— United States Trade Representative (@USTradeRep) July 20, 2026
En la hoja informativa publicada este lunes, la Casa Blanca aseguró que Canadá mantiene políticas comerciales «discriminatorias» contra productos estadounidenses.
Entre los argumentos presentados figuran:
- Restricciones a la entrada de automóviles fabricados en Estados Unidos.
- Limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas estadounidenses en la mayoría de las provincias canadienses.
- Un sistema de cuotas para productos lácteos que, según Washington, favorece más a la Unión Europea que a Estados Unidos.
- Impuestos sobre servicios digitales y represalias comerciales frente a medidas previas adoptadas por Washington.
El Gobierno de Trump afirmó además que, entre abril de 2025 y marzo de 2026, las exportaciones estadounidenses de vehículos hacia Canadá cayeron aproximadamente un 22%, mientras que las de bebidas alcohólicas disminuyeron cerca de un 81%, datos citados por la Casa Blanca para justificar la decisión.
El dato: La orden también establece un arancel adicional del 40% para mercancías que sean desviadas a través de terceros países con el objetivo de evitar el pago del nuevo gravamen.
Canadá responde y acusa a Washington de violar el tratado comercial
La respuesta de Ottawa fue inmediata.
Según informó EFE, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la decisión estadounidense viola directamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conocido en Canadá como CUSMA.
Carney sostuvo que los nuevos aranceles, al igual que los impuestos previamente aplicados al sector automotor, incumplen el acuerdo comercial firmado entre los tres países.
El mandatario canadiense aseguró que su Gobierno continuará presentando propuestas para resolver la disputa y modernizar el tratado, al tiempo que advirtió que la guerra comercial está elevando los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos.
Qué sigue:
- Canadá buscará intensificar las negociaciones con Washington en las próximas semanas.
- Mientras tanto, los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse dentro de un mes si no hay cambios en la política comercial estadounidense.
Aunque la Casa Blanca presenta los nuevos aranceles como una medida para defender a los trabajadores y las exportaciones estadounidenses, la disputa comercial con Canadá vuelve a abrir el debate sobre quién termina absorbiendo ese costo.
Mientras Washington y Ottawa intercambian acusaciones y negocian el futuro del T-MEC, empresas, agricultores y consumidores de ambos lados de la frontera podrían ser quienes sientan primero el impacto de esta nueva escalada comercial.
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FUENTE: EFE / The White House