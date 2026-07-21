Trump impone aranceles del 50% a Canadá: ¿Quién terminará pagando el costo?

La nueva medida afecta a una amplia lista de productos canadienses, alcanza bienes antes protegidos por el T-MEC y abre un nuevo capítulo en la disputa comercial entre ambos países.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá.

Según informó EFE y confirmó la Casa Blanca, la medida entrará en vigor dentro de 30 días y excluye productos como energía, potasa, minerales críticos y pescado.

Por qué es importante: Aunque la Casa Blanca sostiene que los nuevos aranceles a Canadá buscan proteger a los trabajadores y exportadores estadounidenses, expertos coinciden en que estos impuestos suelen trasladar parte de su costo a empresas, distribuidores y consumidores mediante precios más altos.

La medida de imponer aranceles a Canadá rompe parte de la protección que ofrecía el T-MEC

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El nuevo paquete arancelario se suma al gravamen general del 10% que Estados Unidos mantiene desde febrero, después de que los tribunales suspendieran los aranceles aplicados bajo leyes de emergencia, según EFE.

La principal novedad es que algunos productos que hasta ahora estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también quedarán sujetos al nuevo impuesto.

La Casa Blanca explicó que los aranceles fueron emitidos bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una facultad que permite al presidente responder cuando considera que otro país discrimina al comercio estadounidense.

Lo que cambia: